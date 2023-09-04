ВСУ продвинулись под Бахмутом и имеют успехи на западе Запорожской области, - ISW

Украинские защитники продолжают контрнаступательные операции и продвигаются в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 3 сентября Силы обороны продвинулись вперед под Бахмутом и на западе Запорожской области.

"Украинские войска подошли к очередной серии подготовленных российских оборонных позиций на отдельных участках в районе Работино на западе Запорожской области, хотя многие российские источники утверждают, что эти позиции являются первым, а не вторым слоем обороны в многоэшелонированной российской армии на юге Украины", - говорится. в сообщении.

Украинские военные официальные лица отметили, что мощность следующей серии российских оборонных позиций вокруг Работино, вероятно, будет зависеть от состава российских сил в этом районе.

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Также спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что украинские войска достигли неопределенных успехов в направлении Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Штупун также отметил, что российские силы разворачивают резервы неизвестного качества для обороны в этом районе. Предполагается, что речь идет о передислокации подразделений 7-й гвардейской воздушно-десантной и 76-й гвардейской десантно-штурмовой (ВДВ) дивизий в район Работино из других мест фронта.

Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские силы проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 2 и 3 сентября, показывают, что украинские силы контролируют юг Клещиевки.

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