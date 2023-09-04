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ВККС приступил к тестированию скандальной львовской судьи Билинской и рассматривает данные о ее потенциальном конфликте интересов

Новости Цензор.НЕТ Общество

У главы львовского суда Билинской сын работает в Минюсте и действует в рамках конфликта интересов, поскольку защищает в ЕСПЧ от имени Украины обжалованные решения своей матери.

Председатель Шевченковского районного суда г. Львова Галина Билинская, до сих пор не сдавшая второй этап квалификационного экзамена, работает в условиях потенциального конфликта интересов. В случае подтверждения факта, ВККС учтет это обстоятельство при оценке судьи, сообщили в Высшей квалификационной комиссии.

ВККС приступил к тестированию скандальной львовской судьи Билинской и рассматривает данные о ее потенциальном конфликте интересов 01

Так, ВККС сообщила, что уже начала второй этап тестирования судьи Билинской, в частности, анализ досье и собеседования.

"На сегодняшний день квалификационная оценка на соответствие занимаемой должности Билинской Галины Богдановны, которая занимает должность судьи Шевченковского районного суда города Львова, находится на этапе исследования досье и проведения собеседования, решение по его результатам не принято", - отметили в ВККС.

В то же время, Комиссия готова принять во внимание информацию о потенциальном конфликте интересов у Билинской, который вытекает из того, что ее родной сын Игорь Билинский работает в Минюсте в отделе представительства государства по уголовным делам Секретариата Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Министерства юстиции Украины. 

"Следовательно сын судьи по делам ЕСПЧ против нее, отстаивает, по сути, принятые ею же решения от имени Украины", - отмечает издание Delo.

Так, недавно по делу "Комар и другие против Украины" (Case of Komar and others v. Ukraine), ЕСПЧ констатировал нарушения ст.3, ч.ч.1,5 ст.5, ч.1 ст.6 Конвенции, в том числе, судьями Шевченковского районного суда г. Львова при решении ими вопросов о применении мер в виде содержания под стражей и продления их срока по делу №450/1357/17. И эти решения, среди прочих, принимала собственно судья Билинская.

"В случае установления соответствующих оснований, изложенная в обращении информация (о потенциальном конфликте интересов судьи) может быть учтена Комиссией при рассмотрении вопросов, связанных с карьерой Билинской Г.Б.", - добавили в ВККС.

ВККС приступил к тестированию скандальной львовской судьи Билинской и рассматривает данные о ее потенциальном конфликте интересов 02

Напомним, Европейский суд по правам человека по иску, в том числе Дмитрия Гаврилюка, установил нарушения в деятельности председателя Шевченковского районного г. Львов Галины Билинской и ее коллег. Судьи нарушили конвенции по правам человека, избирая неоправданно строгие меры пресечения фигурантам уголовных производств и безосновательно удерживая их под стражей.

Кроме того, как писал Цензор.НЕТ, судья Галина Билинская не прошла квалификационные экзамены и имеет отрицательное заключение Общественного совета добродетели с рекомендацией об уходе с должности. Среди нарушений судьи установлен факт содействия ею своему сыну Игорю Билинскому во избежании ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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Яке тестування? На нари паскуду.
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04.09.2023 09:37 Ответить
Не дарма символом суду є торговка з вєсами 😕
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04.09.2023 10:23 Ответить
Сімейний бізнес.
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04.09.2023 09:39 Ответить
Не знаю тієї судді, але стаття дуже дивна, більше подібна до замовної і то не спроста. Суддя виносить рішення по обранню міри запобіжного заходу у військовий час, це багатьом злочинцям не подобається, бо міра запобіжного заходу ніби то за дуже сувора??? Ага, прокуратура вносить подання на арешт, суддя дає погодження, з нею не можуть домовитись навіть представники злочинців і вона винувата. Це Ви серйозно, а я спочатку подумав що за гроші відпускає... Тоді до до неї могли бути якісь претензії. По друге: син від мінюсту виступає в міжнародному суді... То може у нього який конфлікт інтересів, а не матері. І останнє: а хто автор цього опусу, це що анонімний допис на цензор нет. Мабуть така суддя більше потрібна у ВС чи ВАКС, а не в районному суді.
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04.09.2023 09:54 Ответить
Вони там усі білі і пухнасті, що мама що син, що 99 відсотків нашої судової...
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04.09.2023 10:31 Ответить
Суддя приймає завідомо не правове рішення. Громадянин подає позов до ЄСПЛ. В ЄСПЛ рішення судді оскаржується сином. ЄСПЛ приймає рішення на користь громадянина,з подальшою виплатою штрафних коштів із бюджету України. Грошики навпіл між суддями і громадянином. Нічого особистого, тільки бізнес. Такого суддю до ВАКСу?
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04.09.2023 10:31 Ответить
Valentina Grin Суддя приймає рішення на основі КПК ім.Портного-татарова. А хто сказав що рішення не правосудне, це рішення про обрання міри запобіжного заходу у кримінальній справі, але такі рішення не подобаються усім обвинуваченим . Друге питання що міра запобіжного заходу може бути більш м"яка і це доводить захист у ЄСПЛ. Далі чистої води міркування що може таке бути? Ага, суддя буде зі злочинцем ділитись що його арештовувала, чи вірніше, адвокат злочинця понесе судді частку за те, що арештовувала його клієнта, дуже сильна логіка, це навіть остап бендер би навряд придумав, хіба, що беня...? А от коли таке рішення ( судді матері) оскаржується в ЄСПЛ, то представник мінюсту не повинен брати участь саме в цій одній справі, тільки і всього. То де тут конфлікт інтересів судді?
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04.09.2023 15:40 Ответить
Досить дискусій. МІРА ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ НЕ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ЄСПЧ. Там розглядаються лише РІШЕННЯ(не залежно чи то портнова,чи татарова) Оскаржується РІШЕННЯ . Оскарження рішення розглядає СИН СУДДІ. ДЕ ТУТ КОНФЛІК ІНТЕРЕСІВ. НІЦ НЕМА)).
Це ви висуваєте теорії,а ВККС займається практикою.
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04.09.2023 16:05 Ответить
" Адвокат злочинця".... Хто встановив що він злочинець? портнво, не татаров)) Саме суддя визначає злочинець людина, чи ні,виносячи РІШЕННЯ, яке оскаржує хто....? Бінго- син судді.
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04.09.2023 16:09 Ответить
...что это за игры с плясками??? Конфискация всего имущества родни и вон с должности...Разве у кого есть сомнения,что она коррумпирована...
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04.09.2023 10:02 Ответить
У суддівстві одні суцільні дінастії.
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04.09.2023 10:56 Ответить
це відверте лайно......гнати в шию....Державники мають бути
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04.09.2023 12:18 Ответить
потенційний конфлікт інтересів

відмазала свого синочка, зовсім нема інтересу
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04.09.2023 19:03 Ответить
 
 