РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7114 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
1 252 17
украинское оружие (105) Резников (1168) дроны (2115)

Официально 30 моделей разных типов украинских дронов допущено к эксплуатации на фронт, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

К эксплуатации на фронт допущено 30 моделей разных типов дронов украинского производства, в том числе 10 моделей FPV-дронов.

Об этом в интервью Укринформу заявил министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он не имеет права рассказывать о контрактах, заключенных Минобороны с производителями дронов. Однако Резников отметил: "Я могу сказать, что официально только новых украинских дронов 30 моделей разных типов допущено к эксплуатации: разведывательных, ударных, камикадзе и т.д. В том числе – 10 моделей FPV-дронов. А количество их выпуска будет зависеть от самих производителей. Вот сколько они могут будут выпускать – все будет наше. Мы все у них купим – за государственные средства".

Министр обороны отметил, что украинские производители и разработчики, чьи БПЛА уже прошли испытания, загружены на 100%. Он выразил мнение, что уже впоследствии Украина выйдет на "приличные показатели" по производству дронов.

Читайте: Минобороны Румынии об атаке российских дронов: Для нашей территории угрозы не было

"Параллельно, понимая важность наличия квалифицированных пилотов, мы запускаем военную школу операторов FPV-дронов, разведывательных БПЛА и роботизированных платформ. Школа рассчитана на высокопрофессиональную военную подготовку и переподготовку. Важно - именно военные пилоты будут готовить военных пилотов. Больше деталей дать пока планы достаточно амбициозные", – добавил Резников.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Дай монету для колекції, бо зникнеш з обрію, а тоді іщі тебе свіщі.
показать весь комментарий
04.09.2023 13:06
+6
Потрібно відзначити його заслуги - дати йому якийсь орден, потім відлити з чавуну пам'ятну 150кг. медаль у формі куриного яйця, почепити на шию ланцюгом і скинути з моста Патона, призначивши його перед цим почесним послом в Атлантиді.
показать весь комментарий
04.09.2023 13:09
+2
ВСЬО---сьогодні його не заткнеш пельку
показать весь комментарий
04.09.2023 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не про те він зараз.
Сухарі б йому сушити на "довічне". Бо своє він вже з бюджетного корита "відлітав".
показать весь комментарий
04.09.2023 13:05 Ответить
Рєзніков знову "загубив" ліки?
показать весь комментарий
04.09.2023 13:05 Ответить
ВСЬО---сьогодні його не заткнеш пельку
показать весь комментарий
04.09.2023 13:06 Ответить
Дай монету для колекції, бо зникнеш з обрію, а тоді іщі тебе свіщі.
показать весь комментарий
04.09.2023 13:06 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2023 13:07 Ответить
Потрібно відзначити його заслуги - дати йому якийсь орден, потім відлити з чавуну пам'ятну 150кг. медаль у формі куриного яйця, почепити на шию ланцюгом і скинути з моста Патона, призначивши його перед цим почесним послом в Атлантиді.
показать весь комментарий
04.09.2023 13:09 Ответить
не ображайте мушкетера, у нього парі...
показать весь комментарий
04.09.2023 13:13 Ответить
Вот падла! Одной ногой уже в..... Англии, а никак не успокоится.
показать весь комментарий
04.09.2023 13:13 Ответить
веселый и счастливый, что с бюджета натырил.
показать весь комментарий
04.09.2023 13:16 Ответить
В войне выигрывает массовое конвеерное производство на государственных заводах. Об этом Форбс писал еще в декабре. Что РФ на государственных конвеерах будет массово штамповать Ланцеты и Шахеды. И что у Украины нет и не было системного решения. Чего у нас нет - умные люди из элитки Украину позаботились.
показать весь комментарий
04.09.2023 13:24 Ответить
Яке " фахове " зауваження від Яйцемордого іудея -- Кількість випуску залежить від самих виробників -- ...а нах@уй ти такий міністр потрібен,якщо не знаєш про кількість !? А от яйця по 17 грн ,за літр добре рахуєш ,як і військову форму досі ,1 . 5 року війни,за бугром виробляєш...
показать весь комментарий
04.09.2023 14:10 Ответить
іудеї тут до чого, арієць в галіфе? виставляєш українців антисемітами?
показать весь комментарий
04.09.2023 14:21 Ответить
И што, я их должен любить после всего "хорошего"?
показать весь комментарий
04.09.2023 15:32 Ответить
ти тупеньке і єдине, що повинно, хоч чомусь навчитись. а вже потім тупу кацапску пельку відкривати
показать весь комментарий
04.09.2023 16:15 Ответить
О, чмошное образовалось, я тебя только заметил. Пишло в дупу к Розенблату.
показать весь комментарий
05.09.2023 09:51 Ответить
Тобто проплатити фірмам-прокладкам по передоплаті у 100% вартості мільярди з бюджету і не отримати нічого- можна, а профінансувати на 100% виробництво дронів (або здійснити 100% передоплати) - ні, ви потім будете купувати?

Дивина дивна!
показать весь комментарий
04.09.2023 14:22 Ответить
 
 