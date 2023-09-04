Россияне свозят на оккупированные территории "общественных наблюдателей" из РФ для участия в "выборах"

На временно оккупированных территориях россияне не смогли найти достаточно наблюдателей на "выборы" среди местных. Потому завозят их из РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Российские "выборы" это сплошной фарс и пропагандистская имитация, где заранее известен результат и даже явка. Одну из главных ролей в этом спектакле играют наблюдатели, которых россияне вынужденно завезли на ВОТ из РФ, ведь местные отказываются участвовать в этом шоу".

Да, по законодательству РФ существуют так называемые "общественные наблюдатели", и право так называться имеет только член "общественной палаты" – совещательного органа, который контролирует Владимир Путин, ведь он и назначенные им "губернаторы" утверждают руководящий состав палаты в РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, именно такие "общественные наблюдатели" из РФ и наблюдают за "выборами" на ВОТ, ведь местные палаты оккупанты только что создали и не нашли туда достаточного количества желающих.

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