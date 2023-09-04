Трофейный Ми-8 АМТШ в ближайшее время пополнит боевой парк ВСУ, - ГУР МО

Российский вертолет Ми-8, переместившийся на территорию Украины в рамках операции ГУР и Нацполиции, в ближайшее время встанет на боевое дежурство Воздушных сил.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский парк боевых вертолетов уже в ближайшее время пополнится за счет "трофейного" Ми-8 АМТШ", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродром Полтавы (Харьковская область).

Позже в ГУР МО подтвердили информацию. Операция готовилась полгода.

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