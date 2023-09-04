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Операторы Армии дронов поразили 189 единиц техники россиян в течение недели, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон

Операторы Армии дронов с 28 августа по 4 сентября 2023 года ликвидировали 63 оккупанта и поразили 189 единиц техники россиян на миллионы долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"За последние 7 дней благодаря профессионализму наших воинов у оккупантов — минус 37 танков, 44 бронированные машины, 30 опорных пунктов. Работаем над тем, чтобы Армия дронов росла, и обеспечиваем военные технологии. – написал Федоров.

Операторы Армии дронов поразили 189 единиц техники россиян в течение недели, - Федоров 01

Также, как видно из инфографики, уничтожено 13 САУ, 14 складов бкм/топлива, 2 РСЗО и ликвидировано 63 оккупанта.

Отмечается, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ и 15 рот ВСУ.

Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.
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Потрібно тиснути на Ze та єрмака щоб вони на решті направили запит до США, щоб можливо було почати отримувати Ленд-ліз, який вони (українська влада) саботує та не хоче робити НІЧОГО - для перемоги, бо ця зелена влада не є українською - а є зрадливою - проросійсько - антиукраїнською владою от А до Я...
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04.09.2023 17:09 Ответить
 
 