Украина имеет фотодоказательства того, что несколько российских шахедов упали на территории Румынии, - Кулеба

Украина имеет фотодоказательства падения дронов-камикадзе типа Shahed на территории Румынии во время массированной воздушной атаки в ночь с 3 на 4 сентября. Киев готов предоставить эти доказательства Бухаресту.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что конкретно в этом случае они (румынские власти. - Ред.) сейчас изучают все аспекты того, что произошло. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фотодоказательства того, что там что-то упало", - отметил Кулеба.

Он считает, что румынские власти решили взять паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.

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"Есть тенденции на попытки не эскалировать интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть втянутыми в непосредственный конфликт", - добавил Кулеба.

Он подчеркнул, что для Украины совершенно очевидно, что произошло в Румынии.

"У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая сверхосторожная реакция", - резюмировал Кулеба.

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Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии заявили, что во время атаки для их страны угрозы не было.