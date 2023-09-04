Оккупанты на захваченных территориях пытаются создать "ТРО" из местных жителей, - ОК "Південь"

Россияне на оккупированных территориях пытаются за счет принудительно паспортизированных граждан создать так называемые "отряды территориальной обороны".

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Приезжают в нашу зону ответственности уже более "потрепанные" подразделения, страдавшие на горячих точках, и пытаются тут восстановить свое слаживание. Но наша боевая работа не дает им такой передышки, мы продолжаем свою работу. Контрбатарейно их терроризируем в ответ. Они, в свою очередь, пытаются пополнять ресурс из местного населения, в том числе тех, кого насильственно паспортизировали", – сказала Гуменюк.

По ее словам, в настоящее время подразделения россиян истощены, поэтому оккупанты пытаются собирать так называемые отряды территориальной обороны, убеждая местных, что они будут нужны только на этой территории.

Также читайте: Оккупанты ищут эффективную тактику: во время ночной атаки вражеские дроны пытались проходить вдоль акваторий, - ОК "Південь"