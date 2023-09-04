Оккупанты за прошедшие сутки в Херсонской области обстреляли птицеферму, учебное заведение и жилые кварталы

За прошедшие сутки противник совершил 57 обстрелов Херсонщины, выпустив 271 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 10 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание птицефермы в Херсонском районе; административное здание в Бериславском районе; здания учебного заведения и акционерного общества в Херсоне.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Читайте: Вследствие обстрела Херсонщины вечером 3 сентября один человек погиб и четверо получили ранения, - ОВА