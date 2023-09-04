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Почти половина кандидатов на псевдовыборах на оккупированном Запорожье – россияне, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Более 45% кандидатов на псевдовыборах рашистов на оккупированных территориях Запорожской области – граждане РФ.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Устроенные оккупантами выборы на ВОТ – незаконные и ничтожные. Очередное доказательство: списки кандидатов в "заксобрание" Запорожской области.
"Баллотируются" люди из Алтайского края, Дагестана, Сибири, Москвы. У "Единороссов" и ЛДПР неместные составляют до половины всех кандидатов. Голосовать людей заставляют под дулами автоматов", - говорится в сообщении.
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Алекс Скела
показать весь комментарий04.09.2023 14:20 Ответить Мне нравится 1
Вал Кочин 16671b7d
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Зэлэный_Змий
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