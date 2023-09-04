Эрдоган на встрече с Путиным предложит посредничество в мирных переговорах по Украине, - турецкие СМИ
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В понедельник, 4 сентября, на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит посредничество в мирных переговорах об окончании войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издания Milliyet.
Одной из тем сегодняшней встречи станет начало "справедливых мирных переговоров" по поводу российско-украинской войны, отмечает издание.
В ходе встречи Эрдоган заявит, что последствия войны, продолжающейся уже полтора года, возросли в геометрической прогрессии, и что, якобы, при справедливом мире не может быть победителя и проигравшего в войне.
Как сообщается, Эрдоган передаст, что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, "для обеспечения крепкого мира между враждующими сторонами".
По данным издания, "дипломатия между Россией, Украиной, ООН и ЕС" привела к прогрессу в урегулировании разногласий и новому пакету предложений по зерновому соглашению для представления Путину.
Пакет предложений включает формулы преодоления платежных и страховых барьеров, возникших при экспорте российского зерна и удобрений из-за введенных санкций. Если Путин примет новый пакет предложений ООН, подготовленный с участием Турции, зерновой коридор снова заработает. Во время встречи Эрдоган подчеркнул важность возобновления Черноморской зерновой инициативы как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира в Черном море.
Также, добавляет издание, во время встречи, в частности, будут обсуждаться формулы транспортировки российского газа в Европу через Турцию. Ранее Путин выдвигал предложение о строительстве центра природного газа в Турции. По его словам, Москва хочет создать электронную платформу для продажи газа в Турции.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры по "зерновому соглашению" с российским диктатором Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи.
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"Почему бы не закрыть пролив Босфор для российских военных и коммерческий кораблей? Закрытие жизненно важных для России проливов могло бы за неделю вернуть Крым в состав Украины" - фантазирует автор, но тут же признает нежелание Турции пойти на такие действия из-за опасения жесткого ответа со стороны правительства России.
турецкий оппозиционный журналист Юнус Эрдогду
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