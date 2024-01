ВККС приступил к тестированию скандальной львовской судьи Билинской и рассматривает данные о ее потенциальном конфликте интересов

У главы львовского суда Билинской сын работает в Минюсте и действует в рамках конфликта интересов, поскольку защищает в ЕСПЧ от имени Украины обжалованные решения своей матери.

Председатель Шевченковского районного суда г. Львова Галина Билинская, до сих пор не сдавшая второй этап квалификационного экзамена, работает в условиях потенциального конфликта интересов. В случае подтверждения факта, ВККС учтет это обстоятельство при оценке судьи, сообщили в Высшей квалификационной комиссии.

Так, ВККС сообщила, что уже начала второй этап тестирования судьи Билинской, в частности, анализ досье и собеседования.

"На сегодняшний день квалификационная оценка на соответствие занимаемой должности Билинской Галины Богдановны, которая занимает должность судьи Шевченковского районного суда города Львова, находится на этапе исследования досье и проведения собеседования, решение по его результатам не принято", - отметили в ВККС.

В то же время, Комиссия готова принять во внимание информацию о потенциальном конфликте интересов у Билинской, который вытекает из того, что ее родной сын Игорь Билинский работает в Минюсте в отделе представительства государства по уголовным делам Секретариата Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Министерства юстиции Украины.

"Следовательно сын судьи по делам ЕСПЧ против нее, отстаивает, по сути, принятые ею же решения от имени Украины", - отмечает издание Delo.

Так, недавно по делу "Комар и другие против Украины" (Case of Komar and others v. Ukraine), ЕСПЧ констатировал нарушения ст.3, ч.ч.1,5 ст.5, ч.1 ст.6 Конвенции, в том числе, судьями Шевченковского районного суда г. Львова при решении ими вопросов о применении мер в виде содержания под стражей и продления их срока по делу №450/1357/17. И эти решения, среди прочих, принимала собственно судья Билинская.

"В случае установления соответствующих оснований, изложенная в обращении информация (о потенциальном конфликте интересов судьи) может быть учтена Комиссией при рассмотрении вопросов, связанных с карьерой Билинской Г.Б.", - добавили в ВККС.

Напомним, Европейский суд по правам человека по иску, в том числе Дмитрия Гаврилюка, установил нарушения в деятельности председателя Шевченковского районного г. Львов Галины Билинской и ее коллег. Судьи нарушили конвенции по правам человека, избирая неоправданно строгие меры пресечения фигурантам уголовных производств и безосновательно удерживая их под стражей.

Кроме того, как писал Цензор.НЕТ, судья Галина Билинская не прошла квалификационные экзамены и имеет отрицательное заключение Общественного совета добродетели с рекомендацией об уходе с должности. Среди нарушений судьи установлен факт содействия ею своему сыну Игорю Билинскому во избежании ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.