Эрдоган на встрече с Путиным предложит посредничество в мирных переговорах по Украине, - турецкие СМИ

В понедельник, 4 сентября, на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит посредничество в мирных переговорах об окончании войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издания Milliyet.

Одной из тем сегодняшней встречи станет начало "справедливых мирных переговоров" по поводу российско-украинской войны, отмечает издание.

В ходе встречи Эрдоган заявит, что последствия войны, продолжающейся уже полтора года, возросли в геометрической прогрессии, и что, якобы, при справедливом мире не может быть победителя и проигравшего в войне.

Как сообщается, Эрдоган передаст, что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, "для обеспечения крепкого мира между враждующими сторонами".

Также читайте: Эрдоган может вернуть "зерновое соглашение". Но Украина ищет альтернативу, - Кулеба

По данным издания, "дипломатия между Россией, Украиной, ООН и ЕС" привела к прогрессу в урегулировании разногласий и новому пакету предложений по зерновому соглашению для представления Путину.

Пакет предложений включает формулы преодоления платежных и страховых барьеров, возникших при экспорте российского зерна и удобрений из-за введенных санкций. Если Путин примет новый пакет предложений ООН, подготовленный с участием Турции, зерновой коридор снова заработает. Во время встречи Эрдоган подчеркнул важность возобновления Черноморской зерновой инициативы как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира в Черном море.

Также, добавляет издание, во время встречи, в частности, будут обсуждаться формулы транспортировки российского газа в Европу через Турцию. Ранее Путин выдвигал предложение о строительстве центра природного газа в Турции. По его словам, Москва хочет создать электронную платформу для продажи газа в Турции.

Также читайте: Кулеба о переговорах с Путиным: Пригожин также провел "успешные переговоры" с ним, а затем тот его убил

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры по "зерновому соглашению" с российским диктатором Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи.