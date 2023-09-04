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Минобороны РФ заявило, что оккупанты потопили четыре украинских катера в Черном море
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Минобороны России заявило, что прошедшей ночью оккупационные войска потопили в акватории Черного моря украинские быстроходные катера, направлявшиеся в сторону аннексированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.
"Ночью 4 сентября 2023 года в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении мыса Тарханкут", – говорится в сообщении.
Напомним, минобороны РФ 30 августа заявило, что уничтожили 4 военных катера десантной группы украинских военных. Силы специальных операций ВСУ опровергли эти фейковые заявления.
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легалізуєте брехню?
то мінубивства байки розповідають як вони бдять, зомбі схавають
Какой у нас разговорчивый глава ГУР.
"якщо це правда".
*****, дегенератів наплодила кацапня)
КАЦАПИ ЗАВЖДИ ******* - аксіома
Знаєте, вірити їх Геббельс ЗМІ, та Кокошенкову з Мінгеноциду РФ, себе не поважати.