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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15385) Генштаб ВС (4296) ликвидация (1944) уничтожение (3850)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 265 120 человек (+460 за сутки), 4 480 танков, 5611 артсистем, 8663 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 265 120 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 265120 (+460) человек;
  • танков – 4480 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 8663 (+14) ед;
  • артиллерийских систем – 5611 (+29) ед;
  • РСЗО - 741 (+2) ед;
  • средства ПВО – 503 (+1) ед;
  • самолетов – 315 (+0) ед;
  • вертолетов - 316 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4481 (+37);
  • крылатые ракеты – 1447 (+0);
  • корабли /катера - 19 (+1) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8149 (+47) ед;
  • специальная техника – 847 (+6).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 265 120 человек (+460 за сутки), 4 480 танков, 5611 артсистем, 8663 бронированные машины 01
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Топ комментарии
+15
Минув 3478 день москальсько-української війни.
103!! одиниці техніки та 460! чумардосів.
Арта 31, броня 18 та 47!! логістика. Довгоочікуваний плюс по плавзасобах, в підсумку 19. Відбита чергова повітряна хвиля.
Рахунок ППО спецтехніка - 1:6.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 265 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новоросійськ ...
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04.09.2023 09:02
+13
Очередной маленький юбилей по дохлым оркам.
Пожелаем, чтобы через год их одвухсотилось как минимум в 10 раз больше.
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04.09.2023 08:26
+12
Арта как всегда стабильно на высоте
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04.09.2023 08:53
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Правила форума Совет форумчан
Очередной маленький юбилей по дохлым оркам.
Пожелаем, чтобы через год их одвухсотилось как минимум в 10 раз больше.
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04.09.2023 08:26 Ответить
Арта как всегда стабильно на высоте
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04.09.2023 08:53 Ответить
Минув 3478 день москальсько-української війни.
103!! одиниці техніки та 460! чумардосів.
Арта 31, броня 18 та 47!! логістика. Довгоочікуваний плюс по плавзасобах, в підсумку 19. Відбита чергова повітряна хвиля.
Рахунок ППО спецтехніка - 1:6.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 265 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новоросійськ ...
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04.09.2023 09:02 Ответить
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04.09.2023 09:06 Ответить
А що за катер чи корабель? Хтось в курсі?
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04.09.2023 09:24 Ответить
"Тунцу" тунець.
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04.09.2023 09:33 Ответить
Десантний катер.

6 нових глядачів на концерті Кобздона, двоє ще не доїхали.
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04.09.2023 11:21 Ответить
Дякую
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04.09.2023 11:26 Ответить
Горить-палає техніка ворожа.
Слава ЗСУ!
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04.09.2023 10:08 Ответить
Падеж арты и скота)
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04.09.2023 10:55 Ответить
Нужно ещё пепелац для гордой ничьи между вертолетами и самолётами. Впрочем, после появления ф16 счетчик может хорошо обновиться
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04.09.2023 12:10 Ответить
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05.09.2023 09:05 Ответить
 
 