Общие боевые потери РФ с начала войны – около 265 120 человек (+460 за сутки), 4 480 танков, 5611 артсистем, 8663 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 265 120 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 265120 (+460) человек;

танков – 4480 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 8663 (+14) ед;

артиллерийских систем – 5611 (+29) ед;

РСЗО - 741 (+2) ед;

средства ПВО – 503 (+1) ед;

самолетов – 315 (+0) ед;

вертолетов - 316 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4481 (+37);

крылатые ракеты – 1447 (+0);

корабли /катера - 19 (+1) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 8149 (+47) ед;

специальная техника – 847 (+6).

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