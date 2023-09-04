Оккупанты на захваченных территориях пытаются создать "ТРО" из местных жителей, - ОК "Південь"
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Россияне на оккупированных территориях пытаются за счет принудительно паспортизированных граждан создать так называемые "отряды территориальной обороны".
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
"Приезжают в нашу зону ответственности уже более "потрепанные" подразделения, страдавшие на горячих точках, и пытаются тут восстановить свое слаживание. Но наша боевая работа не дает им такой передышки, мы продолжаем свою работу. Контрбатарейно их терроризируем в ответ. Они, в свою очередь, пытаются пополнять ресурс из местного населения, в том числе тех, кого насильственно паспортизировали", – сказала Гуменюк.
По ее словам, в настоящее время подразделения россиян истощены, поэтому оккупанты пытаются собирать так называемые отряды территориальной обороны, убеждая местных, что они будут нужны только на этой территории.
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