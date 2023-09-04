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Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку министра Резникова, - Железняк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал отставку Резникова с должности Министра обороны Украины", – написал нардеп.
Он отметил, что "за" проголосовало 16 членов комитета, двое воздержались.
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