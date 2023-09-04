В Харькове разоблачили очередного сторонника "русского мира": в запрещенных "Одноклассниках" поддерживал действия РФ и распространял нарративы роспропаганды

Житель Харькова в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" распространял сообщения, одобрявшие действия вражеской армии.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, харьковчанин с пророссийскими взглядами во время полномасштабного вторжения в Украину поддерживал действия оккупантов. Мужчина, находясь в Харькове, имея возможность собственными глазами видеть, что несет с собой "русский мир", в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" распространял сообщения, одобряющие действия вражеской армии.

"Харьковчанин размещал публикации, в которых искажались реальные факты и содержались утверждения кремлевской пропаганды вроде того, что "отказ от Новороссии сделал неизбежной текущую войну", "Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма", "Россия проводит "СВО" на своей территории и статус Украины после ее "освобождения" будет решать только Москва", "Путин в конце концов захватит всю Украину", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в материалах, которые публиковал подозреваемый, содержались изображения символики СССР, в частности, флага и красной звезды.

Также читайте: Уроженец Харьковщины и Z-военкор Баранец: "Мы думали, что в Харькове шароварники нас будут встречать с цветами, песни будут петь. Просчитались". ВИДЕО