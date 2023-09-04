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Новости Политика Украины
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ВР (28731) Шабунин (465) электронное декларирование (1015)

Нардепы хотят возобновить декларирование, но без доступа к самим декларациям, что нарушает обязательства перед международными партнерами, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

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Закрытый реестр деклараций нарушает обязательства Украины перед международными партнерами, важность открытости отметили послы G7.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Депутаты попытаются оставить электронные декларации чиновников ЗАКРЫТЫМИ. То есть декларирование возобновить, но БЕЗ доступа к самим декларациям. Спрятать депутаты хотят все, нажитое "непосильным трудом" во время войны. Как, например, имение "слуги" Халимона на Печерских холмах Киева. Закрытый реестр деклараций нарушает обязательства Украины перед международными партнерами, особенно в части вступления в ЕС", - говорится в сообщении.

Шабунин отметил, что послы G7 вчера отдельно подчеркнули важность открытости реестра.

"Руководство "слуг" хорошо это понимает, поэтому Арахамия написал, что декларирование должно быть возобновлено в формате, согласованном с международными партнерами. Закрытым реестр хотят оставить коррупционеры вместе с представителями до сих пор остающихся в Раде пророссийских сил. Самое отвратительное, что прикрываются они военными.

Также читайте: Послы G7 подчеркивают важность избегания "лазеек" в восстановлении декларирования должностных лиц

Подчеркиваю: военные вообще НЕ ДОЛЖНЫ подавать декларации до конца войны, а после победы - только высшие командиры и распорядители больших ресурсов. Правда, военкомы, члены ВЛК, закупщики Минобороны и т.д. – должны показать состояние вместе со всеми другими чиновниками", - отметил глава ЦПК.

"Отдельным разочарованием в этой компании стал глава НАПК, обманывавший международников, что он НЕ СМОЖЕТ открыть декларации перечисленных в предыдущем абзаце, поэтому ВЕСЬ реестр нужно оставить ЗАКРЫТЫМ. Твит послов G7 доказывает, что обмануть международников Новикову не удалось.

Голосование покажет поименный список депутатов от коррупционных "элит" и пророссийских сил, ради собственной наживы подрывающих будущее Украины в ЕС", - подытожил Шабунин.

Читайте: В законопроект о возобновлении е-декларирования подали 457 правок, нардепы хотят либо закрыть доступ, либо не указывать важные данные, - Шабунин
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Топ комментарии
+19
Ніколи не забуду Шабуніна на сцені разом з Дубінським на платному масовичку Коломоя під НБУ.

За що боровся - на те і напоровся. От тільки Наєму та Сєрлєщу посади дали, а Шабуніну ні.
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04.09.2023 09:19
+16
Ги-ги!
Звичайних людей та незалежних ЗМІ вони лякаються більше, чим Прокуратуру, СБУ та НАБУ разом узятих.
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04.09.2023 09:18
+16
Зелені корупціонери крутяться,як вужі на сковороді.
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04.09.2023 09:20
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шабунин, чего орешь? ты же это привел к власти. точнее, ты тоже.
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04.09.2023 09:16 Ответить
Лучше продвинь идею: каждому депутату на рабочее место - кассовый аппарат. И на местных уровнях тоже. хоть какая-то польза будет.
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04.09.2023 09:24 Ответить
Ги-ги!
Звичайних людей та незалежних ЗМІ вони лякаються більше, чим Прокуратуру, СБУ та НАБУ разом узятих.
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04.09.2023 09:18 Ответить
Бо зараз важливо не тільки придбане під час війни, а й те що продано перед війною. Бо може відсутність підготовки до війни була свідомою, а пояснити куди поділося майно, яке перебувало у власності особи до війни буде дуже непросто. Бо вже проспівали, що готувалися, але тихенько і непомітно, щоб ціни на нерухомість не впали. А в АРК майно не продав.
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04.09.2023 10:03 Ответить
Ніколи не забуду Шабуніна на сцені разом з Дубінським на платному масовичку Коломоя під НБУ.

За що боровся - на те і напоровся. От тільки Наєму та Сєрлєщу посади дали, а Шабуніну ні.
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04.09.2023 09:19 Ответить
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04.09.2023 09:28 Ответить
за ткий правдивий комент про шабуню тут ще не банять, на щастя.
За інший подібний і правдивий, але на адресу Б... самі знаєте... - три дні відсидки
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04.09.2023 15:00 Ответить
Ну Б... я своїми очами не бачив у компанії Дубінського на платному масовичку Коломоя. А от Шабуніна бачив.
Я тоді навіть пофоткав номери машин його фонда, що навезли апаратури для Коломоя.
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04.09.2023 22:32 Ответить
Зелені корупціонери крутяться,як вужі на сковороді.
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04.09.2023 09:20 Ответить
Бо знають що крали під час війни...і тепер бояться показати "статки"...!
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04.09.2023 09:23 Ответить
От слугі тварюки- підприємцям РРО,а самі паскудники- все тишком нишком...!
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04.09.2023 09:21 Ответить
Іньшими словами-ми такі чесні що не хочимо щоб іньші бачили нашої чесної чесності...
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04.09.2023 09:31 Ответить
Всіх хитрованів на сонечко -- нехаи люди бачуть своіх героів
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04.09.2023 09:36 Ответить
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04.09.2023 09:38 Ответить
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04.09.2023 09:41 Ответить
молодьіе регіони у власті)
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04.09.2023 09:42 Ответить
ну, що нардепи хочуть декларувати доходи, це чиста пісдьож
це вимога партнерів
о ат що не хочуть щоб їх бачили люди, це факт
і коли зе пролетить на виборах, ця пісдота буде відповідати за все разом з ним та його бандою
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04.09.2023 09:49 Ответить
Тому що журналісти почнуть портити безупречну репутацію таких як Рєзніков який 550 днів спасав Україну від рацій, дронів, *********** та нормального харчування військових
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04.09.2023 09:49 Ответить
То у депутатів від надлишковоі скромності...
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04.09.2023 09:54 Ответить
партию нужно было назвать "враги народа"
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04.09.2023 10:03 Ответить
На фронт. Без броніків.
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04.09.2023 10:13 Ответить
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04.09.2023 10:19 Ответить
Треба волшебного пендюля зеленим мародерам!!!
Моя думка не будуть голосувати бо це буцегарня для всіх.
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04.09.2023 10:23 Ответить
Закритий реєстр декларацій порушує зобовʼязання України перед міжнародними партнерами Джерело: https://censor.net/ua/n3441236


А перед народом України?

але без доступу до самих декларацій, Джерело: https://censor.net/ua/n3441236

Я вкрав, але де заховав не скажу!
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04.09.2023 10:25 Ответить
Было много партий у власти в Украине , но более тупых , патологически двинутых на грабеже страны , более брехливых и хитрожопых - не было. Боятся- половина должна сидеть в тюрьме. Мразье.Все мысли только о своих жопах. Они 24февраля продали с потрохами Украину , она им и нахрен не нужна.
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04.09.2023 10:36 Ответить
Нардепи хочуть відновити декларування, але без доступу до самих декларацій, що порушує зобов'язання перед міжнародними партнерами?

Значить є що приховувати.
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04.09.2023 10:39 Ответить
Це все діло закінчиться військовою хунтою і повною конфіскацією майна народних слуг. Країна вже на межі а вони прдовжують поводити себе так як ніби нема великої війни.
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04.09.2023 11:09 Ответить
Какие ещё декларации, нардепы паровозят бабло сразу на запад, разумеется Байден об этом ничего не знает.
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04.09.2023 11:56 Ответить
Потрібно розгоняти все це гніле і проводити вибори! Дістали!
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04.09.2023 13:48 Ответить
Але ж по щирому визнанню того ж араХАМІЇ воно в першому турі голосувала за ПАПа , бо не вірило в успіх фоффірка й для його було без різниці чи Пєтя залишиться , чи фофіка оберуть , бо воно було категорично проти Юлі ... Ось й питання "чому" ?!
Чи не тому, що він пов"язанний як й той же Шабунін з "Драгон Кепітал" й їх колективне завдання дороздеребанити державну властність по різних грошових мішках . А ПАП їм з Віталькою й Томашем Піала важався більш придатний до дерібану майна , включаючи землю ...
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04.09.2023 15:39 Ответить
Нардепы хотят возобновить декларирование, но без заполнения деклараций
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04.09.2023 15:16 Ответить
Я не могу понять: а какой тогда вообще смысл в таком декларировании?
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04.09.2023 15:19 Ответить
-"закритим реєстр хочуть залишити корупціонери разом з представниками проросійських сил, які досі лишаються у Раді. Найогидніше, що прикриваються вони - військовими"-Хм . Отже вони визнають що в раді є корупціонери. Так вас же монобільшість.Проголосуйте ''ЗА''. Покажіть що ви за відкриті декларації. А то ''корупціонери'', ''прокацапські сили''. Чи може все таки це ви і є прокацапські сили та корупціонери які прикриваються військовими!
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04.09.2023 15:35 Ответить
,Маєте рацію, пан 123456asdfghjkl, i прикриватися військовими, то дуже велика помилка
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04.09.2023 15:40 Ответить
Хочю на х.....й сесть, рыбку съесть, на ель влезть и жопу не поцарапать,ан не получицца!
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04.09.2023 15:35 Ответить
які проблеми замалювати адреси та інше щоб кацапи не відстежили
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04.09.2023 19:05 Ответить
 
 