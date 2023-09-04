В Луганской области россияне приказали военкоматам ускорить "меры принудительной мобилизации", - ОВА
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Во время псевдовыборов военкоматы на временно оккупированных территориях Луганской области получили указание об ускорении мер принудительной мобилизации.
Об этом в Фейсбуке сообщает Луганская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"В военкоматах в так называемой "ЛНР" получили указание по ускорению мер принудительной мобилизации. Поэтому во время затянутого на 10 суток голосования они проверяют у избирателей наличие военного учета, уточняют списки, кого еще можно забрать. Одним нужно повысить явку, вторым – призыв". Конкуренция", – говорится в сообщении ОВА.
В то же время в Лисичанске захватчики развернули сеть пунктов приема металла.
"Во-первых, россияне разрушили значительное количество промышленных объектов, где есть чем разжиться. Во-вторых, из города эвакуировалась большая часть людей. Сотни домов и тысячи квартир остались пустыми. Те, кто впоследствии возвращается в такое жилье, обнаруживает даже отсутствие столовых приборов и садового инвентаря, не говоря уже о чем-то более ценном, отмечает ОВА.
По словам начальника ОВА Артема Лысогора, с середины позапрошлой недели враг пошел на штурм украинских позиций в районе Новоегоровки. Силы обороны отбивают по несколько атак в сутки, иногда более десяти. Но врагу продвинуться не удается, удается терять силы и средства, добавил он.
По его словам, Белогоровка оказалась под ударами авиации и артиллерии. Также из разных артсистем оккупанты обстреляли Невское.
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Примусом по кумполу - і на хронт!
Майже одразу після прибуття на нове місце дислокації буряти кинулися у тилові міста, аби забезпечити свої родини покращеними умовами існування. Найчастіше житло "віджимали" у самому Луганську та Старобільську, втім деякі вирішили поїхати трохи далі та вподобали квартири в Алчевську та навіть Хрустальному. Лише після цього десантники почали виконувати бойові завдання - підсилювати другу лінію оборони та слугувати загороджувальними загонами для численних чмобіків, яких женуть вперед у напрямку Кремінної та Сватового.
Родини ж бурятів почали масово прибувати на тимчасово окупований Схід майже через місяць після передислокації своїх чоловіків, коли "впевнилися, що цього разу вони точно зможуть оселитися тут назавжди". Втім, навіть попри те, що багатьом дружинам окупантів вже довелося разом із дітьми тікати з нового житла, вони цілком задоволені можливостями своїх чоловіків покращувати їхнє існування. Адже у порівнянні з бараками в Улан-Уде якість життя набагато краща навіть на прифронтових та розбомблених армією Росії містах. Саме це й підкуповує родини бурятів здійснювати марш-кидки по 7 тисяч кілометрів зі всім своїм майном.
Барак, який у будь-який момент може розвалитися, набагато гірший за квартиру навіть у геть занедбаних містах так званої "ЛНР", а до життя без електроенергії, води чи тепла нікому з них не звикати, адже вдома у них і без того нема опалення після кожної негоди.
"Мери" самі роздавали квартири для "підйому економіки"
Після свого приїзду та поселення у чужих помешканнях дружини окупантів одразу ж почали смітити грошима, оновлювати побутову техніку та закупати одяг у місцевих магазинах у чималих кількостях. Саме той факт, що бурятські родини контрактників, які отримують за свої злочини від 60 до 200 тисяч рублів на місяць, призвів до того, що "народні" мери неабияк допомагали загарбникам підібрати собі квартири та будинки серед кращих. Адже їх проживання у містах буде підтримувати місцевий бізнес - у порівнянні з місцевими мешканцями вони є вкрай заможними персонами.
Для того, аби заселити деякі родини бурятських офіцерів, у Луганську навіть виселити людей із кількох квартир у центрі міста. Адже у "республіці" оголошено воєнний стан, а на відселення власників саме цього житла "існувала оперативна необхідність". При цьому представників "влади" взагалі не хвилювало, що люди, яких вони викинули із власної оселі, підтримували путінську війну, а також, що окупована Луганщина стала "територією Росії".
https://24tv.ua/buryati-okupanti-pochali-masovo-perevoziti-svoyi-rodini-luganshhinu_n2237504
СБУ требо кожного "упалчлєнця" фотографувати й на звільниних теріторіях показувати жертвам катувать й згвалтувань -- розумово з усіма слідчими процедурами !