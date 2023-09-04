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Шольц единственный, кто блокирует поставку крылатых ракет Taurus Украине, - Бундестаг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Он единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Об этом в Twitter заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. "В этот момент", однако, в Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц, ради Бога! Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", – написала Штрак-Циммерман.

Читайте: В Бундестаге призывают Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus: Они нужны срочно
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Топ комментарии
+17
Так його ж стара ***** мєрьєльша до сих пір за яйця тримає. Шо тут дивного?
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04.09.2023 10:14
+12
Люди гибнут благодаря Зе."Россияне тоже люди,они не станут воевать против Украины"
А Шольц и есть единственный кто это
решает,как решать его дело.
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04.09.2023 10:16
+10
з одного боку так, а з іншого з таурусами було б покраще, ніж без таурусів. і шольц це розцміє.
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04.09.2023 10:19
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Так його ж стара ***** мєрьєльша до сих пір за яйця тримає. Шо тут дивного?
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04.09.2023 10:14 Ответить
Вони належать до партій конкурентів.
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04.09.2023 12:04 Ответить
Нічого, це не мішає старій манді його за яйола тримати
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04.09.2023 12:07 Ответить
Це твої фантазії, а реалії у тому, що згідно опитувань громадян ФРН, війна в Україні переїхала на 5-те місце із тем для німців( і для інших Європейців). А сталося це завдяки Боневтіку і владі України, яка витрачає усі гроші на дебіломарафон і серіали і ні копійки не вкладає у промоушн України на Заході.
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04.09.2023 12:16 Ответить
Може й так, але коли кацапи бомбили Алеппо то нам тоже було фіолетово. Чи не так?
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04.09.2023 12:22 Ответить
Так а до чого тут Мєркель ?
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04.09.2023 12:41 Ответить
Як до чого? Вона пАдруга ***** ще з часів НДР
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04.09.2023 13:02 Ответить
Харош флуд розпускати.
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04.09.2023 13:05 Ответить
А шо, нє пАдруга?
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04.09.2023 13:19 Ответить
Обіцяв підтримувати Украіну до кінця
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04.09.2023 10:15 Ответить
Валяє шольца,козел.
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04.09.2023 10:16 Ответить
Люди гибнут благодаря Зе."Россияне тоже люди,они не станут воевать против Украины"
А Шольц и есть единственный кто это
решает,как решать его дело.
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04.09.2023 10:16 Ответить
з одного боку так, а з іншого з таурусами було б покраще, ніж без таурусів. і шольц це розцміє.
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04.09.2023 10:19 Ответить
Так и мне бы было покраще с твоими деньгами,а ты не розумиешь и деньги не шлёшь.
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04.09.2023 11:24 Ответить
мабуть якби моя безпека, та безпека моєї родини залежала від усіляких ніщебродів, то я би так і зробив. тому я розумію кому слати гроші - і це ЗСУ. а от шольц не бажає інвествувати у власну безпеку, чомусь. хоч його оточення все чудово розуміє.
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04.09.2023 11:46 Ответить
Хандон тупорилий...дай людям ракет вбити тварин-під@растів!!!
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04.09.2023 10:17 Ответить
а як гарно співа
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04.09.2023 10:18 Ответить
Ну так расскажите всему миру кто зятягивает войну а значит и мировой кризис и против того чтобы накормить голодающих африканских мальшиков в трусиках украинским зерном
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04.09.2023 10:20 Ответить
Продовжує ''валяти шольца''. Сарделька ліверна!
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04.09.2023 10:21 Ответить
Виконує завдання Ставки як може.
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04.09.2023 10:23 Ответить
ШОЛьнЦ_гоондоон
і ....
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04.09.2023 10:23 Ответить
Випускайте кракена мєльніка!
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04.09.2023 10:26 Ответить
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04.09.2023 10:26 Ответить
Шольц, як стара шалава імітує оргазм. П*дорас!!!
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04.09.2023 10:27 Ответить
Підарас той шольц.
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04.09.2023 10:30 Ответить
..для начала выложить финaнсовые аферы корпорации BaFin...Потом помотрим...
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04.09.2023 10:37 Ответить
Без отмашки Байдена ничего не будет. А будет ли эта отмашка, большой вопрос. Наверное, всё-таки будет, но время не ждёт.
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04.09.2023 10:42 Ответить
******* ******
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04.09.2023 10:46 Ответить
Пока американцы не дадут атаксмы, Шольц не согласится на поставку таурусов.

Таким образом, хочет снять с себя ответственность за возможную "эскалацию".
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04.09.2023 10:49 Ответить
Синдром Меркель, не іначе...
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04.09.2023 10:49 Ответить
Шольц правий. Тауруси давати ще зарано. По перше їх у німців дуже мало. По друге без ескадрильї носіїв толку від них буде небагато. Коли у нас буде хоча б 6-8 F-16, тоді дадуть.
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04.09.2023 10:56 Ответить
Звичайно, німці вважають паРашу стратегічним партнером. Шольц від самого початку саботував військову підтримку України. Він хоче якнайшвидше повернутися до "business as usual" з Путлером (чекає місце в наглядовій раді Газпрому)
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04.09.2023 11:03 Ответить
Пока не начнут крутить Меркель за измену и разгром бундесвера немцы и дальше будут дурачка включать.
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04.09.2023 11:23 Ответить
Пане Шольц, щзберіться з духом, ви ж можете.
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04.09.2023 11:30 Ответить
Германия на втором месте уже по поддержке Украины. А по Таурусам у Шольца позиция простая - пусть сначала Байден даст АТАКМС.
И это в целом логично.
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04.09.2023 11:37 Ответить
достойный продолжатель своей папередницы

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04.09.2023 11:53 Ответить
Всі знають що канцлери ФРН отримують пенсію в... Газпромі, тож... не позбавляйте пенсіонера грошей для бідного існування-виживання. 😆
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04.09.2023 12:08 Ответить
Там надо копать и копать начиная с меркель....
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04.09.2023 12:10 Ответить
Німеччина є лідером у шахрайстві та маніпуляціях із «креативною бухгалтерією», коли йдеться про підтримку України. Часто в публікаціях підсумовують уже перераховані кошти та заплановані на (близьке та віддалене) майбутнє. Також часто приписують собі військову техніку, яку передали Україні інші країни.
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04.09.2023 12:56 Ответить
Корупція в політиці схожа на купівлю результату футбольного матчу. Якщо хтось підкупить нападника команди суперника, цей гравець не стріляє у власні ворота (це було б надто безглуздо і надто очевидно). Але він бігає як скажений, добирається до кожного м'яча і псує кожен удар.
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04.09.2023 13:26 Ответить
Прямо зараз в квартирі доньки йдуть крики від приїхавших з Німеччини родичів її чоловіка.В Німеччині вони живуть 30 років. Вони приїхали за своїм старим батьком який є біженцем з Херсонщини і зараз живе у нас. До того рік вони категорично відмовлялись від правди війни і казали, що ми брешемо про вбивства та руйнування в українських містах і, власне, в Ірпені. Тіпа, рускіє так нє могут паступить. Зараз уже тут, прямо сьогодні, вони кричать що українці мають швидко здатися і тоді все буде добре, і все буде росія. Ну а самі вони, звісно, продовжать ,,страждати,, на чужбині, на бюргерщині. Ось це і є пересічні німці. Ось це і є реальне їх відношення до нас.
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04.09.2023 14:08 Ответить
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04.09.2023 14:30 Ответить
оце так, здала штірліца
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04.09.2023 19:00 Ответить
это и есть тонкий европейский политик ,герр Питер- так Лефорт говорил Петру 1.. война с Турцией я-я, окно в Европу найн... тут тоже поддержка Украины вроде есть , но впереди зима и выборы.. опасаемся
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05.09.2023 04:26 Ответить
 
 