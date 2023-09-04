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Трофейный Ми-8 АМТШ в ближайшее время пополнит боевой парк ВСУ, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мі8

Российский вертолет Ми-8, переместившийся на территорию Украины в рамках операции ГУР и Нацполиции, в ближайшее время встанет на боевое дежурство Воздушных сил.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский парк боевых вертолетов уже в ближайшее время пополнится за счет "трофейного" Ми-8 АМТШ", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродром Полтавы (Харьковская область).

Позже в ГУР МО подтвердили информацию. Операция готовилась полгода.

Смотрите: Момент сбивания российской крылатой ракеты и ПЗРК "Стингер". ВИДЕО
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Топ комментарии
+2
Тоді в статистику втрат москалів можно записати +1, якщо цього не зробили раніше ))
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04.09.2023 09:59
+2
Не зробили. І Ка-52 збитий під Роботіно і цей до втрат не зарахували. Ото як 18 серпня протягом кількох годин гвинтокрили догнали і перегнали літаки, так більше змін нема.
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04.09.2023 10:53
+2
Далеко не анткаарний. Припиніть псевдопатріотичну бздуру ліпити з дивану.
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04.09.2023 11:08
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Правила форума Совет форумчан
Тоді в статистику втрат москалів можно записати +1, якщо цього не зробили раніше ))
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04.09.2023 09:59 Ответить
Не зробили. І Ка-52 збитий під Роботіно і цей до втрат не зарахували. Ото як 18 серпня протягом кількох годин гвинтокрили догнали і перегнали літаки, так більше змін нема.
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04.09.2023 10:53 Ответить
АМТШ

ФЗНАМЗНОН.
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04.09.2023 10:10 Ответить
Респект та щира подяка Воїнам ГУР МО України за бойову працю!
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04.09.2023 10:10 Ответить
На антикварному гелікоптері піаряться як на якомусь атомному АВІАНОСЦІ!
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04.09.2023 10:20 Ответить
Далеко не анткаарний. Припиніть псевдопатріотичну бздуру ліпити з дивану.
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04.09.2023 11:08 Ответить
Розробка 1960 року.
Да-да, дуже "********" гелікоптер!
"Псевдопатріотичну бздуру ліплю" не я, а Буданов з дивану.
Впарили народу оцю залізяку, як СУПЕР досягнення - ось це й є:
"Псевдопатріотична бздура"!
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04.09.2023 11:25 Ответить
Ця модифікація розробка 90-х. По-друге це важливо, що рашист сдався і сам привіз техніку. Це більше реклама, щоб інші рашисти так робили.
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04.09.2023 11:51 Ответить
Не ліпи куйню, якщо не в темі, бовдур
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04.09.2023 12:23 Ответить
А що в нього ходовка розвалилась чі краска облущілась. Да 30 років вік не малий, але зовсім не критичний, Мрії також за трицятку було.
Мі-8АМТШ остання модернізація (до того ще й експортувався як Мі-171)
Нічне бачення, озброєння від Крокодила, а так антикваріат, да, такий же як і "Блэк хоук"
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04.09.2023 11:11 Ответить
Дивлячись яке озброєння від крокодила, пушки і броні в нього немає.
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04.09.2023 11:52 Ответить
Це не ударний гелікоптер, а військово-транспортний. Те, що на нього щось можна навісити з озброєння, скоріше додаткова опція. Тож порівнювати його з МИ-24, чи Блек Хоуком - повна дурня.
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04.09.2023 13:05 Ответить
Ні, не ударний А-армійський М-многоцільовіий Т-транспортний Ш-штурмовий
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04.09.2023 13:43 Ответить
ще й повний запчастин був загружений
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04.09.2023 12:23 Ответить
Шапіто...
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04.09.2023 10:26 Ответить
Шапіто це наприклад ось це ,а то реальність
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04.09.2023 15:25 Ответить
Тепер пілот під прицілом рашки, так же захотілось все розповісти, просто невмоготу, баби базарні.
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04.09.2023 10:56 Ответить
Ну а що вони йому зроблять, тим більше що вони це напевно в той же день вирахували і дізналися, він буде і погодився воювати на боці України, разом з нашими пілотами, може бути не дай бог збитий і загинути, як і будь-який інший пілот , пілоти гелікоптерів це не пілоти літаків і в полон потрапити на підбитому гелікоптері шанси близькі до 0
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04.09.2023 15:14 Ответить
 
 