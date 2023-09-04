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В Харькове разоблачили очередного сторонника "русского мира": в запрещенных "Одноклассниках" поддерживал действия РФ и распространял нарративы роспропаганды

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

роспропаганда

Житель Харькова в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" распространял сообщения, одобрявшие действия вражеской армии.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, харьковчанин с пророссийскими взглядами во время полномасштабного вторжения в Украину поддерживал действия оккупантов. Мужчина, находясь в Харькове, имея возможность собственными глазами видеть, что несет с собой "русский мир", в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" распространял сообщения, одобряющие действия вражеской армии.

"Харьковчанин размещал публикации, в которых искажались реальные факты и содержались утверждения кремлевской пропаганды вроде того, что "отказ от Новороссии сделал неизбежной текущую войну", "Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма", "Россия проводит "СВО" на своей территории и статус Украины после ее "освобождения" будет решать только Москва", "Путин в конце концов захватит всю Украину", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в материалах, которые публиковал подозреваемый, содержались изображения символики СССР, в частности, флага и красной звезды.

Также читайте: Уроженец Харьковщины и Z-военкор Баранец: "Мы думали, что в Харькове шароварники нас будут встречать с цветами, песни будут петь. Просчитались". ВИДЕО
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Топ комментарии
+12
старий драний бабусин килим, ремонт радянський, бруд та комахи. узький патріот як він є
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04.09.2023 10:37
+9
Підор.
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04.09.2023 10:36
+9
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04.09.2023 10:37
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Блін, його треба в американську лабораторію поліклініку віддати, на досліди.
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04.09.2023 10:36 Ответить
На лоботомію його віддати.
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04.09.2023 10:37 Ответить
Підор.
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04.09.2023 10:36 Ответить
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04.09.2023 10:37 Ответить
старий драний бабусин килим, ремонт радянський, бруд та комахи. узький патріот як він є
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04.09.2023 10:37 Ответить
Рузьге вей із мір...
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04.09.2023 10:41 Ответить
Покажите хотя бы рожу этого пенса
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04.09.2023 10:45 Ответить
Я розумію, що він довбой@б, не розумію, на буя на нього витрачати час? Більше зайнятись нічим?
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04.09.2023 10:53 Ответить
100 %. Тільки куль шкода, ломом.
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04.09.2023 13:53 Ответить
не розумію оці роздуми на тему: як же так, він же все бачить, чому ж він після цього продовжує нести ахінею й вірити російській пропаганді..., люди добрі, він же вважає правильними всі дії росії! правильно, що нас вбивають, правильно що все руйнують, правильно, що окупують території, правильно, що викрадають дітей..., рашка все робить правильно, а ми, тому що опираємось цьому - робимо погані речі, й нас й за це треба винищити...
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04.09.2023 11:02 Ответить
Суть в тому, що кацапи й кацапстан не визнають незалежність України, як держави. Вважають Україну своєю колонією, яка бунтує. До українців відносяться як до бурятів, нанайців чи дагів, які повинні батрачити на кацапів. Це такі у вас браття, панове українці. Зараз у них задача - знищення українців, мови, культури, історії, хоча це вони робили всю історію свого існування, поки що невдало.
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04.09.2023 11:02 Ответить
Тю, майже теж саме "адін народ, адін ізик" казав ********* ЗЕлупа, чому йгог тне арештовують?
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04.09.2023 11:24 Ответить
...меня выперли с этого сайта в 2014,там тоже мокшанские агенты сидят.....vk пока терпит....
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04.09.2023 11:49 Ответить
отродие советикум переселенцев, по другому они не будут ни жить ни говорить
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04.09.2023 13:12 Ответить
Кажуть у нас проблема з розмінуванням ?
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04.09.2023 13:55 Ответить
 
 