РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7263 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
2 085 16
отставка (3094) Резников (1168)

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку министра Резникова, - Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

резников

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал отставку Резникова с должности Министра обороны Украины", – написал нардеп.

Он отметил, что "за" проголосовало 16 членов комитета, двое воздержались.

Также читайте: Резников подал заявление об отставке. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Теперь очередь за НАБУ, САП, ГБР и СБУ. Клиент ваш. Или опять сделаем вид что ничего не заметили?
показать весь комментарий
04.09.2023 14:26
+10
Процедурна ***** на виконання забаганки Зе. Його б за грати!
показать весь комментарий
04.09.2023 14:31
+9
Звіт у ВР буде, чи не "слугівське" це діло, перед нарідом звітувати?
показать весь комментарий
04.09.2023 14:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так його за яйця підтримали?
показать весь комментарий
04.09.2023 14:24 Ответить
Теперь бы комитет по борьбе с коррупцией в дело бы вступил...
показать весь комментарий
04.09.2023 14:26 Ответить
Теперь очередь за НАБУ, САП, ГБР и СБУ. Клиент ваш. Или опять сделаем вид что ничего не заметили?
показать весь комментарий
04.09.2023 14:26 Ответить
Навіть якщо й "заведуть" справу, то це так, для заспокоєння лохторату. Не більше.
показать весь комментарий
04.09.2023 14:28 Ответить
А если он начнет "там" говорить?
показать весь комментарий
04.09.2023 15:40 Ответить
для позору України , і для відмазки від НАБУ "зе лідор", по вказівці "твоп"(тимчасово виконуючого обов'язки президента України ) єрмака, мабуть закине топ корупціонера і казнокрада , котрий ділився награбованим у народу України із тими,хто його "пропихав " на посаду ,послом в Англію,чи то якусь іншу державу.
показать весь комментарий
04.09.2023 16:08 Ответить
Агов!!! Комітет Верховної Ради, а хто за те щоб йому строк впаяти?
показать весь комментарий
04.09.2023 14:27 Ответить
Шта?
показать весь комментарий
04.09.2023 14:55 Ответить
Процедурна ***** на виконання забаганки Зе. Його б за грати!
показать весь комментарий
04.09.2023 14:31 Ответить
Тут є наївні бовдури, які надіються, що проти нього відкриють якусь кримінальну справу?
показать весь комментарий
04.09.2023 14:36 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2023 14:37 Ответить
Какая долгожданная утрата..
показать весь комментарий
04.09.2023 14:37 Ответить
Все дела корупционеров- только через суд присяжных (т.е люди решают его виновность), а не судья, которой неизвестно кто это право дал.И самое главное- для казнокрадов, никаких сроков давности, что бы оно всю оставшуюся никчемную жизнь боялось.
показать весь комментарий
04.09.2023 14:40 Ответить
Звіт у ВР буде, чи не "слугівське" це діло, перед нарідом звітувати?
показать весь комментарий
04.09.2023 14:53 Ответить
В мене питання до цього комітету ВР: чому ви, панове, тільки підтримали відставку Рєзнікова? Чому ви її не ІНЦІЮВАЛИ?
Тож на вашій свідомості лежать ВСІ його ЗЛЧИНИ і зашквари!
Ми вимагаємо повної ЗВІТНОСТІ комітету і екс-міністра оборони та віддачі його під суд!
Хто мене підтримує?
показать весь комментарий
04.09.2023 17:24 Ответить
 
 