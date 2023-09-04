Журналист Николов заявил, что глава Винницкой ОВА Борзов выделил 56 млн на достройку стадиона: Тот объяснил, что корректировали проект, который заказали раньше (обновлено)

Винницкая ОГА возобновила строительство стадиона в г. Бар и скрыла цены стройматериалов в подрядах на 56 миллионов.

Об этом пишет на своей Facebook-странице журналист и основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь винницкий губернатор Сергей Борзов наплевал на дроны вместо стадионов. И заказал строительство нового стадиона в Баре за 56 миллионов.

Причем с особым цинизмом. В довоенный контракт заключили две допки из-за подорожания стройматериалов во время войны. И... скрыли новые цены стройматериалов", - говорится в сообщении.

Николов добавил, что еще до войны жена губернатора Ирина Борзова кичилась, что она помогла выбить деньги в бюджете на это строительство.

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"А жена не простая - это народная депутат от "Слуги народа", которая входит в парламентский комитет по вопросам спорта. Надо же как совпало", - пишет журналист.

Глава ОВА Борзов в Facebook отрицал информацию.

"Винницкая ОВА НЕ ВОЗОБНОВЛЯЛА строительство стадиона в г. Бар и НЕ СКРЫВАЛА цены стройматериалов в подрядах на 56 миллионов! Денег на стадион нет!!! И не могло быть! Война!!!

Обеспечение военных, медицина и укрытие – это то, куда мы тратим средства! Цены на стройматериалы таковы были на 2021 год. Да, была корректировка проекта, которую заказали раньше, поэтому это есть на Прозоро. А вы теперь докажите, что я выделил эти средства на стадион. И выделяет средства не ОВА, а министерство", - отметил глава обладминистрации.