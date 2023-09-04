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Новости Война в Украине
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Нет достаточных доказательств для признания геноцида в Украине, - председатель Комиссии ООН Мёсе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон,ерік,мьосе

У Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине нет достаточных доказательств, юридически соответствующих Конвенции, чтобы признать войну в стране геноцидом.

Об этом заявил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что (в Украине – ред.) происходит геноцид", – ответил он журналистам.

По словам Мёсе, Комиссия не имеет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации Конвенции о геноциде.

"Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении. Поэтому мы исследуем это шаг за шагом. На данный момент у нас нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде. Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия (для признания геноцида – ред.), которые подтверждены судебной практикой", - отметил председатель Комиссии.

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В то же время Мёсе добавил, что расследование в Украине будут продолжаться. Ранее Комиссия уже отмечала, что "в российских СМИ были определенные заявления, которые, возможно, могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду".

Он пояснил, что "этот вопрос не следует рассматривать отдельно от других наших выводов".

"Как вы знаете, мы обнаружили большое количество военных преступлений. Мы обнаружили, что по крайней мере по двум темам, а именно пыткам и атакам (по энергетической инфраструктуре Украины – ред.) с октября 2022 года, вопрос состоит в том, следует ли рассматривать их как преступления против человечности...И мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности. Поэтому я считаю, что полезно посмотреть на все в контексте", - подытожил Мёсе.

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Топ комментарии
+70
Кража детей, фильтрационные лагеря, замещение населения украинских городов в оккупации, массовые изнасилования украинок, постоянные заявления кремлёвских упырей об окончательном решении "украинского вопроса", Буча, Мариуполь, Городянка, Ягодное и т.д. Действительно, где тут геноцид? Мразь
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04.09.2023 14:14
+54
Одне лиш викрадення дітей - одна з ознак геноциду.
Викрадення досі не доказане? Тоді за що путіна оголошено в міжнародний розшук?
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04.09.2023 14:15
+51
Приїзжай мудило в Україну, тут тебе особисто носом тикнем в кожен доказ! Сліпець!
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04.09.2023 14:11
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У тій ООНі половина чинуш -кацапські халуї. Цей з тієї ж кодли.
Окрім огиди ці імпотенти нічого не викликають!
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04.09.2023 15:06 Ответить
А коли два вгодованих додіка на кАналі Ісландія розповідають, як треба себе скалічити, щоб стати непридатним, це геноцид?
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04.09.2023 15:12 Ответить
Все крики и "зрады" на этом форуме по такого рода вопросам - от отсутствия юридического образования. Причём не просто юридического, а в сфере международного права.

Во-первых, он не сказал, что нет, он сказал, что пока недостаточно доказательств. Геноцид осуществляется в определённых локациях, как правило, на оккупированных ещё территориях. Как туда попасть ООН, чтобы зафиксировать доказательства ? Опросить свидетелей, например. А ведь надо ещё допросить русских военных и руководящих ими политиков - какие приказы отдавались и т. п. Поэтому да, пока доказательств недостаточно. Но это не значит, что их нет или не будет. Это не значит, что "дело закрыто". Это значит "надо работать дальше и быстро это не будет". Юридическая процедура - это длинный и скучный процесс, за минуту здесь никто приговоры не вынесет и на столбах не развешает преступников. Сколько времени прошло, пока по МН-17 приговор вынесли ? 8+ лет. Сколько времени прошло, пока выдали ордер по путину в Международном уголовном суде ? Тоже не 2 минуты . . . Быстро ярлыки навешиваются, а вот когда надо юридически правильно повесить международного военного преступника, тем более главу крупнейшей страны мира, тут процедура имеет значение.

Во-вторых, и это особенно не учитывается тут зрадофилами. Есть много видов международных преступлений : преступление геноцида, преступление агрессии, преступления против человечности, преступление против мира и безопасности, военные преступления . . . Для форумчан это всё одна каша и любая международная дискуссия о квалификации действий россии в Украине воспринимается как отбеливание русских. Нет, нет и ещё раз нет !!! Это только наша неграмотная общественность так это воспринимает. И ООН, и Международный уголовный суд, и Международный суд ООН, и другие организации говорят следующее : "Вот на такой вид международных преступлений мы уже доказательств насобирали, а вот на такой - ещё нет, ещё мало, ещё собираем". Только и всего.

Поэтому истерики на форуме абсолютно непрофессиональны.
1. Всё будет.
2. Но всё будет не быстро.
3. Но будет !!!
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04.09.2023 15:13 Ответить
Вообще-то, ситуацию не понимаете именно вы. Слова того ООНовского бюрократа будут вырваны из контекста и использованы в рос. пропаганде. Кроме того, кацапы подумают, что они имеют право уничтожить все атомные электростанции и вообще полностью уничтожить электрогенерацию в Украине этой зимой. И имеют право запустить план, согласно которому в послевоенной Украине останется меньше, чем 10 млн. жителей (из первоначальных 40 млн.), поскольку все уедут из страны либо будут захвачены и вскоре станут "русскими". Все это не будет считаться геноцидом.
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04.09.2023 16:17 Ответить
ПІ ДА РАС
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04.09.2023 15:14 Ответить
Ага. Вони ж тілько перейменовують українців на кацапів, а незгодних вбивать. Ніякого геноциду.
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04.09.2023 15:20 Ответить
Вони швидше повірять в бойових комарів ніж в геноцид.
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04.09.2023 15:28 Ответить
цікаво а вони докази самі збирають, чи хтось повинен ще допомагати з нашої сторони; і що, в принципі, по цій темі зробила зелена влада? хоча б щось?
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04.09.2023 15:33 Ответить
Тільки велике гівно НЕ бачить геноциду в нашій країні! До чого тут колір влади?
Що Зе може зробити тому покидьку, коли той покидьок сліпий? Навіть коли тому сліпому Байден скаже, що ось, бачиш геноцид в Україні, той взагалі пальцем не поворушить, розумієте Ви?
Поки в них не буде знищено чогось або когось в якійся кількості, тільки тоді вони нас зрозуміють. Так було завжди. Поки сам через подібну проблему не пройдеш, ніколи не зрозумієш, що воно таке.
Мені НЕ потрібні а ні руїни в іншій державі, а ні жертви. Мені потрібно, щоб росія просто покинула нашу Україну. Назавжди! І все.
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04.09.2023 15:38 Ответить
на жаль, це не питання хто і що бачить, а докази повинні бути належним чином оформлені, тому в мене і питання стосовно дій нашої влади.
Ну а т.я. перзидент, більшість в парламенті та виконавча влада одного кольору, то колір має значення!
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04.09.2023 16:23 Ответить
непотрібні
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04.09.2023 20:37 Ответить
Весь этот сброд из ООН разогнать к е*еням собачьим!!!!!!!!
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04.09.2023 15:34 Ответить
нет слов
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04.09.2023 15:36 Ответить
Ну все як і було - П*ДАРАСИ...
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04.09.2023 15:38 Ответить
Яка гнилота! Горіть в пеклі разом з кацапами, ********! Що б до вас у ситу зажрату Європу прийшов такий кацапський "не геноцид", тварюки!
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04.09.2023 15:48 Ответить
Председатель Комиссии ООН Мёсе *******.
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04.09.2023 15:53 Ответить
Не забули, як ОПа миттєво змінила омбудсмана після звільнення Бучі, бо почала їздити за кордон, та розказувати і показувати докази звірства кацапів?
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04.09.2023 15:54 Ответить
Це ж як треба заплющити очі...
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04.09.2023 15:58 Ответить
Вывод из этого такой: надеяться прежде всего на себя. Делать много оружия - ракет, дронов, артиллерии... И уничтожать врага в любой точке мира.
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04.09.2023 16:05 Ответить
Посмотрите на его сосало - на нём всё написано - кто оно такое - бесхребетное существо
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04.09.2023 16:21 Ответить
Щоб тебя и твоих родственников до седьмого колена так не геноцидили. Сволочь.
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04.09.2023 16:25 Ответить
Це все за нашу " меньшовартість". Шануймося, поважаємо свою історію, етнос, звичаї.Своїх батьків,своїх НАЙКРАЩИХ дітей. Тоді і нас поважатимуть. Слабких ніхто не любить.
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04.09.2023 16:26 Ответить
декілька міст стерли з лиця землі, більшість повтікало, хоча й не збиралися залишати своїх домівок, а багато й загинуло. При цьому кацапи далі ******** наші міста і села, руйнують будинки разом з людьми - і це ще не геноцид. Діти вимушені сидіти в підвалах по ночах і слухати жахливі вибухи, замість того щоб спокійно спати в своїх ліжках. Хтось скаже оону, що вони не організація, а непотрібне гівно. Чи є оон, чи нема оон - результат один і той самий, нульовий.
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04.09.2023 16:52 Ответить
дуже важливо як українська сторона збирає докази і чи вистачає кваліфікації фахівцям. Треба залучити міжнародних юристів можливо навіть фахівців з голокосту, чому ні. Це складна робота і самими тільки лозунгами її не вирішити.
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04.09.2023 16:52 Ответить
А якщо в гризло дати, очі розкриються ?
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04.09.2023 17:39 Ответить
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04.09.2023 19:31 Ответить
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04.09.2023 20:12 Ответить
Типова куплена кремлем кацапська оонівська мерзота, приїдь в Бучу, в Херсон, Маріуполь, і подивись своїми ОЧИМА, бо легко ******* коли війна далеко від ваших домівок
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04.09.2023 20:31 Ответить
как они боятся русских.... до уср*чки. И глаза закроют, и уши, и отвернутся. Лишь кацап не осерчал.
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04.09.2023 20:33 Ответить
Закопать подлеца в клумбе Марика
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04.09.2023 20:41 Ответить
Запад давно смех и ни кто в мире не воспринимает. Боятся только дискриминации , об этом Украине надо постоянно говорить, иначе западу все равно
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06.09.2023 07:43 Ответить
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