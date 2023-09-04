РФ готова вернуться к "зерновой сделке", но нужно выполнить "все зафиксированные договоренности", - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности вернуться к "зерновой сделке", но требует "выполнения договоренностей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности", - отметил кремлевский диктатор.

Напомним, Черноморское зерновое соглашение было заключено в июле 2022 года. Для этого были подписаны два документа: с участием ООН, Турции и Украины и отдельно - ООН, Турции и РФ.

Действие соглашения несколько раз продлевалось. 17 июля Москва заявила о выходе из зернового соглашения.

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