Шольц единственный, кто блокирует поставку крылатых ракет Taurus Украине, - Бундестаг

Канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Он единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Об этом в Twitter заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. "В этот момент", однако, в Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц, ради Бога! Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", – написала Штрак-Циммерман.

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