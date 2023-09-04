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РФ готова вернуться к "зерновой сделке", но нужно выполнить "все зафиксированные договоренности", - Путин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности вернуться к "зерновой сделке", но требует "выполнения договоренностей".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности", - отметил кремлевский диктатор.
Напомним, Черноморское зерновое соглашение было заключено в июле 2022 года. Для этого были подписаны два документа: с участием ООН, Турции и Украины и отдельно - ООН, Турции и РФ.
Действие соглашения несколько раз продлевалось. 17 июля Москва заявила о выходе из зернового соглашения.
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Ще Бісмарк казав чого варті домовленості з русньою...
У Украины одно условие - бункерная крыса и все сообщники этого недоразумения должны быть уничтожены.
Це краще, ніж з цим ****аном контактувати
Реально ця угода зараз нікому не потрібна ціна на світових ринках на пшеницю зараз 220$ т. вона нижча на 20% чим була до війни у 2021 році, якщо б зерна не вистарчало ціни б залишались високими понад 350$ т.
От нащо ви таке порадили?
Тепер сиджу, монітор витираю
Д'єрьмак не запустив аміакопровід Тол'ятті-Одеса?
Ким зафіксовані? Орбаном, папою з Риму, колгоспом ООН, Ердоганом, .... ?