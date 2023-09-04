За минувшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области и Приютного Запорожской области, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 30 боевых столкновений. ВСУ сдерживают наступление российских войск на Марьинском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрилечей Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Гремяч, Блешня Черниговской области, Ворожба, Мезеновка, Кондратовка, Уланово Сумской области и Уды, Вовчанск, Ольховатка, Гатище, Бударки, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Дворичанское, Берестово, Колодязное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Спирного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спирное, Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клещиевки, Белой Горы, Озаряновки, Курдюмовки, Пивничного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Тихоновка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Пивничное, Зализное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невельское, Карловка, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Пивничное, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

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На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Работиного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Червоное, Чаривное, Пятихатки, Гуляйпольское, Орехов, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Антоновки, Николаевки и Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Никольское, Дмитровка, Николаевка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.