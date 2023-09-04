К 14, 12 и 9 годам за решеткой приговорены трое "наводчиков" российских ударов по Лиману и Днепропетровщине, - СБУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще трое российских информаторов, которые корректировали воздушные атаки РФ по Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, "наводчиков" задержали в результате спецопераций СБУ на территории двух регионов Укоаины.



По материалам украинской спецслужбы, один из злоумышленников получил 14 лет заключения, другой - 12, а третий преступник проведет за решеткой 9 лет.



Так, в Донецкой области: тюремный срок получил местный житель, который "сливал" оккупантам места базирования и перемещения Сил обороны в освобожденном Лимане. Особенно врага интересовали геолокации штабов командования ВСУ и подразделений Службы безопасности.



Сотрудники СБУ задержали российского информатора на попытке передачи развединформации военной разведке Южного военного округа ВС РФ через соцсеть "Одноклассники".

Читайте: 62-летняя преподавательница из Киева на парах оправдывала оккупантов. Ее будут судить

Также осуждена 24-летняя жительница города Новогродовка Покровского района, которую спецслужбы РФ привлекли к сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения России. Тогда злоумышленница ездила во временно оккупированный Донецк, где прошла курс диверсионной подготовки в полевых лагерях боевиков террористической организации "ДНР".

После этого ее перевели в режим "ожидания" и отправили домой, а после 24 февраля 2022 года активировали для выполнения задач разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По указаниям агрессора она ставила метки вблизи мест возможного базирования украинских военных и правоохранителей во фронтовых районах области. Сделанные "отметки" злоумышленница фотографировала и отправляла захватчикам с координатами для подготовки воздушных атак на места дислокации украинских защитников.



На Днепропетровщине: осужден бывший уголовник, житель Каменского, который работал на ФСБ и готовил ракетный удар РФ по одному из местных заводов. Для этого он фотографировал "периметр" и внутреннюю территорию промышленного объекта, а затем отправлял агрессору готовые снимки с привязкой к местности.

Также смотрите: 15 лет тюрьмы грозит боевику, воевавшему против ВСУ в Донецкой области, - СБУ. ФОТО