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Россияне свозят на оккупированные территории "общественных наблюдателей" из РФ для участия в "выборах"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

выборы,россия

На временно оккупированных территориях россияне не смогли найти достаточно наблюдателей на "выборы" среди местных. Потому завозят их из РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Российские "выборы" это сплошной фарс и пропагандистская имитация, где заранее известен результат и даже явка. Одну из главных ролей в этом спектакле играют наблюдатели, которых россияне вынужденно завезли на ВОТ из РФ, ведь местные отказываются участвовать в этом шоу".

Да, по законодательству РФ существуют так называемые "общественные наблюдатели", и право так называться имеет только член "общественной палаты" – совещательного органа, который контролирует Владимир Путин, ведь он и назначенные им "губернаторы" утверждают руководящий состав палаты в РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, именно такие "общественные наблюдатели" из РФ и наблюдают за "выборами" на ВОТ, ведь местные палаты оккупанты только что создали и не нашли туда достаточного количества желающих.

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Вогонь на ураження всьго кацапського сміття.
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04.09.2023 13:25 Ответить
Бамбаси вже давно просять виборів.
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04.09.2023 13:26 Ответить
Москалі на окупованих територіях працюють конкретно, сильно і результативно. Попри те, що вони захопили території - вони створили там свої органи влади, завезли туди сотні тисяч кацапів з росії, переробили школи на московські програми, роздали російські паспорти і "наклепали своїх громадян". Зараз к о н к р е т н о проведуть вибори і створять свої ради. А що робить у цьому плані наша влада? П И З Д И ТЬ: зеленські-подоляки-єрмаки-данілови-верещучки-мосейчучки-арахамії - відосіки, монологи, обіцянки, "перемога". День і ніч одна і та ж сама суходрочка у той час, як кацапи конкретно роблять росію в Україні.
Хотіли "слуг" і клоунів-голобородьків? Отримуйте.
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04.09.2023 13:53 Ответить
 
 