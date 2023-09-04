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Путин (29862) Россия (91288) зерновой коридор (208)

РФ готова вернуться к "зерновой сделке", но нужно выполнить "все зафиксированные договоренности", - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности вернуться к "зерновой сделке", но требует "выполнения договоренностей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности", - отметил кремлевский диктатор.

Напомним, Черноморское зерновое соглашение было заключено в июле 2022 года. Для этого были подписаны два документа: с участием ООН, Турции и Украины и отдельно - ООН, Турции и РФ.

Действие соглашения несколько раз продлевалось. 17 июля Москва заявила о выходе из зернового соглашения.

Также читайте: Путин – Эрдогану: Россия "открыта к переговорам" по возвращению к зерновому соглашению
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Топ комментарии
+55
Иди *****.
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04.09.2023 16:53
+21
ПНХ со своими хотелками. А Украине нивкоем случае нельзя ловиться на ету удочку. Ета *сделка* не что иное как признание кремля хозяином Черного моря, а Украине запретят возвращать крым и атаковать крымский мост и военные корабли
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04.09.2023 17:04
+19
Забудь о своих условиях. Не тебе выродок условия выставлять.
У Украины одно условие - бункерная крыса и все сообщники этого недоразумения должны быть уничтожены.
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04.09.2023 17:01
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Иди *****.
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04.09.2023 16:53 Ответить
Комментарий ТОП!!! )))
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04.09.2023 17:09 Ответить
Які "домовленості" чепушилла?
Ще Бісмарк казав чого варті домовленості з русньою...
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04.09.2023 16:55 Ответить
І що тепер - знімуть і ті недолугі санкції?
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04.09.2023 16:55 Ответить
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04.09.2023 16:56 Ответить
Домовленості мають бути - або робите як просять або санкції отут, отут і трішки тут. До 25-го нє, то санкції додаються ще там і там. І т.д.
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04.09.2023 16:57 Ответить
Забудь о своих условиях. Не тебе выродок условия выставлять.
У Украины одно условие - бункерная крыса и все сообщники этого недоразумения должны быть уничтожены.
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04.09.2023 17:01 Ответить
Трубу аммиачную тебе в дупу.
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04.09.2023 17:02 Ответить
Потрібно переробити зерно на бакалію та корм для тварин.
Це краще, ніж з цим ****аном контактувати
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04.09.2023 17:02 Ответить
На корм навіть переробляти не треба - тварини і так ого їдять!
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04.09.2023 21:04 Ответить
В Гааге перед тем как тебя вздернут ты будешь иметь право на последнее условие.
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04.09.2023 17:03 Ответить
це воно пистить про зафіксований ним ультиматум як про "домовленості", яких насправді не було.
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04.09.2023 17:04 Ответить
ПНХ со своими хотелками. А Украине нивкоем случае нельзя ловиться на ету удочку. Ета *сделка* не что иное как признание кремля хозяином Черного моря, а Украине запретят возвращать крым и атаковать крымский мост и военные корабли
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04.09.2023 17:04 Ответить
Ого, воно ще має нахабство про якісь виконання якихось умов. А за кацапським крейсером пиз**уй!
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04.09.2023 17:04 Ответить
Когда выйдет на охоту царица морей Маричка, ты поймешь что в черном море ты никто. О каких условиях ты шепчешь - чучело ватное?
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04.09.2023 17:04 Ответить
Зараз Зеля усе виконає !
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04.09.2023 17:05 Ответить
Что, попа болит? Знатно тебя Реджеп отконнил... Теперь ты так выглядишь:

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04.09.2023 17:06 Ответить
Не обижайте собак, пожалуйста. Они тут не причем.
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04.09.2023 17:10 Ответить
От аллегорий собаке плохо не будет. А вот когда хозяин собаки становится на нее похожим это уже не аллегория, это хуже, гораздо хуже... Но не для нас, а для хозяина собаки. Эта падла кремлевская даже свою собаку использовал в своих нацистских стремлениях.
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04.09.2023 17:22 Ответить
ООН уже работает над тем чтобы из параши сняли санкции.
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04.09.2023 17:10 Ответить
*****,иди вслед за пригожиным!
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04.09.2023 17:11 Ответить
***** , Гаага ждет. Не забудь своих пидаров прихватить. Лукашенко, медведева, кадырова, Герасимов, симоньян, соловья, скабееву.....
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04.09.2023 17:12 Ответить
Чому лукашенко з великої літери? Такий же підор як і всі перелічені.
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04.09.2023 17:19 Ответить
цар всея рассєї просто їб...е мізки...і тягне час...хай іде к бісу...!!!
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04.09.2023 17:12 Ответить
Посмотрел видео Ху#ла с Пердоганом. Если это не двойник, то ему 2 дня до смерти осталось, а рыло ему нарисовали часа за 3-4, не меньше. Новый "спасибо, что не Цой". С кем говорить?
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04.09.2023 17:14 Ответить
Пишут, что Эрдоган отказался общаться с двойником. Пришлось нафталинового вытаскивать из бункера и отряхивать.
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04.09.2023 17:59 Ответить
На параше могут и двойника Пердогана сделать и снимать их вдвоём хоть до усрачки.
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04.09.2023 18:07 Ответить
Фарс, щоб зняти санкції з РФ...
Реально ця угода зараз нікому не потрібна ціна на світових ринках на пшеницю зараз 220$ т. вона нижча на 20% чим була до війни у 2021 році, якщо б зерна не вистарчало ціни б залишались високими понад 350$ т.
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04.09.2023 17:15 Ответить
Ху#ло іде на#уй!!!
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04.09.2023 17:16 Ответить
Гляньте на це обскублене чмо і порівняйте з тим огірком який завжди виступає перед натовпом.
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04.09.2023 17:17 Ответить
/Гляньте на це обскублене чмо/
От нащо ви таке порадили?
Тепер сиджу, монітор витираю
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04.09.2023 17:24 Ответить
Не треба плювати в монітор, він не винен А те обскублене чмо вже наказано долею, самим фактом свого народження на світ!
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04.09.2023 17:34 Ответить
Рефлекс спрацював 😂
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04.09.2023 17:56 Ответить
Коли я бачу ***** рука так і тягнеться до лівальвєра, але, на жаль, в мене нема, а монітор розбити не можу - жінка вб'є
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04.09.2023 19:32 Ответить
Эта мразь похоже на *****. По морщинам на лбе смотрите. Остальные все фальшивые. Если ***** с Сочи летит значит есть цель
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04.09.2023 17:20 Ответить
Зерновое соглашение начнёт действовать сразу ( не только зерно , а полноценное транспортирование всех грузов и продукции Украины , без чего ,, задыхается ,, экономика Украины) после полного уничтожения черноморского флота московии , избытка у Украины дальнобойных ракет , и наличия достаточного количества современных самолетов. Проститутку , тоталитарную Турцию , которая всегда искала личный интерес давно нужно выгнать из НАТО , как и венгров. Шантаж Босфором легко решается перекрытием доступа в Средиземное море. Московия , Венгрия и Турция - братья навеки , пусть целуют друг друга в задницу. Они должны быть изгоями в мире. Это страны с логикой первобытных дикарей. От них нужна защита , как от чумы, холеры, спида. С ними ,, цацкаются,, - это приведёт к трагедии.
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04.09.2023 17:25 Ответить
І ніяких зернових угод не потрібно, є морське право, якого повинні дотримуватись всі. Турки Босфор не копали, це природній пролив і вони не мають права диктувати умови як Панама.
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04.09.2023 17:32 Ответить
Ніяких перемовин і домовленостей з терористом
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04.09.2023 17:25 Ответить
Пердоган опозорился...
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04.09.2023 17:27 Ответить
Поки війна йде - воно при владі. Що йому і треба.
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04.09.2023 17:29 Ответить
Договорённости придумывают по ходу дела. Иди нахрен придурок!
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04.09.2023 17:29 Ответить
Сам з собою "домовився", а хтось виконувати не бажає?
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04.09.2023 17:36 Ответить
путин дает не реальные планы - это как его волюнтаризм
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04.09.2023 17:40 Ответить
румын бомбили , мамалыжникам объявили что началася война
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04.09.2023 17:42 Ответить
А шо такоє? Що за "домовленості"?
Д'єрьмак не запустив аміакопровід Тол'ятті-Одеса?
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04.09.2023 17:43 Ответить
путина просыть снять санкции
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04.09.2023 17:44 Ответить
Вже прігожин зафіксував домовленості...
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04.09.2023 17:43 Ответить
посмертно
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04.09.2023 17:45 Ответить
моль металась по дворцу,- дело близилось к концу...
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04.09.2023 18:12 Ответить
Украине нужно просто топить все что двигается в направлении соссии,а не просто сострясать воздух и тогда мордорцы будут сами умолять заключить и зерновую сделку и прийти к каким либо договоренностям...По другому делов не будет.Все эти посредники и доброжелатели со стороны-нож в спину Украине.
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04.09.2023 18:28 Ответить
Їду з роботи,а німаки по радіо так зраділи,мовляв щось там ***** ******** про угоду((Які курва наївні дибіли((Краще б Шольца за сраку взяли,бо угода запрацює ,коли ті ракети потоплять москальський флот КРАПКА
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04.09.2023 18:39 Ответить
РФ готова повернутися до "зернової угоди", але потрібно виконати "всі зафіксовані домовленості", - Путін

Ким зафіксовані? Орбаном, папою з Риму, колгоспом ООН, Ердоганом, .... ?
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04.09.2023 18:55 Ответить
Вже майже місяць це https://censor.net/ua/news/3441350/rf_gotova_povernutysya_do_zernovoyi_ugody_ale_potribno_vykonaty_vsi_zafiksovani_domovlenosti_putin#comment_80768235
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04.09.2023 18:57 Ответить
Коли ти вже здохнеш рашиська паскуда ? скільки ця мерзота має вбити людей що б світ зрозумів з ким має справу,це світовий терорист ,маняк ,вбивця.
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04.09.2023 19:05 Ответить
а иди ***** *************** ******....................................................
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04.09.2023 19:12 Ответить
поезд ушел
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05.09.2023 00:44 Ответить
Нехай, спочатку, виконує такі домовленості: Статут ООН, Заключний акт Гельсінки 1975, Будапештський меморандум, Договір про кордони з Україною, Договір про дружбу-жвачку. Ні? Так ми й без його зернової угоди відправляємо наше збіжжя, а чи зможе він свою нафту з Новоросійська та Туапсе відправляти - подивимось.
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05.09.2023 11:05 Ответить
 
 