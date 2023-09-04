РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6477 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 378 13
оружие (9393) ЮАР (197) Рамафоса (15)

Президент ЮАР Рамафоса заявил, что расследование не выявило фактов поставки оружия в Россию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рамафоса

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что специальная комиссия не выявила фактов передачи оружия России в декабре 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Рамафосы, никакого разрешения на экспорт оружия из страны не было выдано, а корабль пришвартовывался в порту, чтобы доставить оборудование для Южной Африки, заказанное южноафриканской компанией по закупкам вооружений Armscor.

Президент сказал, что не может раскрыть подробности выгруженного оборудования, поскольку это может поставить под угрозу важные военные операции и жизнь южноафриканских солдат.

"Если рассмотреть все вопросы, ни одно из обвинений по поставкам оружия в Россию не подтверждено. Ни одно из лиц, выдвинувших эти обвинения, не смогло предоставить никаких доказательств в поддержку обвинений, выдвинутых против нашей страны", - подытожил он.

Также читайте: Президент ЮАР Рамафоса призвал Путина возобновить "зерновое соглашение": "Пришли сюда не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента"

Посол США в ЮАР Рубен Бригетти заявлял, что в декабре 2022 года на борт российского корабля, пришвартовавшегося к военно-морской базе в Саймонстауне, погрузили оружие.

Такие обвинения вызвали дипломатический конфликт между США, ЮАР и Россией и подвергли сомнению нейтральную позицию ЮАР в отношении войны в Украине. При этом в Белом доме отказались подтверждать информацию о поставках оружия из ЮАР в Россию.

Тогда в ответ на обвинения Рамафоса заявил о создании специальной комиссии, которая должна расследовать этот вопрос.

Также читайте: Посольство РФ в ЮАР опубликовало карту мира с Крымом в составе Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Ага шота типа сомалийские пираты провели расследование и не обнаружили пиратов возле берегов Сомали.
показать весь комментарий
04.09.2023 01:54
+6
Польський тижневик зобразив Папу Римського на російському

https://glavcom.ua/world/observe/polskij-tizhnevik-zobraziv-papu-rimskoho-na-rosijskomu-tanku-953975.html
показать весь комментарий
04.09.2023 03:19
+5
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ПІДІРВАЛИ КАФЕ З т.зв."РОСІЙСЬКИМИ ОФІЦЕРАМИ" в лаптях.

Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулось на два Камази рашистів і техніку колаборантів", - повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
показать весь комментарий
04.09.2023 06:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага шота типа сомалийские пираты провели расследование и не обнаружили пиратов возле берегов Сомали.
показать весь комментарий
04.09.2023 01:54 Ответить
100%
показать весь комментарий
04.09.2023 03:00 Ответить
І в BRICS хочеться і з США та Європою дружити - коротше - крутяться.
показать весь комментарий
04.09.2023 02:02 Ответить
На три стула сразу сидеть не получится...
показать весь комментарий
04.09.2023 03:01 Ответить
Польський тижневик зобразив Папу Римського на російському

https://glavcom.ua/world/observe/polskij-tizhnevik-zobraziv-papu-rimskoho-na-rosijskomu-tanku-953975.html
показать весь комментарий
04.09.2023 03:19 Ответить
хотів би ще застати другого понтіфіка поляка )
показать весь комментарий
04.09.2023 04:36 Ответить
не спіймали то не злодій - а що ж воно скаже інше
показать весь комментарий
04.09.2023 06:22 Ответить
Ну прям ангел во плоти. Когда то ОБСЕ ничего не видело.не слышало ,не обнаруживало!
показать весь комментарий
04.09.2023 06:26 Ответить
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ПІДІРВАЛИ КАФЕ З т.зв."РОСІЙСЬКИМИ ОФІЦЕРАМИ" в лаптях.

Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулось на два Камази рашистів і техніку колаборантів", - повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
показать весь комментарий
04.09.2023 06:30 Ответить
...полудурок с пальмы,ты чем расследовал???? А что задержала таможня в Польше в контейнерах,если не оружие....
показать весь комментарий
04.09.2023 08:44 Ответить
Комісія з кола рамафоси, корабель рф з відключеним gps, зайшов на військову базу і довго там пробув. Звісно що бреше, бо наслідки за порушення санкцій не хоче.
показать весь комментарий
04.09.2023 09:09 Ответить
 
 