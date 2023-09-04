Операторы Армии дронов поразили 189 единиц техники россиян в течение недели, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Операторы Армии дронов с 28 августа по 4 сентября 2023 года ликвидировали 63 оккупанта и поразили 189 единиц техники россиян на миллионы долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"За последние 7 дней благодаря профессионализму наших воинов у оккупантов — минус 37 танков, 44 бронированные машины, 30 опорных пунктов. Работаем над тем, чтобы Армия дронов росла, и обеспечиваем военные технологии. – написал Федоров.

Также, как видно из инфографики, уничтожено 13 САУ, 14 складов бкм/топлива, 2 РСЗО и ликвидировано 63 оккупанта.

Отмечается, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ и 15 рот ВСУ.

Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.