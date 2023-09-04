Еврокомиссия о встрече Эрдогана и Путина: Ожидаем возвращения РФ к "зерновому соглашению"

По итогам встречи президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина в Еврокомиссии ожидают возвращения РФ к "зерновой инициативе".

Об этом заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Общее ожидание состоит в том, что Россия по крайней мере вернется к Черноморской зерновой инициативе, а основное ожидание - в том, что Россия прекратит свою незаконную агрессию против Украины, частью которой также является блокада Черного моря, которая имеет целью (блокирование) украинского экспорта зерновых", – отметил он.

Стано напомнил, что только вчера вечером Россия совершила масштабную атаку на Одессу и Днепропетровскую область, целясь в объекты, которые используются для экспорта украинского зерна, включая район Дуная.

"Это еще раз демонстрирует, как Россия своими действиями усугубляет глобальные цены на продовольствие и глобальный продовольственный кризис, что ставит под угрозу миллионы уязвимых людей во всем мире", - сказал представитель ЕК.

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Стано напомнил, что 17 июля Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

"По сути, они подорвали наиболее жизнеспособный способ экспорта украинского зерна на мировой рынок. Это неприемлемо. Прямо сейчас они также атакуют портовую инфраструктуру, они атакуют альтернативный способ, чтобы вывезти зерно из Украины - линии солидарности", - сказал он, добавив, что от блокирования украинского экспорта Россия действительно получает прибыль.

"С одной стороны, они поднимают мировые цены, обналичивая много денег, потому что одновременно они также увеличивают свой собственный экспорт. Поэтому все разговоры о том, что ЕС является препятствием для российского экспорта, - это дезинформация и манипуляция, это ложь. И мы призываем Россию, с одной стороны, снова присоединиться к Черноморской зерновой инициативе, а с другой стороны, прекратить незаконную агрессию и блокирование Черного моря своими войсками", - подытожил Стано.

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