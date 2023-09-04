Нет достаточных доказательств для признания геноцида в Украине, - председатель Комиссии ООН Мёсе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине нет достаточных доказательств, юридически соответствующих Конвенции, чтобы признать войну в стране геноцидом.
Об этом заявил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что (в Украине – ред.) происходит геноцид", – ответил он журналистам.
По словам Мёсе, Комиссия не имеет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации Конвенции о геноциде.
"Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении. Поэтому мы исследуем это шаг за шагом. На данный момент у нас нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде. Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия (для признания геноцида – ред.), которые подтверждены судебной практикой", - отметил председатель Комиссии.
В то же время Мёсе добавил, что расследование в Украине будут продолжаться. Ранее Комиссия уже отмечала, что "в российских СМИ были определенные заявления, которые, возможно, могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду".
Он пояснил, что "этот вопрос не следует рассматривать отдельно от других наших выводов".
"Как вы знаете, мы обнаружили большое количество военных преступлений. Мы обнаружили, что по крайней мере по двум темам, а именно пыткам и атакам (по энергетической инфраструктуре Украины – ред.) с октября 2022 года, вопрос состоит в том, следует ли рассматривать их как преступления против человечности...И мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности. Поэтому я считаю, что полезно посмотреть на все в контексте", - подытожил Мёсе.
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Окрім огиди ці імпотенти нічого не викликають!
Во-первых, он не сказал, что нет, он сказал, что пока недостаточно доказательств. Геноцид осуществляется в определённых локациях, как правило, на оккупированных ещё территориях. Как туда попасть ООН, чтобы зафиксировать доказательства ? Опросить свидетелей, например. А ведь надо ещё допросить русских военных и руководящих ими политиков - какие приказы отдавались и т. п. Поэтому да, пока доказательств недостаточно. Но это не значит, что их нет или не будет. Это не значит, что "дело закрыто". Это значит "надо работать дальше и быстро это не будет". Юридическая процедура - это длинный и скучный процесс, за минуту здесь никто приговоры не вынесет и на столбах не развешает преступников. Сколько времени прошло, пока по МН-17 приговор вынесли ? 8+ лет. Сколько времени прошло, пока выдали ордер по путину в Международном уголовном суде ? Тоже не 2 минуты . . . Быстро ярлыки навешиваются, а вот когда надо юридически правильно повесить международного военного преступника, тем более главу крупнейшей страны мира, тут процедура имеет значение.
Во-вторых, и это особенно не учитывается тут зрадофилами. Есть много видов международных преступлений : преступление геноцида, преступление агрессии, преступления против человечности, преступление против мира и безопасности, военные преступления . . . Для форумчан это всё одна каша и любая международная дискуссия о квалификации действий россии в Украине воспринимается как отбеливание русских. Нет, нет и ещё раз нет !!! Это только наша неграмотная общественность так это воспринимает. И ООН, и Международный уголовный суд, и Международный суд ООН, и другие организации говорят следующее : "Вот на такой вид международных преступлений мы уже доказательств насобирали, а вот на такой - ещё нет, ещё мало, ещё собираем". Только и всего.
Поэтому истерики на форуме абсолютно непрофессиональны.
1. Всё будет.
2. Но всё будет не быстро.
3. Но будет !!!
Що Зе може зробити тому покидьку, коли той покидьок сліпий? Навіть коли тому сліпому Байден скаже, що ось, бачиш геноцид в Україні, той взагалі пальцем не поворушить, розумієте Ви?
Поки в них не буде знищено чогось або когось в якійся кількості, тільки тоді вони нас зрозуміють. Так було завжди. Поки сам через подібну проблему не пройдеш, ніколи не зрозумієш, що воно таке.
Мені НЕ потрібні а ні руїни в іншій державі, а ні жертви. Мені потрібно, щоб росія просто покинула нашу Україну. Назавжди! І все.
Ну а т.я. перзидент, більшість в парламенті та виконавча влада одного кольору, то колір має значення!