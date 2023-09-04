Путин – Эрдогану: Россия "открыта к переговорам" по возвращению к зерновому соглашению

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что РФ готова вернуться к Черноморской зерновой инициативе и "открыта к переговорам".

Как информирует Цензор.НЕТ, обоих президентов цитирует агентство Reuters.

Эрдоган заявил, что вопрос зернового коридора из Украины является важнейшим на его переговорах с российским коллегой.

"Важнейшим шагом, на который сегодня все смотрят в отношениях между Турцией и Россией, является зерновой коридор. Я считаю, что сообщение на пресс-конференции будет очень важным шагом, особенно для слаборазвитых стран Африки", - подчеркнул Эрдоган, поощряющий Россию вернуться к зерновой инициативе.

В то же время Путин заявил Эрдогану, что РФ открыта для обсуждения Черноморского зернового соглашения.

"Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о "зерновом соглашении". Мы открыты к переговорам по этому вопросу", - добавил глава Кремля.

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Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры по "зерновому соглашению" с российским диктатором Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи. А также предложит посредничество в мирных переговорах по окончании войны в Украине.