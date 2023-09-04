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Путин (29862) Эрдоган (821) переговоры с Россией (443) зерновой коридор (208)

Эрдоган на встрече с Путиным предложит посредничество в мирных переговорах по Украине, - турецкие СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

эрдоган,путин

В понедельник, 4 сентября, на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит посредничество в мирных переговорах об окончании войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издания Milliyet.

Одной из тем сегодняшней встречи станет начало "справедливых мирных переговоров" по поводу российско-украинской войны, отмечает издание.

В ходе встречи Эрдоган заявит, что последствия войны, продолжающейся уже полтора года, возросли в геометрической прогрессии, и что, якобы, при справедливом мире не может быть победителя и проигравшего в войне.

Как сообщается, Эрдоган передаст, что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, "для обеспечения крепкого мира между враждующими сторонами".

Также читайте: Эрдоган может вернуть "зерновое соглашение". Но Украина ищет альтернативу, - Кулеба

По данным издания, "дипломатия между Россией, Украиной, ООН и ЕС" привела к прогрессу в урегулировании разногласий и новому пакету предложений по зерновому соглашению для представления Путину.

Пакет предложений включает формулы преодоления платежных и страховых барьеров, возникших при экспорте российского зерна и удобрений из-за введенных санкций. Если Путин примет новый пакет предложений ООН, подготовленный с участием Турции, зерновой коридор снова заработает. Во время встречи Эрдоган подчеркнул важность возобновления Черноморской зерновой инициативы как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира в Черном море.

Также, добавляет издание, во время встречи, в частности, будут обсуждаться формулы транспортировки российского газа в Европу через Турцию. Ранее Путин выдвигал предложение о строительстве центра природного газа в Турции. По его словам, Москва хочет создать электронную платформу для продажи газа в Турции.

Также читайте: Кулеба о переговорах с Путиным: Пригожин также провел "успешные переговоры" с ним, а затем тот его убил

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры по "зерновому соглашению" с российским диктатором Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи.
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Топ комментарии
+12
З курдами спочатку проведи "справедливі переговори", щоб "ні проігравшіх, ні побєдівшіх".
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04.09.2023 10:46
+10
З пустого в порожнє. Вивести оккупаційні війська з України. Що тут незрозуміло? Посередники....переговори. Балаболи.
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04.09.2023 10:50
+7
Блін... бусурмани будум пропонувати маскалям посередництво для мирних переговорів з Україною. Хмельницький напевно в труні просто рже...
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04.09.2023 10:46
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Дохлый номер..
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04.09.2023 10:44 Ответить
Вже ж було, у Едік Львові пропонував посередництво, але мь'яко послан
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04.09.2023 11:17 Ответить
Єрдоган ПНХ.
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04.09.2023 11:18 Ответить
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04.09.2023 10:44 Ответить
Блін... бусурмани будум пропонувати маскалям посередництво для мирних переговорів з Україною. Хмельницький напевно в труні просто рже...
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04.09.2023 10:46 Ответить
З курдами спочатку проведи "справедливі переговори", щоб "ні проігравшіх, ні побєдівшіх".
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04.09.2023 10:46 Ответить
ПНХ
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04.09.2023 10:47 Ответить
З пустого в порожнє. Вивести оккупаційні війська з України. Що тут незрозуміло? Посередники....переговори. Балаболи.
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04.09.2023 10:50 Ответить
Щось дуже багато "співпадінь" (в хронологічному порядку):
- Китайці і деякі інші африканці пропонують свій "мирний план"
- Квартальні "дипломати" посрались з західними союзниками,
- Боневтік зробив заяву, що війна може закінчитись ще 2023 році
- На посаду міністра оборони призначають дотичного до турків Умерова
- Ердоган збирається нас мирити з кацапами

Що далі?
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04.09.2023 11:33 Ответить
Війна продовжуватиметься і далі
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04.09.2023 11:41 Ответить
Війна триватиме, і це ясно, як божий день.
Але складається враження, що зе-влада продовжує процес перемовин, розпочатий в березні 2022, коли мавпочка-Арахамія і компанія в Стамбул їздили.
Так і не було оприлюднено жодних результатів тих перемовин. І не тільки тих перемовин.
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04.09.2023 11:54 Ответить
Ну і від хорошого життя приймають поправки до списку хвороб на придатність і ТД? Я б хотів би взнати які плани у керманичів на перемогу чи на те що вони цим вважатимуть. Кількістю перемогти ворога в якого населення в 4 рази більше навряд вийде. Хіба покласти ще невідомо скільки. Технологічно? Так влада про*рала промисловість, а союзники вже вигрібають перші леопарди 60 х років виготовлення. Який задум у влади?
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04.09.2023 12:08 Ответить
З таким же успіхом Ердоган може провести перемовини з Еритреєю чи Буркіна-Фасо.
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04.09.2023 10:53 Ответить
посередництво у перемовинах с хлом може бути лише одне - як живим добратися до Гааги...
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04.09.2023 10:53 Ответить
Будь-які перемовини та домовленості із @уйлом - постріл собі у голову з великого калібру
"Із кацапами спільної мови немає. Тільки сила!" - Степан Андрійович Бандера (1952 рік)
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04.09.2023 10:56 Ответить
так в чому справедливість , якщо зло не покарано ?
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04.09.2023 10:56 Ответить
Як ви бачите покарання зла? Пан Байден вважає, що карати зло треба без ракет атакамс і 30 танками абрамси. Доречі зло стало продавати нафту по 72 долари при стелі встановленої санкціями в 60. Зі злом захід торгує алюмінієм, титаном, ураном і ТД. Ердоган як написано збирається транспортувати кацапський газ в Європу.
Світ прогнив.
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04.09.2023 11:47 Ответить
тоді хай Байден бере бункерне ***** з усією свитою і тягне в Гаагу ! санкції діряві не дають позитивного результату потрібна повна заборона на торгівлю з кацапстаном .
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04.09.2023 11:58 Ответить
Ну ви ж розумієте, що цього не буде. Я теж за справедливість, але реальність дещо інша.
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04.09.2023 12:03 Ответить
тоді не треба триндіти про якусь справедливість з високих кабінетів ! скажіть просто повертається право сили , а статути , конвенції , договори це пережиток минулого . США з світового поліцейського перетворились на світового баригу , тільки 11 вересня може повторитись .
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04.09.2023 12:27 Ответить
Ви абсолютно праві.
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04.09.2023 12:51 Ответить
Условия РФ по зерновой сделки можно принять только если Путин выведет войска из Запорожья и Херсонщины.
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04.09.2023 11:07 Ответить
а чому не з Криму чи з Луганщини ?
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04.09.2023 11:23 Ответить
ПНХ
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04.09.2023 11:11 Ответить
Войска пусть выводят хотя бы на 23022, а тогда и поговорить можно.
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04.09.2023 11:33 Ответить
Русня забирається ***** з усіх територій України і платить репарації, а Україна вступає в НАТО. І ніхто нікого не оголошує переможцем чи переможеним. Шо, ******* варіант?
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04.09.2023 11:39 Ответить
Нам не потрібні такі посередники.
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04.09.2023 11:40 Ответить
По мнению Эрдогду, в Турции многие считают Крым турецкой территорией, но слова Эрдогана о полуострове - не более чем рассчитанный на националистов популизм. Он не прочь присвоить Крым, и турецкие власти имеют определенную стратегию в отношении этой территории. Тем не менее в попытках отстаивания своих интересов в регионе Анкара вынуждена лавировать между Москвой и Киевом.

"Почему бы не закрыть пролив Босфор для российских военных и коммерческий кораблей? Закрытие жизненно важных для России проливов могло бы за неделю вернуть Крым в состав Украины" - фантазирует автор, но тут же признает нежелание Турции пойти на такие действия из-за опасения жесткого ответа со стороны правительства России.
турецкий оппозиционный журналист Юнус Эрдогду
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04.09.2023 11:46 Ответить
Я щось не зрозумів: Україна що, погоджувалась на якісь переговори з вбивцями? В ЧОМУ він збирається бути посередником і які питання навіть теоретично можуть обговорюватись на міфічних "переговорах"? Краще б зібрали "переговори" про розподіл земель Парашки (+ відновлення та створення національних держав - Татарстану, Калмикії, Якутії, Ічкерії, Дагестану, Тиви, бурятії ну і, звичайно, перетворення Єврейського Автономного Округу на другий Ізраїль) як непотрібної та агресивної країни між нормальними державами - какцапам можна залишити резервацію у вигляді Мацковського улуса без права виїзду за її межі)
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04.09.2023 12:09 Ответить
Хитрожопым туркам очень нравится набивать карманы за счет Украины.
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04.09.2023 12:20 Ответить
переговори з неадкватом, ти здурів турок?
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04.09.2023 12:22 Ответить
Ні не здурів, там просто величезні гроші йому випадають, тобто мільярди доларів, а він ненаситний жлоб, як і всі диктатори і друзі рашистського режиму
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04.09.2023 13:05 Ответить
Ердоген справжній диктатор і кремлівський халуй , крім того він продажний і шукає тільки вигоду, він ніякий не друг України, він майже такий самий ублюдок як і орбан, тобто другий з кінця і ще не раз нас підставить
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04.09.2023 12:57 Ответить
пошли они оба *****!
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04.09.2023 13:16 Ответить
Макрон уже понял, что искать общий язык с путиным - несерьёзно.
Эрдоган на пути к пониманию.
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04.09.2023 13:46 Ответить
 
 