Путин – Эрдогану: Россия "открыта к переговорам" по возвращению к зерновому соглашению
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что РФ готова вернуться к Черноморской зерновой инициативе и "открыта к переговорам".
Как информирует Цензор.НЕТ, обоих президентов цитирует агентство Reuters.
Эрдоган заявил, что вопрос зернового коридора из Украины является важнейшим на его переговорах с российским коллегой.
"Важнейшим шагом, на который сегодня все смотрят в отношениях между Турцией и Россией, является зерновой коридор. Я считаю, что сообщение на пресс-конференции будет очень важным шагом, особенно для слаборазвитых стран Африки", - подчеркнул Эрдоган, поощряющий Россию вернуться к зерновой инициативе.
В то же время Путин заявил Эрдогану, что РФ открыта для обсуждения Черноморского зернового соглашения.
"Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о "зерновом соглашении". Мы открыты к переговорам по этому вопросу", - добавил глава Кремля.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры по "зерновому соглашению" с российским диктатором Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи. А также предложит посредничество в мирных переговорах по окончании войны в Украине.
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Всім начхати на людей, на природу й на тварин. Одне гівно грається в крутого гангстера, інші йому підігрують, а екологія просто гине до біса. Разом з українцями.
Коротше, йди своєю лисою макітрою туди, куди не світить сонце.
Реально ця угода зараз нікому не потрібна ціна на світових ринках на зерно зараз 220$ т. вона нижча на 20% чим була до війни у 2021 році, якщо б зерна не вистарчало б ціни б залишались високими понад 350$ т.
І пуйло через деякий час погодиться.
Посередник і покупець вирішують як купляти і возити те що їм ще навіть і не належить .!Де таке є ? Що за хрінь ?
серіал
величнезбочене століття блд
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
в телевізорі чи в інтернеті в основному на виду люди, які хворі на залежність від слави.