Журналист Николов заявил, что глава Винницкой ОВА Борзов выделил 56 млн на достройку стадиона: Тот объяснил, что корректировали проект, который заказали раньше (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Винницкая ОГА возобновила строительство стадиона в г. Бар и скрыла цены стройматериалов в подрядах на 56 миллионов.
Об этом пишет на своей Facebook-странице журналист и основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.
"Теперь винницкий губернатор Сергей Борзов наплевал на дроны вместо стадионов. И заказал строительство нового стадиона в Баре за 56 миллионов.
Причем с особым цинизмом. В довоенный контракт заключили две допки из-за подорожания стройматериалов во время войны. И... скрыли новые цены стройматериалов", - говорится в сообщении.
Николов добавил, что еще до войны жена губернатора Ирина Борзова кичилась, что она помогла выбить деньги в бюджете на это строительство.
"А жена не простая - это народная депутат от "Слуги народа", которая входит в парламентский комитет по вопросам спорта. Надо же как совпало", - пишет журналист.
Глава ОВА Борзов в Facebook отрицал информацию.
"Винницкая ОВА НЕ ВОЗОБНОВЛЯЛА строительство стадиона в г. Бар и НЕ СКРЫВАЛА цены стройматериалов в подрядах на 56 миллионов! Денег на стадион нет!!! И не могло быть! Война!!!
Обеспечение военных, медицина и укрытие – это то, куда мы тратим средства! Цены на стройматериалы таковы были на 2021 год. Да, была корректировка проекта, которую заказали раньше, поэтому это есть на Прозоро. А вы теперь докажите, что я выделил эти средства на стадион. И выделяет средства не ОВА, а министерство", - отметил глава обладминистрации.
Пожалуйста, подождите...
Так шо всі совпадєнія випадкові...
То що ж зараз не так, з урахуванням того, що Зеленський, особисто піарив і займався "великим крадівництвом"?
https://www.youtube.com/watch?v=46OcronJDeo
Але цей конкретний випадок це держ бюджет...
ОБРАНА ПО:№14РЕГІОН:Вінницька областьДАТА НАБУТТЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ:29 серпня 2019р.
Член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ".
Скоріш за все, призначення стадіону - тренувальний полігон для операторів БПЛА. Не інакше.
І скажіть мене що з такими поганцями робити?Супісльство просто вже в аху@ !!!