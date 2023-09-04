РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7421 посетитель онлайн
Новости Киевские новостиОбщество
3 729 4
Киев (24550) переименования (705) школа (2887)

В Киеве переименуют 11 учебных заведений, названия которых связаны с РФ или ее сателлитами

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

школа,освіта,заклади,навчальні

В настоящее время в столице продолжается процесс переименования 11 заведений общего среднего и художественного образования, названия которых связаны с Россией или ее сателлитами.

Об этом повідомили в Киевсовете, передает Цензор.НЕТ.

Как отметила депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха, переименование школ, библиотек, музыкальных и художественных школ также является важной составляющей процесса декоммунизации и деколонизации в столице.

"В сегодняшних условиях приобретают особую актуальность вопрос сохранения национальной памяти и восстановление исторической справедливости. Именно поэтому необходимо избавиться от всех тех названий и нарративов, которые веками нам навязывала страна-агрессор", - пояснила Муха.

Читайте: Институт нацпамяти предлагает переименовать 183 населенных пункта в рамках деколонизации

Отдельные трудовые коллективы обращаются с инициативой отказаться от ранее присвоенных имен лиц, связанных с Россией, в названии соответствующего заведения. Другие же предлагают переименовать заведения в честь известных украинцев или названия исторической местности.

Депутат добавила, что все 11 предложений по переименованиям прошли общественное обсуждение, а также их поддержала комиссия по вопросам наименований.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не проти -але це потребує немалих коштів
Якщо зробити це не тільки в інтернеті
А провести в повному обьомі
Це може трішки зачекати
Краще ці кошти на допомогу пораненим
показать весь комментарий
04.09.2023 15:42 Ответить
У всьому повний пі * діць !! Крали 32 роки , нихрена не побудували , космічний супутник рукожопі навіть не зробили , програми ВПК занапастили , оборонпром розвалили , " народні " надра - НЕ народні , тарифи десятикратні ....... А мудрий народ займають перейменуваннями та зносом пам'ятників ... Зашибісь !!
показать весь комментарий
04.09.2023 15:50 Ответить
Правильне, але запізніле рішення. Розпочинати перейменовувати потрібно було у верені 1991 року. Тоді б і війни не було, Україна була б повноправним членом НАТО та ЕС разом з країнами Балтії.
показать весь комментарий
04.09.2023 16:11 Ответить
Так , тільки ось Великий , Мудрий . Просвітлений народ за кілограм гречки 32 роки поспіль вибирав падлюку за падлюкою !!!
показать весь комментарий
04.09.2023 20:23 Ответить
 
 