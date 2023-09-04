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Новости Война в Украине
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Путин (29862) Эрдоган (821) зерновой коридор (208)

Путин – Эрдогану: Россия "открыта к переговорам" по возвращению к зерновому соглашению

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

эрдоган,путин

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что РФ готова вернуться к Черноморской зерновой инициативе и "открыта к переговорам".

Как информирует Цензор.НЕТ,  обоих президентов цитирует агентство Reuters.

Эрдоган заявил, что вопрос зернового коридора из Украины является важнейшим на его переговорах с российским коллегой.

"Важнейшим шагом, на который сегодня все смотрят в отношениях между Турцией и Россией, является зерновой коридор. Я считаю, что сообщение на пресс-конференции будет очень важным шагом, особенно для слаборазвитых стран Африки", - подчеркнул Эрдоган, поощряющий Россию вернуться к зерновой инициативе.

В то же время Путин заявил Эрдогану, что РФ открыта для обсуждения Черноморского зернового соглашения.

"Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о "зерновом соглашении". Мы открыты к переговорам по этому вопросу", - добавил глава Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия о встрече Эрдогана и Путина: Ожидаем возвращения РФ к "зерновому соглашению"

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры по "зерновому соглашению" с российским диктатором Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи. А также предложит посредничество в мирных переговорах по окончании войны в Украине.
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Топ комментарии
+34
Можете заснути в ж@пу собі ту зернову угоду, вже тошнить від неї.
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04.09.2023 15:34
+15
жоден справжній лідер не опустився би до такого дна, як візит до *****.
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04.09.2023 15:48
+13
Йдіть на хер. Обидва.
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04.09.2023 15:40
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Можете заснути в ж@пу собі ту зернову угоду, вже тошнить від неї.
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04.09.2023 15:34 Ответить
Тіль незрозуміло для чого було хєрачіть Румунію. Якийсь неадекват. І які з таким поцем переговори?
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04.09.2023 15:35 Ответить
Шкода, що Турція не поруч з нами, як Румунія або Польща)
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04.09.2023 15:43 Ответить
Але майже поруч через ставок
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04.09.2023 15:46 Ответить
Так, те Чорне море в ставок перетворується. Але чомусь Ердоган нічого про море не каже. Невже йому начхати на нього? Ні, я розумію, що курорти Турції всипані скрізь басейнами, що в море не всюди купаюця відпочиваючі, але ж з іншого боку в декотрих містах там дуже красивий берег з камінцями, з рибками..) Може, там і акули є?))
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04.09.2023 15:50 Ответить
Іріна в Туреччині на чорному морі курортів майже нема) курорти з іншой сторони! на средіземном морі !
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04.09.2023 17:17 Ответить
Супер! То, виходить, що гарні камінці як раз з іншої сторони, не в Чорному морі? Мені шкода) Я ніколи не була в ТуРЕЧЧИНІ) Та й не дуже хочу. Нікуди.
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04.09.2023 17:31 Ответить
А з івншого боку дуже шкода й за те, що тепер зрозуміло, чому Ердогану начхати на Чорне море. Він його розглядає лише як трасу для проходження різноманітного транспорту.
Всім начхати на людей, на природу й на тварин. Одне гівно грається в крутого гангстера, інші йому підігрують, а екологія просто гине до біса. Разом з українцями.
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04.09.2023 17:35 Ответить
Туреччина, а не турція.
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04.09.2023 15:52 Ответить
Точно! Дякую. Буду знати)
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04.09.2023 15:53 Ответить
Так, бо тоді була б Німція.
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04.09.2023 16:33 Ответить
Ну так. Спочатку ви виконайте всі наші вимоги (свіфт, аміак тощо), а потім ми подумаємо.
Коротше, йди своєю лисою макітрою туди, куди не світить сонце.
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04.09.2023 15:35 Ответить
ПНХ выродок фашистский. С кобзоном и пригожиным будешь переговариваться
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04.09.2023 15:39 Ответить
А взамін що кацапи захочуть? Визнання криму, та окупованих територій за мордором? Чи капітуляцію України? *уйлу пора іти за ''кацапським крейсером''!
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04.09.2023 15:39 Ответить
Йдіть на хер. Обидва.
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04.09.2023 15:40 Ответить
Про які переговори може говорити ця рашиська мерзота ?ну мабуть зніміть з нас санкції і перестаньте допомагати Україні ? насправді все в твоїх руках виведи своїх варварів з території Україні ,а далі можливі переговори про репарації.
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04.09.2023 15:41 Ответить
а шо нада? зняти санкції і пустити аміак до Одеси?
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04.09.2023 15:41 Ответить
ці перемовини не мають сенсу апріорі
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04.09.2023 15:42 Ответить
Сенсу не мають, але як відразу не пошлють, то ще є шанс. Це просто розвідка.
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04.09.2023 15:49 Ответить
від договорняків ху@ла і гандона програє весь цивілізований світ.Коли два диктатори знаходять спільну мову та ще й прикривають договорняк фіговим листком(ООН) -чекай біди.
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04.09.2023 15:43 Ответить
не понятно с кем Эрдоган разговаривал. что оно такое было на против него
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04.09.2023 15:46 Ответить
Що то було? Мабуть, то *****. Не сіло, не встало, по небу пливло.
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04.09.2023 15:47 Ответить
напротив
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04.09.2023 20:27 Ответить
Фарс щоб зняти санкції з РФ
Реально ця угода зараз нікому не потрібна ціна на світових ринках на зерно зараз 220$ т. вона нижча на 20% чим була до війни у 2021 році, якщо б зерна не вистарчало б ціни б залишались високими понад 350$ т.
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04.09.2023 15:48 Ответить
жоден справжній лідер не опустився би до такого дна, як візит до *****.
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04.09.2023 15:48 Ответить
Так. Щоб крутити мотузки з того *****, можна було відправити якогось міністра в ті сочі. Але ж сам поїхав)) Щось йому треба.
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04.09.2023 15:52 Ответить
щось? я можу точно дати відповідь на питання: бабло. заради бабла він готовий на все. турки ніяк не змінилися з часів другої світової, коли торгували з гітлером до останнього. продавали йому їжу, нафту, метал до лютого 45-го і приєдналися до антигітлерівської коаліції лише коли остаточно стало зрозуміло, що фашистам звізда.
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04.09.2023 15:58 Ответить
Я це знаю) Ердогану потрібні гроші й зерно, яке він переробляє в муку й продає вже далі, все це я читала. А ось нижче є інший допис про мироитворчі віська, це також схоже на бажання ердогану оселитися в Криму, як це було колись. Також десь про це читала. Саме Крим я й мала на увазі, коли написала про щось йому треба)
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04.09.2023 16:01 Ответить
миротворці то не більше ніж бла-бла-бла, для ***** ці миротворці більш неприйнятні, ніж взагалі віддати Крим Україні. основне і єдине питання - бабло.
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04.09.2023 16:04 Ответить
Повністю погоджуюсь! Достатньо подивитися на рівень інфляції Туреччини, що "розквітла" за Ердогана - і все стане зрозуміло. 2022 р - 85% без всякої війни. 2023 - очикується 51% і це вказується вже як перемога.
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04.09.2023 16:34 Ответить
... ну які там очікуються 51 відсоток? З травня 2022 по травень 2023 тільки паливо подорожчало з 18 лір за літр дизеля до 40 лір...)) Ціни зараз в Україні на овочі..фрукти у деяких позиціях нижче турецьких. Курс долара у 2022 від 13 лір до 27 у 2023... Туреччина летить стрімко у прірву. Все це наслідки самостійної політики Ердогана.... несприяття європейської загальної політики стосовно рашки.. Ердоган вирішив будувати відносини з рашкою по своєму... с надією подоїти рашку на фоні санкцій світу. США та Европа це не дуже сприйняли... тому ніяких кредитів Туреччина не отримала... Туреччину відсікли трохи від глобальної економіки... Вибори Ердоган виграв завдяки їхнім 73 відсоткам ідіотів... для яких ворог США. та Європа.. Ердоган перед виборами скасував для населення плату за газ. Сьогодні газ у Туреччині безкоштовний. Заморозив ціни... Бидло взвило від подяки..та щастя!!! Після виборів все подорожчало вдвічі... електрика.. вода... страховки.. податки... А до зими і плату за газ поверне... Туреччина у недалекому майбутньому вибухне стовдсотково.
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04.09.2023 21:46 Ответить
Ердоган попросить про введення турецьких військ у Крим, в якості миротворчих.
І пуйло через деякий час погодиться.
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04.09.2023 15:57 Ответить
Якщо "відкрита", то чекаємо сьогодні нових шахедів.
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04.09.2023 16:03 Ответить
А як що до повернення окупованих територій
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04.09.2023 16:08 Ответить
*******.
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04.09.2023 16:08 Ответить
Два ***** под видом спасения планеты от голода пытаются подзаработать: один денег для турецких компаний, второй - снятия санкций. Голуби мира
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04.09.2023 16:15 Ответить
Ага, з тилу!
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04.09.2023 16:16 Ответить
зустрілися два гопники
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04.09.2023 16:16 Ответить
Многопердовочник засунул язык себе в дупу? Кто еще не строил этого питерского гопника из подвортни?

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04.09.2023 16:29 Ответить
Не розумію , як можна обговорювати зернову угоду без України ? Як взагалі можна обговорювати продаж товару без виробника товару , може ж спочатку треба спитати у нього , чи він згоден продати товар , чи ні ?
Посередник і покупець вирішують як купляти і возити те що їм ще навіть і не належить .!Де таке є ? Що за хрінь ?
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04.09.2023 16:32 Ответить
Два імперця османець та росіянець міряються перцями,думають що Всевишнього ,тримають за яйця-ні дай вам 10 єгипетських кар:Покарання кров'ю.Нашестя жаб.Нашестя комах (мошки, пухоїди, воші, клопи).Рої мух.Мор худоби.Виразки і нариви.Грім, блискавки і вогненний град.Нашестя сарани.Незвичайна темрява (тьма єгипетська).Смерть первістків.
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04.09.2023 16:38 Ответить
Глава Кремля - это коммендант
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04.09.2023 16:39 Ответить
Шо, опять?!
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04.09.2023 16:44 Ответить
пу обманет
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04.09.2023 17:16 Ответить
як тепло ердоган тиснув руку пуйлу, аж не відпускав кілька хвилин...

серіал величне збочене століття блд
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04.09.2023 17:21 Ответить
І знову "салютував" Ердогану обстрілом портів. Він як х.... приймаючи Ердогана в Кремлі заставив його чекати в прийомній 2 години, аа потім увів до зали де розвісив картини про Шипку, Суворова,взяття Ізмаїла. Більше Ердоган в Кремль не ходок. В напередодні зустрічі по врегулюванню в Сирії його півні атакували колону військ на марші, відпповідь не забарилася - за дві доби турки знищили все угрупування в Ідлібі, одних танків навалили 130 штук. І все закінчилось. Х..... уроджений убивця боїться тільки грубої сили
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04.09.2023 17:23 Ответить
Два бариги-диктатори забили стрілку.
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04.09.2023 17:25 Ответить
"Ми не бачимо жодних ознак пересування Путіна по території РФ. Ми не знаємо з ким зустрічається Ердоган в Сочі, але усі засоби пересування №1 стоять по місцях базування. Ердоган не хотів зустрічатись з двійником Путіна в Стамбулі, тому очевидно вирішили перенести зустріч десь подалі."

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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04.09.2023 17:30 Ответить
два старих пердуна, які вже мало що вирішують....
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04.09.2023 17:43 Ответить
а хто там "вирішуе"... ? дякую...
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04.09.2023 20:59 Ответить
я сумніваюсь, що по телевізору взагалі колись показують чи в інтернеті взагалі пишуть про людей, які щось вирішують.....
в телевізорі чи в інтернеті в основному на виду люди, які хворі на залежність від слави.
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05.09.2023 04:14 Ответить
П н х )(уйло
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04.09.2023 18:01 Ответить
ни слова правды от *****....
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04.09.2023 18:12 Ответить
Потрібно поля палити, сховища руйнувати, балкери топити та порти руйнувати на болотах, а не угоди підписувати.
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04.09.2023 18:48 Ответить
Щоб заохотити до своїх умов, терорист й обстрілює зернове господарство України
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04.09.2023 19:08 Ответить
Ермак и Зеленский - предатели.
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04.09.2023 23:40 Ответить
Эрдоган вернется домой и примет решение о дополнительных поставках вооружений в Украину
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05.09.2023 05:47 Ответить
 
 