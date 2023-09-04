Нардепы хотят возобновить декларирование, но без доступа к самим декларациям, что нарушает обязательства перед международными партнерами, - Шабунин

Закрытый реестр деклараций нарушает обязательства Украины перед международными партнерами, важность открытости отметили послы G7.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Депутаты попытаются оставить электронные декларации чиновников ЗАКРЫТЫМИ. То есть декларирование возобновить, но БЕЗ доступа к самим декларациям. Спрятать депутаты хотят все, нажитое "непосильным трудом" во время войны. Как, например, имение "слуги" Халимона на Печерских холмах Киева. Закрытый реестр деклараций нарушает обязательства Украины перед международными партнерами, особенно в части вступления в ЕС", - говорится в сообщении.

Шабунин отметил, что послы G7 вчера отдельно подчеркнули важность открытости реестра.

"Руководство "слуг" хорошо это понимает, поэтому Арахамия написал, что декларирование должно быть возобновлено в формате, согласованном с международными партнерами. Закрытым реестр хотят оставить коррупционеры вместе с представителями до сих пор остающихся в Раде пророссийских сил. Самое отвратительное, что прикрываются они военными.

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Подчеркиваю: военные вообще НЕ ДОЛЖНЫ подавать декларации до конца войны, а после победы - только высшие командиры и распорядители больших ресурсов. Правда, военкомы, члены ВЛК, закупщики Минобороны и т.д. – должны показать состояние вместе со всеми другими чиновниками", - отметил глава ЦПК.

"Отдельным разочарованием в этой компании стал глава НАПК, обманывавший международников, что он НЕ СМОЖЕТ открыть декларации перечисленных в предыдущем абзаце, поэтому ВЕСЬ реестр нужно оставить ЗАКРЫТЫМ. Твит послов G7 доказывает, что обмануть международников Новикову не удалось.

Голосование покажет поименный список депутатов от коррупционных "элит" и пророссийских сил, ради собственной наживы подрывающих будущее Украины в ЕС", - подытожил Шабунин.

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