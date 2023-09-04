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Оккупанты на захваченных территориях пытаются создать "ТРО" из местных жителей, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оккупанты,мелитополь

Россияне на оккупированных территориях пытаются за счет принудительно паспортизированных граждан создать так называемые "отряды территориальной обороны".

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Приезжают в нашу зону ответственности уже более "потрепанные" подразделения, страдавшие на горячих точках, и пытаются тут восстановить свое слаживание. Но наша боевая работа не дает им такой передышки, мы продолжаем свою работу. Контрбатарейно их терроризируем в ответ. Они, в свою очередь, пытаются пополнять ресурс из местного населения, в том числе тех, кого насильственно паспортизировали", – сказала Гуменюк.

По ее словам, в настоящее время подразделения россиян истощены, поэтому оккупанты пытаются собирать так называемые отряды территориальной обороны, убеждая местных, что они будут нужны только на этой территории.

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В нас навпаки,ми самі пішли.І наваляли знатно пацакам
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04.09.2023 10:24 Ответить
А в нас взяли і одним наказом пересрали роботу з ДФТГ, роззброїли замість того щоб найти як задіяти у обороні
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04.09.2023 12:20 Ответить
Це де таке було?
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04.09.2023 17:02 Ответить
 
 