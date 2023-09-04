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Новости Война в Украине
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Черное море (1332) Минобороны РФ (804)

Минобороны РФ заявило, что оккупанты потопили четыре украинских катера в Черном море

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,чорне

Минобороны России заявило, что прошедшей ночью оккупационные войска потопили в акватории Черного моря украинские быстроходные катера, направлявшиеся в сторону аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

"Ночью 4 сентября 2023 года в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении мыса Тарханкут", – говорится в сообщении.

Напомним, минобороны РФ 30 августа заявило, что уничтожили 4 военных катера десантной группы украинских военных. Силы специальных операций ВСУ опровергли эти фейковые заявления.

Смотрите: Украинские воины под обстрелом вражеской авиации эвакуировали своего оказавшегося за бортом побратима, который провел 12 часов в водах Черного моря. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
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04.09.2023 07:58
+19
Може так а може й ні. Хіба своїх бовдурів бракує, в кого рот не смикається цілодобово?
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04.09.2023 07:45
+14
З кацапами все зрозуміло, а от нахіба про всі операції до всіх дрібниць наші спецслужби на другий день на весь світ в інтерв'ю розповідають? Я хз, вони ж просто унеможливлюють їх повторення, поки козлопикі зрозуміють що й до чого - то ще пару раз можна повторити. А так будЬонов зі своїми піар братами все зливають швидше ніж чистокровні бурятоязичні розуміють.
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04.09.2023 07:58
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А звідки Лерос це знає? Для цього ви активували свій нік,щоб написати, що лежать хлопців. Хотя,судячи з мови, то таки кацапів ложать штабелями, косять, знищують
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04.09.2023 08:39 Ответить
Після підриву ГЕС всі аналітики, експерти, воєнні казали, що це відкладає наступ ЗСУ так як ломитись в лоб на укріплення орків на півдні немає сенсу без форсування Дніпра і що ми бачимо зараз?) Приплили на правий берег зайшов в село і назад ніби показуємо оркам де в них слабі місця(
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04.09.2023 08:21 Ответить
А може таки це заставляє кацапів тримати боєздатні підрозділи біля Дніпра а не перекинути їх в район Токмака? Таке тобі в голову не приходило?
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04.09.2023 08:46 Ответить
Цікаво, а кому більше потрібно переходити Дніпро нам чи оркам??)))
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04.09.2023 13:55 Ответить
На правому березі Дніпра москаля в Україні немає. На лівому березі Дніпра в Україні є неокуповані территорії. Відповідь очевидна.
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04.09.2023 14:03 Ответить
Канашєнкав знову брєдіт після пьянки на вихідних.
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04.09.2023 07:41 Ответить
Може так а може й ні. Хіба своїх бовдурів бракує, в кого рот не смикається цілодобово?
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04.09.2023 07:45 Ответить
Якби вчора не появилось відео знищення кацапського катера то конашенков і слова б не сказав про те що вони знищили катери. Це вже не перший раз заяви по принципу відповіді.
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04.09.2023 08:12 Ответить
Теж потрібно прикритя з повітря
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04.09.2023 07:44 Ответить
кацапським пропагандонам? забезпечуєш?
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04.09.2023 08:42 Ответить
До чого це ?
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04.09.2023 08:44 Ответить
до чого каменти основані на кцпському пзджі? кому потрібно прикриття, якщо нічого не було?
легалізуєте брехню?
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04.09.2023 09:02 Ответить
Було -- небуло - віина -- іпсо . 2 міс назад наші танки хотіли прорватись без прикриття з повітря -- не виишло -- так шо літаки потрібні як повітря -- а Захід з цим на рік затягнув
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04.09.2023 09:31 Ответить
шо, опять?
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04.09.2023 07:45 Ответить
То вже було, що чотирі "потопили"... і знову? Треба кацапам підказати, що й інші числа є.... .
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04.09.2023 07:50 Ответить
яка правда, хто буде йти другий раз по засвіченому маршруту

то мінубивства байки розповідають як вони бдять, зомбі схавають
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04.09.2023 07:52 Ответить
Аналітики з інституту не змовчать -- скоро видадуть інфу
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04.09.2023 07:54 Ответить
Скрепные поносцы те еще фантазеры ( это что-бы не материться ). То Киев за 3 дня, то Украину за 2 недели, то 3, а потом, когда этого оказалось что этого как-то маловато для своего козломордого быдла- 4 морских дрона уничтожили. Я знаю по инету, один дрыщ кукарекал, что его бабуленция в Рейкьявике срок тянула. И где он теперь?
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04.09.2023 07:55 Ответить
З кацапами все зрозуміло, а от нахіба про всі операції до всіх дрібниць наші спецслужби на другий день на весь світ в інтерв'ю розповідають? Я хз, вони ж просто унеможливлюють їх повторення, поки козлопикі зрозуміють що й до чого - то ще пару раз можна повторити. А так будЬонов зі своїми піар братами все зливають швидше ніж чистокровні бурятоязичні розуміють.
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04.09.2023 07:58 Ответить
у слуг рейтинги падають...
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04.09.2023 14:08 Ответить
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04.09.2023 07:58 Ответить
Харошая русня.
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04.09.2023 08:11 Ответить
кадирівські вівцетрахи підпоїли, згвалтували і втопили «мальчіков в трусіках»
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04.09.2023 09:09 Ответить
Коли вже в буданова та зеленського борода на язику виросте? Краще б мовчки, спокійно та впевнено займались своїми прямими обов"язками а результати цього народ побачить. А то лише звідздьож, піар та подача "не нав"язливої" інформації для роздумів та висновків рашистам.
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04.09.2023 08:08 Ответить
Для проведеня спнцоперацій насамперед необхідна тиша ,а в нас такий піар зробили після минулої вдалої операції ,особливо Буданов як все класно .
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04.09.2023 08:19 Ответить
лол. ти до чого цю хйню написав? впевнений, що кацапи не брешуть?
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04.09.2023 08:40 Ответить
Моссад про свои операции рассказывает через 40 лет. А у нас стараются побыстрее и в подробностях сообщать. И со всех утюгов по окажут маршрут.
Какой у нас разговорчивый глава ГУР.
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04.09.2023 08:24 Ответить
Ще не звісно на кого він працює. Прийшов після вагнергейту і все забули.
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04.09.2023 09:33 Ответить
Вчи мову.
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04.09.2023 09:41 Ответить
В коментарях кацапські боти просувають наратив

"якщо це правда".
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04.09.2023 08:32 Ответить
Адміністрація Цензора чомусь тупить. Я хз чому їх не банять.
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04.09.2023 08:36 Ответить
вашим ніхто не вірить, Ырына
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04.09.2023 09:01 Ответить
В мене немає властних ЗМІ. Ти на своє кацапське ім`я краще подивись.
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04.09.2023 11:13 Ответить
тупеньке, де ти там кацапське побачило, ырына?
*****, дегенератів наплодила кацапня)
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04.09.2023 11:17 Ответить
U nih plastina zaiela , chotiri chotiri chotiri............🤣🤣🤣
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04.09.2023 08:36 Ответить
куча бл..дських каментів, які основані на довірі гебельс-раша-підарам)
КАЦАПИ ЗАВЖДИ ******* - аксіома
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04.09.2023 08:38 Ответить
очікувані пдрські каменти)
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04.09.2023 08:59 Ответить
"Якщо це правда", "якщо це не правда"....
Знаєте, вірити їх Геббельс ЗМІ, та Кокошенкову з Мінгеноциду РФ, себе не поважати.
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04.09.2023 08:57 Ответить
Дивно що не 4 підводні човни і 100500 геїв диверсантів на борту.
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04.09.2023 10:04 Ответить
Шапіто...
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04.09.2023 10:40 Ответить
 
 