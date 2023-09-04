Франция будет тренировать украинских пилотов и может присоединиться к защите Одесщины, - Зеленский

Украинская коалиция современных истребителей становится крепче, ведь к ней присоединится Франция, которая будет тренировать наших пилотов, а также присоединится к укреплению ПВО Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении в конце 557-го дня войны сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил: "Украина стала сильнее. У нас есть новые договоренности с партнерами по оборонным пакетам. И, кстати, сегодня в разговоре с Президентом Франции Макроном мы обсудили, какие новые поставки способны помочь нашим воинам. Обсудили защиту нашего Одесского региона – то, что Франция может сделать для защиты Одессы и области

И есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов – наша коалиция современных истребителей становится крепче.

Есть веские вещи, которые мы делаем в Украине для нашей защиты еженедельно все более интенсивно. Это касается и нашего оружия – от пушек и снарядов до дронов и ракет. Это касается и нашего единства. В частности, единства в неприятии всего и всех, что ослабляет Украину".

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