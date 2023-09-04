Официально 30 моделей разных типов украинских дронов допущено к эксплуатации на фронт, - Резников

К эксплуатации на фронт допущено 30 моделей разных типов дронов украинского производства, в том числе 10 моделей FPV-дронов.

Об этом в интервью Укринформу заявил министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он не имеет права рассказывать о контрактах, заключенных Минобороны с производителями дронов. Однако Резников отметил: "Я могу сказать, что официально только новых украинских дронов 30 моделей разных типов допущено к эксплуатации: разведывательных, ударных, камикадзе и т.д. В том числе – 10 моделей FPV-дронов. А количество их выпуска будет зависеть от самих производителей. Вот сколько они могут будут выпускать – все будет наше. Мы все у них купим – за государственные средства".

Министр обороны отметил, что украинские производители и разработчики, чьи БПЛА уже прошли испытания, загружены на 100%. Он выразил мнение, что уже впоследствии Украина выйдет на "приличные показатели" по производству дронов.

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"Параллельно, понимая важность наличия квалифицированных пилотов, мы запускаем военную школу операторов FPV-дронов, разведывательных БПЛА и роботизированных платформ. Школа рассчитана на высокопрофессиональную военную подготовку и переподготовку. Важно - именно военные пилоты будут готовить военных пилотов. Больше деталей дать пока планы достаточно амбициозные", – добавил Резников.