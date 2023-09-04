Киевский Форум по безопасности проведет дискуссию с участием эксдиректора ЦРУ Петреуса: "О главном: фронт и восстановление"

Во вторник, 5 сентября, Киевский Форум по безопасности проведет дискуссию "О главном: фронт и восстановление".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форуму.

Также участие в мероприятии примут:

- глава КФБ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк;

- командующий Центрального командования США в 2008-10 годах, директор ЦРУ США в 2011-12 годах генерал Дэвид Петреус;

- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;

- советник Государственного департамента США в 2005-07 годах Филипп Зеликов;

- помощник Государственного секретаря США по международной безопасности и нераспространению в 2005-06 годах Стивен Рейдмейкер;

- эмерит-президент и профессор экономики Гарвардского университета, министр финансов США в 1999-2001 годах Лоуренс Саммерс;

- член Совета Безопасности КФБ, председатель Наблюдательного совета Института Аспен в Украине, министр финансов Украины в 2014-16 годах Наталья Яресько;

- директор Национального Демократического Института в Украине Марцин Валецки;

- глава правления Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины в 2019-20 годах Андрей Загороднюк;

- председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, дипломатический советник Президента Украины в 2014-15 годах, Посол Валерий Чалый,

- директор КФБ Даниил Лубкивский.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума безопасности.

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