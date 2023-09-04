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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 265 120 человек (+460 за сутки), 4 480 танков, 5611 артсистем, 8663 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 265 120 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 265120 (+460) человек;
- танков – 4480 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 8663 (+14) ед;
- артиллерийских систем – 5611 (+29) ед;
- РСЗО - 741 (+2) ед;
- средства ПВО – 503 (+1) ед;
- самолетов – 315 (+0) ед;
- вертолетов - 316 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4481 (+37);
- крылатые ракеты – 1447 (+0);
- корабли /катера - 19 (+1) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8149 (+47) ед;
- специальная техника – 847 (+6).
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Пожелаем, чтобы через год их одвухсотилось как минимум в 10 раз больше.
103!! одиниці техніки та 460! чумардосів.
Арта 31, броня 18 та 47!! логістика. Довгоочікуваний плюс по плавзасобах, в підсумку 19. Відбита чергова повітряна хвиля.
Рахунок ППО спецтехніка - 1:6.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 265 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новоросійськ ...
6 нових глядачів на концерті Кобздона, двоє ще не доїхали.
Слава ЗСУ!