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Трофейный Ми-8 АМТШ в ближайшее время пополнит боевой парк ВСУ, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский вертолет Ми-8, переместившийся на территорию Украины в рамках операции ГУР и Нацполиции, в ближайшее время встанет на боевое дежурство Воздушных сил.
Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский парк боевых вертолетов уже в ближайшее время пополнится за счет "трофейного" Ми-8 АМТШ", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродром Полтавы (Харьковская область).
Позже в ГУР МО подтвердили информацию. Операция готовилась полгода.
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+2 Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий04.09.2023 09:59
+2 Vitaliy Kasenkov
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ФЗНАМЗНОН.
Да-да, дуже "********" гелікоптер!
"Псевдопатріотичну бздуру ліплю" не я, а Буданов з дивану.
Впарили народу оцю залізяку, як СУПЕР досягнення - ось це й є:
"Псевдопатріотична бздура"!
Мі-8АМТШ остання модернізація (до того ще й експортувався як Мі-171)
Нічне бачення, озброєння від Крокодила, а так антикваріат, да, такий же як і "Блэк хоук"