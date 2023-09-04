У Новоегоровки на Луганщине оккупанты начали обустраивать укрепления и пока прекратили штурмовать позиции украинских военных, - Восточная группировка войск

В Луганской области, в районе Новоегоровки, армия РФ начала укреплять свои позиции и оставила попытки штурмовать украинских военных.

Об этом в эфире "Общественное Сопротивление" сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"На Лимано-Купянском направлении за прошедшие сутки противник более 700 раз бил по позициям наших защитников из разных артиллерийских систем используя снаряды и ракеты. Также нанес 15 авиаударов", - сообщил Евлаш.

Он добавил, что ВСУ уничтожили 67 российских солдат, один БПМ-3, одну МСТА-С, четыре автомобиля, одну инженерную машину и один склад с боеприпасами.

В то же время под Бахмутом ВСУ продолжают наступательную операцию. В частности, на южном фланге в районе Клещиевки. За прошедшие сутки более 600 раз противник нанес поражение по ВСУ.

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"За сутки на Бахмутском направлении произошло 10 боев. ВСУ уничтожили 160 российских солдат, один танк, три БПМ, три установки МСТа-Б, миномет "Тюльпан", два РСЗО "Град", один "Гиацинт", четыре пункта управления БпЛА и семь складов с боеприпасами", - добавил Евлаш.