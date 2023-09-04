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За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 7 оккупантов, 27 квадрокоптеров и вражеский катер. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав группировок продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВМС ВСУ.
"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 7 оккупантов, 1 катер, 1 дрон-камикадзе "Shahed-136" и 27 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
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