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Новости За рубежом
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Еврокомиссия о встрече Эрдогана и Путина: Ожидаем возвращения РФ к "зерновому соглашению"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

стано

По итогам встречи президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина в Еврокомиссии ожидают возвращения РФ к "зерновой инициативе".

Об этом заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Общее ожидание состоит в том, что Россия по крайней мере вернется к Черноморской зерновой инициативе, а основное ожидание - в том, что Россия прекратит свою незаконную агрессию против Украины, частью которой также является блокада Черного моря, которая имеет целью (блокирование) украинского экспорта зерновых", – отметил он.

Стано напомнил, что только вчера вечером Россия совершила масштабную атаку на Одессу и Днепропетровскую область, целясь в объекты, которые используются для экспорта украинского зерна, включая район Дуная.

"Это еще раз демонстрирует, как Россия своими действиями усугубляет глобальные цены на продовольствие и глобальный продовольственный кризис, что ставит под угрозу миллионы уязвимых людей во всем мире", - сказал представитель ЕК.

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Стано напомнил, что 17 июля Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

"По сути, они подорвали наиболее жизнеспособный способ экспорта украинского зерна на мировой рынок. Это неприемлемо. Прямо сейчас они также атакуют портовую инфраструктуру, они атакуют альтернативный способ, чтобы вывезти зерно из Украины - линии солидарности", - сказал он, добавив, что от блокирования украинского экспорта Россия действительно получает прибыль.

"С одной стороны, они поднимают мировые цены, обналичивая много денег, потому что одновременно они также увеличивают свой собственный экспорт. Поэтому все разговоры о том, что ЕС является препятствием для российского экспорта, - это дезинформация и манипуляция, это ложь. И мы призываем Россию, с одной стороны, снова присоединиться к Черноморской зерновой инициативе, а с другой стороны, прекратить незаконную агрессию и блокирование Черного моря своими войсками", - подытожил Стано.

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Топ комментарии
+3
ПНХ гниды
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04.09.2023 14:48
+3
****** гандони, якби були далекобійній ракети і літаки, то у русні б вже не було флоту і ніякого експорту через чорне море
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04.09.2023 14:49
+3
Виконають всі умови Пуйла, і той великодушно дозволить себе "умовити".
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04.09.2023 15:32
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Кароч, фсє прі дєлє!
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04.09.2023 14:48 Ответить
ПНХ гниды
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04.09.2023 14:48 Ответить
****** гандони, якби були далекобійній ракети і літаки, то у русні б вже не було флоту і ніякого експорту через чорне море
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04.09.2023 14:49 Ответить
Точно з кацапів санкції знімуть.
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04.09.2023 14:52 Ответить
Якщо Україна дозволить....
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04.09.2023 15:43 Ответить
Нажаль "Організація Озабочених Націй" в України питати не буде....
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04.09.2023 15:59 Ответить
Євростерв'ятники !
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04.09.2023 14:55 Ответить
Ердоган приїхав до злочинця,це клоунада і неповага.Турки грають свою гру.
Казав ще раніше не радійте допомозі турків або взагалі,це країна яка завжди грає в свою гру в своїх інтересах.
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04.09.2023 14:56 Ответить
Черга до дупи пуйла, хто там у них крайній?
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04.09.2023 15:05 Ответить
Пригожин тоже ожидал что будет жить долго и счастливо
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04.09.2023 15:06 Ответить
При бажані Ердоган мігби змусити воєного злочинця розблокувати українські порти ,а саме через Босфор і Дарданели перекрити вхід всіх російських суден ,але Туречина грає свою гру.
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04.09.2023 15:07 Ответить
Виконають всі умови Пуйла, і той великодушно дозволить себе "умовити".
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04.09.2023 15:32 Ответить
Єврокомісія, як і турецький холуй на "подтанцовке" у куйла
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04.09.2023 16:11 Ответить
Боягузи й слимаки!!!
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04.09.2023 16:18 Ответить
Безхребетні , слюняві чмошники?!!
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04.09.2023 18:37 Ответить
 
 