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Новости Война в Украине
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В октябре Независимая международная комиссия ООН предоставит первые отчеты о расследовании военных преступлений в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон,комісія

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине в октябре отправит Генеральной ассамблее ООН письменный отчет в рамках второго мандата, запущенного в марте этого года. В Совет ООН по правам человека в Женеве соответствующий отчет будет направлен в марте 2024 года.

Об этом члены Комиссии ООН сообщили на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава Комиссии Эрик Мёсе напомнил, что во время реализации первого мандата комиссии было подготовлено два письменных отчета – первый в октябре 2022 года поступил в Генассамблею ООН и второй – в Совет ООН по правам человека в марте этого года.

"Это наш второй мандат, который был запущен в марте 2023 года. Сначала мы посетили город Умань Черкасской области, затем находились в Киеве и встречались с представителями МКИП, Минобороны, омбудсменом, представителем Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины", - проинформировал Мёсе.

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Комиссар Вринда Гровер отметила, что в Умани Комиссия встретилась с жителями дома, разрушенного во время российской ракетной атаки в апреле, унесшей жизни 23 человек, и представителями местных властей.

"Жители дома делились с нами своим горем, своими личными потерями и тем, с какими трудностями они сталкиваются сейчас в быту. Мы также встречались с городскими властями, которые сейчас отвечают за помощь пострадавшим. Речь идет именно о компенсациях тем, кто потерял своих родных, кто потерял жилье и другие выплаты в этом случае", - отметила Гровер.

По словам Пабло де Грейфа, Комиссия признает, что украинская правовая система сталкивается с огромными вызовами по привлечению к ответственности виновных в совершенных в Украине преступлениях.

"Во время встреч с представителями неправительственных организаций мы получили для себя много инсайтов, на основании которых следует разработать понимание, как реагировать на эти вызовы", - добавил он.

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в умані? в умані, ****?
там не було підарів!
вам потрібно не вилазити, зі своїми місіями зі звільнених територій! де ці підари творили, таке що, волосся стигне в жилах.
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04.09.2023 13:56 Ответить
Кров стигне в жилах, волосся дибки..
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04.09.2023 14:01 Ответить
Я озвучу висновки наперед: " злочинів не виявлено - виключно ковенційні військові дії".
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04.09.2023 14:28 Ответить
щоб ,ця комісія, щей не визнала Україну ,винну в злочинах..
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04.09.2023 15:58 Ответить
 
 