Уже четыре гражданских судна, вышедших из портов Одесщины и двигавшихся по морскому гуманитарному коридору, дошли до портов назначения, - ОК "Південь"
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Четыре судна, вышедшие из портов Одесской области, дошли до портов назначения.
Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга капитан 1 ранга Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.
"Действительно, четыре судна уже прошли этот путь. И это не один случай, который можно отнести к случайности", - отметила Гуменюк.
Гуманитарный морской коридор был проработан и предложен Силами обороны Украины. Однако, он до сих пор не является безопасным, поскольку враг не прекращает агрессивную активность в Черном море.
"Российская тактическая авиация регулярно наведывается именно в районы, где проходят маршруты гуманитарного коридора, создавая психологическое давление на судовладельцев, которые знают, что россияне способны вести себя абсолютно неадекватно", - добавила Гуменюк.
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