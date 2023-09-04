В Луганской области россияне приказали военкоматам ускорить "меры принудительной мобилизации", - ОВА

Во время псевдовыборов военкоматы на временно оккупированных территориях Луганской области получили указание об ускорении мер принудительной мобилизации.

Об этом в Фейсбуке сообщает Луганская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"В военкоматах в так называемой "ЛНР" получили указание по ускорению мер принудительной мобилизации. Поэтому во время затянутого на 10 суток голосования они проверяют у избирателей наличие военного учета, уточняют списки, кого еще можно забрать. Одним нужно повысить явку, вторым – призыв". Конкуренция", – говорится в сообщении ОВА.

В то же время в Лисичанске захватчики развернули сеть пунктов приема металла.

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"Во-первых, россияне разрушили значительное количество промышленных объектов, где есть чем разжиться. Во-вторых, из города эвакуировалась большая часть людей. Сотни домов и тысячи квартир остались пустыми. Те, кто впоследствии возвращается в такое жилье, обнаруживает даже отсутствие столовых приборов и садового инвентаря, не говоря уже о чем-то более ценном, отмечает ОВА.

По словам начальника ОВА Артема Лысогора, с середины позапрошлой недели враг пошел на штурм украинских позиций в районе Новоегоровки. Силы обороны отбивают по несколько атак в сутки, иногда более десяти. Но врагу продвинуться не удается, удается терять силы и средства, добавил он.

По его словам, Белогоровка оказалась под ударами авиации и артиллерии. Также из разных артсистем оккупанты обстреляли Невское.

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