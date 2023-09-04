РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7114 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
8 081 122
война (46875) ядерное оружие (1137) Резников (1168)

РФ не сможет уничтожить ядерным оружием всю Украину, у нас большая территория, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,ядерна

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия не сможет уничтожить Украину ядерным оружием.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Не существует ядерного оружия, которое уничтожит такую большую страну, у нас большая территория. Еще вопрос, в каком она у них состоянии. В 1998 году россияне делали последнее испытание ядерного оружия в Казахстане на полигоне", - пояснил глава Минобороны.

По словам Резникова, ни одна ядерная бомба не преодолеет сопротивление украинцев.

"Смотрите, те преступления, которые они совершили на востоке Украины и на юге, где преимущественно жило русскоязычное население - Харьковщина, Волноваха, Мариуполь, там большинство людей говорили по-русски, мы же вами это знаем, они их ненавидят, они сопротивляются, ребята воюют , потому что россияне – враги, им никто не простит, им никто не подарит. Уже поколение растут, для которых россиянин – это враг, они на десятилетия прокляты для всего мира, не могут проклятые выиграть, это нереально", - добавил министр.

Читайте: Американские истребители, способные нести ядерное оружие, разместят в Великобритании, - The Telegraph
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
до чого коментарі цього ворюги екс міністра оборони?
показать весь комментарий
04.09.2023 13:21
+32
показать весь комментарий
04.09.2023 13:24
+22
Сьогодні якийсь день ох#їтєльних історій від Резнікова... Не зрозуміло навіщо цей словесний понос.

І, ні, ядерна зброя росії може знищити всю планету кіька разів, не то що Україну. На жаль це так... Саме тому захід не спішить робити різких рухів.
показать весь комментарий
04.09.2023 13:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это не яо.
показать весь комментарий
04.09.2023 15:30 Ответить
Боже,яке ж воно дурне.
І це поїде в Англію послом?
показать весь комментарий
04.09.2023 14:31 Ответить
Жодна цивілізована країна, зокрема Британія, його не погодить. Який з корупціонера і довіреної особи (спільника) бєні який в рошуку ФБР може бути посол? Його треба арештовувати і садити в тюрягу.
показать весь комментарий
04.09.2023 14:43 Ответить
Не дивно, якщо людина вважає, що зимню форму можна замінити літньою, реальні харчі для військових - якимось абстрактним обслуговуванням, яйця в штуках - кілограмами, бронежилети - китайським широпотребом. Мабуть і пораненим він розказує, як гарно жити безрук чи без ніг.
показать весь комментарий
04.09.2023 14:43 Ответить
Лікуйся хворе,деменція наступила
показать весь комментарий
04.09.2023 14:59 Ответить
За словами Резнікова, жодна ядерна бомба не здолає спротив українців. Джерело: https://censor.net/ua/n3441293

Яка не грамотна від екс міністра заява, час розуміти бомба це вчорашній день і що б її скинути потрібно на стратегічному бомбардувальнику розмірами в пару трійку вагонів зайти в глиб повітряного простору країни, минаючи ******* ППО і скинути її, коротше міркування ботаніка часів хрущова
показать весь комментарий
04.09.2023 15:01 Ответить
МБР с стратегической ЯО.
показать весь комментарий
04.09.2023 15:31 Ответить
Ну так ви розмірковуєте про міжконтинентальну балістичну ракету з головою , що розділяється типу сармат, тополь або сс18, а він же про бомбу, типу якої скидали на Японські міста, а це вже неприпустимий ляп для рівня міністра оборони, тобто пробіл у загальних знаннях
показать весь комментарий
04.09.2023 15:52 Ответить
Наче він баче різницю між бомбою та ракетою. Какая разніца ,я уже прібарахлілся для внукав і уєжаю атдихать. А ви лохі каториє прівєлі меня ва власть **...єсь как хатітє.
показать весь комментарий
05.09.2023 06:31 Ответить
дякую, атєц радной!
як же ж полегшало!
показать весь комментарий
04.09.2023 15:17 Ответить
ВІн навіть не ІДІОТ.
показать весь комментарий
04.09.2023 15:29 Ответить
Дегенерат.
показать весь комментарий
04.09.2023 16:37 Ответить
И тут Остапа понесло.
показать весь комментарий
04.09.2023 15:32 Ответить
*******.
показать весь комментарий
04.09.2023 15:33 Ответить
Лише із спортивного інтересу. Цікаво, скільки було б коментарів у підтримку резнікова від тих, хто зараз його ганьбить, якби резніков сказав абсолютно протилежне - росія може знищити і перемогти Україну, застосувуваши ядерну зброю?
показать весь комментарий
04.09.2023 15:44 Ответить
Вмирати від ядерного удару чи опромінення не хочеться нікому, тому ані перший варіант, що припускає Резеіков, ані той що Ви кажете, не викличе у тих хто тут в Україні живе захвату
показать весь комментарий
05.09.2023 09:09 Ответить
... у зоні ураження приципово залишиться тільки зеля. Боневтік
показать весь комментарий
04.09.2023 15:46 Ответить
Як нас*ати за собою:
1.Бамбитє все равно не разбомбите.
2.Волнтері собрали только 3% у налогоплателтшков а мі нашару получили 97% от налогоплательщиков наших и зарубежніх., поєтому волнтері - не имеют права вякать.
показать весь комментарий
04.09.2023 16:42 Ответить
Ця заява носить суто провокативний характер екс-міністра оборони. Навіщо тиражувати її і тим ДРАТУВАТИ чесних людей? Да забудьте вже всі про це одоробало і хай йому грець!
показать весь комментарий
04.09.2023 17:13 Ответить
Сподіваюсь сьогодні останній бенефіс курки несучки.....!!!
показать весь комментарий
04.09.2023 17:14 Ответить
Так всю і не потрібно.До чого взагалі це балабольство?
показать весь комментарий
04.09.2023 19:29 Ответить
***** дебіла кусок!
показать весь комментарий
04.09.2023 20:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 