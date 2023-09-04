Шольц единственный, кто блокирует поставку крылатых ракет Taurus Украине, - Бундестаг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Он единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus.
Об этом в Twitter заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. "В этот момент", однако, в Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц, ради Бога! Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", – написала Штрак-Циммерман.
Топ комментарии
+17 Грицько Добрий
показать весь комментарий04.09.2023 10:14
+12 Кацапо Гнида
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+10 untrollable
показать весь комментарий04.09.2023 10:19
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А Шольц и есть единственный кто это
решает,как решать его дело.
і ....
кракенамєльніка!
Таким образом, хочет снять с себя ответственность за возможную "эскалацию".
И это в целом логично.