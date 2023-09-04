РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7689 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
603 2
ВМС (1317) ликвидация (1944) уничтожение (3850)

За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 7 оккупантов, 27 квадрокоптеров и вражеский катер. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав группировок продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 7 оккупантов, 1 катер, 1 дрон-камикадзе "Shahed-136" и 27 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 265 120 человек (+460 за сутки), 4 480 танков, 5611 артсистем, 8663 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 7 оккупантов, 27 квадрокоптеров и вражеский катер 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, котики
показать весь комментарий
04.09.2023 18:03 Ответить
Китайці своїми маленькими руцями не поспішають мавіки для морпіхів складати!
Слава ВМС!
показать весь комментарий
04.09.2023 19:05 Ответить
 
 