У Новоегоровки на Луганщине оккупанты начали обустраивать укрепления и пока прекратили штурмовать позиции украинских военных, - Восточная группировка войск
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В Луганской области, в районе Новоегоровки, армия РФ начала укреплять свои позиции и оставила попытки штурмовать украинских военных.
Об этом в эфире "Общественное Сопротивление" сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"На Лимано-Купянском направлении за прошедшие сутки противник более 700 раз бил по позициям наших защитников из разных артиллерийских систем используя снаряды и ракеты. Также нанес 15 авиаударов", - сообщил Евлаш.
Он добавил, что ВСУ уничтожили 67 российских солдат, один БПМ-3, одну МСТА-С, четыре автомобиля, одну инженерную машину и один склад с боеприпасами.
В то же время под Бахмутом ВСУ продолжают наступательную операцию. В частности, на южном фланге в районе Клещиевки. За прошедшие сутки более 600 раз противник нанес поражение по ВСУ.
"За сутки на Бахмутском направлении произошло 10 боев. ВСУ уничтожили 160 российских солдат, один танк, три БПМ, три установки МСТа-Б, миномет "Тюльпан", два РСЗО "Град", один "Гиацинт", четыре пункта управления БпЛА и семь складов с боеприпасами", - добавил Евлаш.
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