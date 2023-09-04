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Новости Политика Украины
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Винницкая область (918) стадион (184) Борзов (36) Николов (7) Юрий Николов (70)

Журналист Николов заявил, что глава Винницкой ОВА Борзов выделил 56 млн на достройку стадиона: Тот объяснил, что корректировали проект, который заказали раньше (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

вінницька,стадіон

Винницкая ОГА возобновила строительство стадиона в г. Бар и скрыла цены стройматериалов в подрядах на 56 миллионов.

Об этом пишет на своей Facebook-странице журналист и основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь винницкий губернатор Сергей Борзов наплевал на дроны вместо стадионов. И заказал строительство нового стадиона в Баре за 56 миллионов.

Причем с особым цинизмом. В довоенный контракт заключили две допки из-за подорожания стройматериалов во время войны. И... скрыли новые цены стройматериалов", - говорится в сообщении.

Николов добавил, что еще до войны жена губернатора Ирина Борзова кичилась, что она помогла выбить деньги в бюджете на это строительство.

Читайте: В Винницкой области ракета попала в частное предприятие, трое пострадавших

"А жена не простая - это народная депутат от "Слуги народа", которая входит в парламентский комитет по вопросам спорта. Надо же как совпало", - пишет журналист.

Глава ОВА Борзов в Facebook отрицал информацию.

"Винницкая ОВА НЕ ВОЗОБНОВЛЯЛА строительство стадиона в г. Бар и НЕ СКРЫВАЛА цены стройматериалов в подрядах на 56 миллионов! Денег на стадион нет!!! И не могло быть! Война!!!

Обеспечение военных, медицина и укрытие – это то, куда мы тратим средства! Цены на стройматериалы таковы были на 2021 год. Да, была корректировка проекта, которую заказали раньше, поэтому это есть на Прозоро. А вы теперь докажите, что я выделил эти средства на стадион. И выделяет средства не ОВА, а министерство", - отметил глава обладминистрации.

Журналист Николов заявил, что глава Винницкой ОВА Борзов выделил 56 млн на достройку стадиона: Тот объяснил, что корректировали проект, который заказали раньше 01
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Топ комментарии
+44
вот вам и новый зашквар))думал хоть сегодня обойдется так нет))
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04.09.2023 12:59
+31
Ты седлом новость читал? Какой мер? Речь идет о главе ОГА, напомнить кто их назначает?
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04.09.2023 13:18
+28
Там ще його жінка депутатша ВР від Слуги Народу.
Так шо всі совпадєнія випадкові...
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04.09.2023 13:28
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вот вам и новый зашквар))думал хоть сегодня обойдется так нет))
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04.09.2023 12:59 Ответить
Ну прічемтут зіленскій?!?!
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04.09.2023 13:06 Ответить
Ты седлом новость читал? Какой мер? Речь идет о главе ОГА, напомнить кто их назначает?
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04.09.2023 13:18 Ответить
Там ще його жінка депутатша ВР від Слуги Народу.
Так шо всі совпадєнія випадкові...
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04.09.2023 13:28 Ответить
А звідки в нас губернії взялися?
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04.09.2023 15:32 Ответить
Гарне питання до депутатиків, а особливо, до журналістиків? Задовбали.
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04.09.2023 17:53 Ответить
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОТВОР !!!
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04.09.2023 13:46 Ответить
Вже проходили - ''сцярь хАроший ,єто бояре плохіє''' Це лайно вже не пройде!!!!😀
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04.09.2023 13:20 Ответить
П'ять років тому в ямковому ремонті сільської дороги ви звинувачували Порошенка.
То що ж зараз не так, з урахуванням того, що Зеленський, особисто піарив і займався "великим крадівництвом"?
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04.09.2023 13:21 Ответить
а тут і до методички не потрібно йти жінка ,,слуга народу,, пролобіювала виділення коштів і своя фірма буде проводити будівництво, сам мер не потягне
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04.09.2023 13:51 Ответить
Памятаю були часи,коли звинувачували Порошенко коли у вас небуло гарячої води, чи ліфт поламався. Як було весело Але Порошенко ЗОВСІМ невмішувався в спраи господарчі,а дехто "виганяв " з роботи навіть начальників ЖЕКу
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04.09.2023 15:12 Ответить
не втручався
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04.09.2023 21:22 Ответить
Просто при порохе ***** и даже не задумывался о прямом нападении, а при боневтике без особых проблем бомбит мирные города
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04.09.2023 15:18 Ответить
МЛЯ-дь,де вони беруть цих зелених злодіїв, де цей зелений інкубатор де вирощують цих "недоносков" ???
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04.09.2023 13:51 Ответить
Лузери, які нічого не досягли в житті мізками, які вміють тупо красти, отримали ВСЮ повноту влади в країні.
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04.09.2023 17:56 Ответить
В прошлый раз было весело. Что скажут по новым дебатам выжившие после предыдущих?
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04.09.2023 13:00 Ответить
❗️Выбран СЛЕДУЮЩИЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ! Коломойского бросили за решетку, США передали сигнал Киеву
https://www.youtube.com/watch?v=46OcronJDeo
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04.09.2023 15:30 Ответить
Вони-плоть від плоті "наріду",обрані,вибрані,наділені довірою!
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04.09.2023 15:41 Ответить
оБорзел
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04.09.2023 13:00 Ответить
А кроме как тырить на примитивных схемах эти недоразвитые на что-нибудь способны?
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04.09.2023 13:01 Ответить
Це таке у нвс талановите підприємництво, якщо ви ще досі не знаєте
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04.09.2023 13:05 Ответить
Коли ж ці любителі спорту будуть висіти на перекладині?
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04.09.2023 13:02 Ответить
аякжеж....треба ж з чогось красти...війна ж затягнулась..цілий рік на голодномц пайку...а тут мільйони треба освоїти..
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04.09.2023 13:02 Ответить
щей лозунг позаду...Велике Будівництво.... ну знущається, або насміхається сволоч
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04.09.2023 13:05 Ответить
Борзого вже ловлять правоохоронні органи?
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04.09.2023 13:03 Ответить
Що за ******ті тварини ?!?!
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04.09.2023 13:04 Ответить
Війна війною, а зелені схеми повинні працювати.
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04.09.2023 13:05 Ответить
А хто ж винен........ Мер Вінниці! Хто там, ніяк не згадаю, ммммм Кличко!? Точно, це він розбазарює державні гроші під час війни! Зеленський і призначені ним голови ОДА борються за країну, а Кличко і трохи Порошенко розбазарюють кошти! Тільки так і ніяк інакше.
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04.09.2023 13:05 Ответить
Когда осенью в Винице не будет света виничане будете при свечках на свежепостроеном стадионе в футбол играть.Заодно и согреватся там же будете когда отопление тоже отключат.
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04.09.2023 13:06 Ответить
Піховчек,а ці нічого,що твій гуморок трошки в сраку?Стадіон пробують будувати в м. Бар,Вінницької області.Що стосується Вінниці і Вінницької області,"шановні" писаки,то все там вирішує одна людина-бувший прем*єр-міністр.Хто заказав цю статтю-утреться,можливо і кривавою юшкою.Віницю ***** вже бомбив десятки разів-і всі ресурси,правдою і неправдою,ідуть тільки на війну і на перемогу.Так що закрийте свої смердючі роти,краще про декларування крапайте...
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04.09.2023 18:10 Ответить
Тебе там не холодно в Париже?
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04.09.2023 19:32 Ответить
А вы лохи собирайте с нищенских пенсий на квадрокоптеры и ночники. Ето даже не преступление, а ето диверсия. Рашисты стоя аплодируют етим сепарам которые вместо оружия миллионы на ветер выбрасывают
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04.09.2023 13:08 Ответить
По идее столько денег от союзников должно хватать на все. И на квадрокоптеры и на стадионы.
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04.09.2023 13:10 Ответить
Серьезно? Вы хоть представляете сколько денег еще нужно чтобы выиграть войну? То что Резников назвал 100лямов у.е./день ето даже не половина. Ето десятая часть которая требуется для армии в день. И то что у нас контрнаступление забуксовало ето в первую очередь из-за того что Украине не хватает вооружения. Мы по пол года ждем подачку от Запада вместо того чтобы закупить оружие какое нам нужно на сегодня. Если война затянется на 10 лет то в Украине не останется просто людей а на тех стадионах и дорогах которые строят чиновники, будут кадыровцы с кацапоидами лезгинку танцевать
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04.09.2023 13:15 Ответить
Может дело в банальной нехватке оружия на Западе. В Европе его точно очень мало.
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04.09.2023 13:21 Ответить
оружие есть. нет желания , вернее страх перед развалом мордора , с хотя и ржавыми но ядерными дубинками , которые ралезутся по всему террористическому миру
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04.09.2023 13:34 Ответить
Да полно оружия на мировом рынке. Просто у нас ждут когда Запад даст бесплатно. Те же беспилотники волонтеры закупают тысячами когда деньги соберут. А государственные оборонные заводы ждут заказы и финансирования годами. Те же Нептуны которые нам так нужны стоят 2-3 ляма у.е. за ракету. Давай плати и их напечатают десятки. Но вместо етого государство капает из пипетки лишь бы с голоду не сдохли
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04.09.2023 13:36 Ответить
И на откаты.
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04.09.2023 13:12 Ответить
Мразота розуміє, що скоро вибори і на вихід. От і хапають
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04.09.2023 13:17 Ответить
І тут кацап -борзов. І чому я нездивований😀?
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04.09.2023 13:17 Ответить
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04.09.2023 13:19 Ответить
Ідіот та ідіотка! Не можуть нажертися кровʼю співвітчизників . На палю..
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04.09.2023 13:20 Ответить
Вони настільки тупі що навіть придумати щось оригінальне як красти не можуть! Скоти тупоголові
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04.09.2023 13:23 Ответить
В Виницкой области и дороги асфальтируют, как будто и войны ни какой нет. Мы то знаем кому асфальтные заводы, карьеры с щебнем, и фирмы по строительству дорог принадлежат.
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04.09.2023 13:24 Ответить
мабуть вінничанам сьогодні під час війни, більш потрібні, стадіони а не ППО захист від ракет і шахедів.
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04.09.2023 13:26 Ответить
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04.09.2023 13:28 Ответить
"бурниє і прадалжітєльниє апладісмєнти"... чомусь одразу згадалися щасливі обличчя глядачів на концертах кварталу...
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04.09.2023 13:28 Ответить
Зараз багато будівництва здійснюється за євро гранти. Там цільове призначення і його не можна перевести на закупівлю дронів.
Але цей конкретний випадок це держ бюджет...
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04.09.2023 13:33 Ответить
Велике крадівництво продовжується!
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04.09.2023 13:46 Ответить
Воно переростає в ДУЖЕ ВЕЛИКЕ ...
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04.09.2023 16:27 Ответить
*****, як цей підор заїбав ! Він квартири у військових віджимає, на бізнес наїзди робить, тепер закупівлі... ***** його зелені тримають. Це піздєц
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04.09.2023 13:55 Ответить
Нафуя? - Ділиться
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04.09.2023 14:13 Ответить
А ЦЕ *** НА ЧАСІІІ??!!??
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04.09.2023 14:08 Ответить
Скільки можна було трансформаторів перенести в захищені бункери за ці гроші?
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04.09.2023 14:32 Ответить
Борзова Ірина Наумівна

ОБРАНА ПО:№14РЕГІОН:Вінницька областьДАТА НАБУТТЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ:29 серпня 2019р.
Член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ".

Скоріш за все, призначення стадіону - тренувальний полігон для операторів БПЛА. Не інакше.
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04.09.2023 14:55 Ответить
Хтось проводить заходи хтось стріми щоб назбирати пару мільйонів ,вся країна долучена ,а хтось відверто начхавши на все краде державні кошти.
І скажіть мене що з такими поганцями робити?Супісльство просто вже в аху@ !!!
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04.09.2023 15:03 Ответить
резникова пошлют ослом в британию вместо кадрового дипломата пристайка , а поток откатов не должен давать сбой , ничего личного -- просто бизнес
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04.09.2023 15:04 Ответить
В них ще бізнес в Криму.вони коллаборанти. Куди дивиться СБУ
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04.09.2023 15:28 Ответить
Ви б ще дізнались хто батько Ірини Борзової то взагалі б посивіли)
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04.09.2023 15:38 Ответить
велике зе-крадівництво не зупиняється ні на годину
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04.09.2023 15:43 Ответить
ну, і скільки можна Mavik-дронів закупити на 56 лімонів????????? Це не війна, а простий страшний договорняк, для знищення населення гуртожитку україна. Д-О-Г-О-В-О-Р-Н-Я-К!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.09.2023 16:05 Ответить
ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО І ******** ДОГОВОРНЯК ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ БИДЛА ПІД НАЗВОЮ ПЕРЕСІЧНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.09.2023 16:07 Ответить
Отак грався Сергій борщова собі в КВН зі своєю командою Вінницькі перці, а тепер великою людиною став - обласну адміністрацію очолює. Соціальний ліфт в дії.
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04.09.2023 16:41 Ответить
Баблишко нужно людям.
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04.09.2023 17:05 Ответить
При будівництві в пітері стадіону заступник мера за призвіщем Слюнтяєв ( рідний племінник Кіріла Гундяєва) підписав акт на заміну даху. Як причину прохудіння даху вказали, що птахи - баклани облюбували дах і своїми "мощними"клювами його пошкодили. А в акті дефектовки табла вказали, що невідомі особи пошкодили його каменюками так, що прийшлось замовляти новий. В Крести відправили якихось будівельників вірменів. Тутешні будівничі такі самі - чим довше будують тим дорожче виходить.
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04.09.2023 20:07 Ответить
Як легко маніпулювати людьми,якийсь ніколов ляпнув про стадіон в м.Бар,а толпа Ату його,а в цей час зелень у всіх!!! громадах під шумок *прикарманює*надходження від війська до місцевого бюджету,о таке самоврядування,а це і ЕС і НАТО,а головне військові на ротації(де квартирують)будуть *чухати потилицю т.я. громада ні чим не зможе допомогти, тому що зелень їх самих лишає з *голою сракою*.
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04.09.2023 22:17 Ответить
 
 