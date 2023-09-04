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Франция будет тренировать украинских пилотов и может присоединиться к защите Одесщины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украинская коалиция современных истребителей становится крепче, ведь к ней присоединится Франция, которая будет тренировать наших пилотов, а также присоединится к укреплению ПВО Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении в конце 557-го дня войны сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил: "Украина стала сильнее. У нас есть новые договоренности с партнерами по оборонным пакетам. И, кстати, сегодня в разговоре с Президентом Франции Макроном мы обсудили, какие новые поставки способны помочь нашим воинам. Обсудили защиту нашего Одесского региона – то, что Франция может сделать для защиты Одессы и области

И есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов – наша коалиция современных истребителей становится крепче.

Есть веские вещи, которые мы делаем в Украине для нашей защиты еженедельно все более интенсивно. Это касается и нашего оружия – от пушек и снарядов до дронов и ракет. Это касается и нашего единства. В частности, единства в неприятии всего и всех, что ослабляет Украину".

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Топ комментарии
+4
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04.09.2023 01:10
+3
Це подарунок Франції і Президент Франції повинен перший це обʼявити. А то виглядає так, що ніби Зеленський це видурив, чи проплатив із власних офшорок.
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04.09.2023 01:16
+2
Так він і не живе тепер в мордорі. Значить, може й надалі вважати себе чесним.

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04.09.2023 01:16
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04.09.2023 01:10 Ответить
Так він і не живе тепер в мордорі. Значить, може й надалі вважати себе чесним.

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04.09.2023 01:16 Ответить
Це подарунок Франції і Президент Франції повинен перший це обʼявити. А то виглядає так, що ніби Зеленський це видурив, чи проплатив із власних офшорок.
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04.09.2023 01:16 Ответить
Когда лапшу вешает глава Государства, это недопустимо....
В Польшу , в мирное время, передавали Ф-16 (в т.ч. вооружение на самолеты и каналы связи ) , обучали пилотов и обслуживающий персонал, создавали инфростуктуру - в течение 4 лет.....
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04.09.2023 04:49 Ответить
Польша член НАТО.
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04.09.2023 11:53 Ответить
ЯнеЛох новости сообщает, что другие сделали для Украины вместо него
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04.09.2023 06:13 Ответить
О. Знову вискочило пиз....е лайно. Яка твоя участь в цьому? Аби рожу свою встромити
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04.09.2023 08:44 Ответить
Коли закінчиш війну, лідор квартальний?
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04.09.2023 09:01 Ответить
Дякуєємо, Франціє.
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04.09.2023 10:27 Ответить
зеленському потрібно на г+г з мосійчук новини розповідати, може хоть тоді його рожу на цензорі не будемо що дня бачіти
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04.09.2023 17:58 Ответить
 
 