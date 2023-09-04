Авиация и артиллерия ВСУ поразили 9 районов сосредоточения россиян, 10 артиллерийских средств, 6 ЗРК, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам 2 сентября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника".
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Urs
показать весь комментарий04.09.2023 01:06 Ответить Мне нравится 2
Чайка Київ
показать весь комментарий04.09.2023 10:42 Ответить Мне нравится 0
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