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Новости Война в Украине
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Черное море (1332) Гуменюк (476) зерновой коридор (208)

Уже четыре гражданских судна, вышедших из портов Одесщины и двигавшихся по морскому гуманитарному коридору, дошли до портов назначения, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Четыре судна, вышедшие из портов Одесской области, дошли до портов назначения.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга капитан 1 ранга Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

"Действительно, четыре судна уже прошли этот путь. И это не один случай, который можно отнести к случайности", - отметила Гуменюк.

Гуманитарный морской коридор был проработан и предложен Силами обороны Украины. Однако, он до сих пор не является безопасным, поскольку враг не прекращает агрессивную активность в Черном море.

"Российская тактическая авиация регулярно наведывается именно в районы, где проходят маршруты гуманитарного коридора, создавая психологическое давление на судовладельцев, которые знают, что россияне способны вести себя абсолютно неадекватно", - добавила Гуменюк.

Также читайте: Два судна прошли "временным зерновым коридором", - Зеленский
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От нащо хизуватись? Працюйте тихо. А то у русні вялічіє запалиться, побіжить показувати "кто в домє хозяін".
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04.09.2023 14:07 Ответить
Це добре. Але москаль обрав тактику знищення портової інфраструктури тому прохід цих суден не значить що є безпечна можливість постачати агропродукцію.
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04.09.2023 14:12 Ответить
Також ще є приблизно 120 миль наших вод де кацапня може уражати судна не боячись порушень міжнародних правил.
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04.09.2023 14:15 Ответить
Ноль лишній.
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04.09.2023 14:25 Ответить
Ні. Не лишній. Це дистанція між одеським портом та румунськими територіальними водами яку мають пройти судна перш ніж попасти в безпечну зону. Тобто вони мають йти 120 миль українськими водами де кацапи теоретично можуть їх втопити.
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04.09.2023 14:28 Ответить
Наші территоріальні води це 12 миль від берега. Дальше іде вийняткова економічна зона яка не являється территорією держави. А ці судна вийшли з Дунайських портів.
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04.09.2023 14:38 Ответить
Я вам кажу про ВІДСТАНЬ яку мають пройти судна по українським територіальним водам до моменту коли вони війдуть в румунські, де автоматично стануть в безпеці.
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04.09.2023 14:53 Ответить
Попередні два вийшли з одеських портів.
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04.09.2023 14:54 Ответить
То що, Єрмак мимо каси?
А замутити "зерно в обмін на амміакопровід"?
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04.09.2023 14:15 Ответить
 
 