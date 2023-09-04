В Киеве переименуют 11 учебных заведений, названия которых связаны с РФ или ее сателлитами
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
В настоящее время в столице продолжается процесс переименования 11 заведений общего среднего и художественного образования, названия которых связаны с Россией или ее сателлитами.
Об этом повідомили в Киевсовете, передает Цензор.НЕТ.
Как отметила депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха, переименование школ, библиотек, музыкальных и художественных школ также является важной составляющей процесса декоммунизации и деколонизации в столице.
"В сегодняшних условиях приобретают особую актуальность вопрос сохранения национальной памяти и восстановление исторической справедливости. Именно поэтому необходимо избавиться от всех тех названий и нарративов, которые веками нам навязывала страна-агрессор", - пояснила Муха.
Отдельные трудовые коллективы обращаются с инициативой отказаться от ранее присвоенных имен лиц, связанных с Россией, в названии соответствующего заведения. Другие же предлагают переименовать заведения в честь известных украинцев или названия исторической местности.
Депутат добавила, что все 11 предложений по переименованиям прошли общественное обсуждение, а также их поддержала комиссия по вопросам наименований.
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