Украина имеет фотодоказательства того, что несколько российских шахедов упали на территории Румынии, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина имеет фотодоказательства падения дронов-камикадзе типа Shahed на территории Румынии во время массированной воздушной атаки в ночь с 3 на 4 сентября. Киев готов предоставить эти доказательства Бухаресту.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, что конкретно в этом случае они (румынские власти. - Ред.) сейчас изучают все аспекты того, что произошло. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фотодоказательства того, что там что-то упало", - отметил Кулеба.
Он считает, что румынские власти решили взять паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.
"Есть тенденции на попытки не эскалировать интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть втянутыми в непосредственный конфликт", - добавил Кулеба.
Он подчеркнул, что для Украины совершенно очевидно, что произошло в Румынии.
"У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая сверхосторожная реакция", - резюмировал Кулеба.
Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.
В Минобороны Румынии заявили, что во время атаки для их страны угрозы не было.
Пожалуйста, подождите...
сцикотновсе нормально.
Запад на 100% уверен, что путлер применит тактическое ядерное оружие в случае быстрого разгрома армии РФ и попытки освобождения Крыма. И у Запада просто нет ответа на вопрос: "Что ему (Западу) в таком случае делать?. Какая реакция Запада должна быть на такое событие?".
А самое плохое в этом всем то, что путлер прекрасно понимает это. И всячески демонстрирует, что обязательно это сделает. Именно поэтому он затеял все эти перемещения ЯО в Белорусию.
Были уже падение ракет в Польше, фактически атака на американский Reaper, теперь Румыния ... Реакция всегда одна - отсутствие реакции.
молдованимають рацію
якщо щось і прилетить їм просто в голову, то жодної небезпеки з головою не станеться
МО Румынии🇷🇴: "Атаки БПЛА, совершенные российской федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии."
Если на видео не территория Румынии, по которой прилетел дрон, тогда чья?🤔
И ещё один момент.
Этой ночью Shahed-136 летели в непосредственной близости от румынской границы. Я пока не имею таких подтверждений, но не исключено, что даже пересекалось дронами воздушное пространство Румынии, для более безопасного пролёта дронов. Так делают российские ракеты во время полёта через ВП Молдовы.
С Молдовой всё понятно, там ПВО как такового вообще нет, но Румыния... Опасность в том, что россия таким образом может прощупывать границы дозволенного. И, к сожалению, своей аморфной и бесхребетной позицией, страна-член НАТО, в очередной раз демонстрирует россии право вседозволенности.
Коваленко.
чи може нагадати кулебі-бовдуру, як його, прости Господи, шеф наказував виписувати премії військовим, аби вони не відповідали на осбстріли кацапів? але спочатку, здається, виписували якісь покарання.
Чтобы для НАТО не было эскалации
Ну нічого. Нащадки гуннів взагалі виявилися гандонами...
на 53й минуте, один из главных героев, бывший миллиардер - говорит что это он помог Украине, получить джавелины и технику, в самом начале войны
Второй главный герой - хочет стать президентом США
Наверное впечатлились сериалом Слуга Народа