Залужный назначил начальником Львовского ТЦК Героя Украины и боевого полковника Дениса Чаюка

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный назначил председателем Львовского областного территориального центра комплектования (военкомата) полковника Дениса Чаюка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ТЦК.

"Приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генералом Валерием ЗАЛУЖНЫМ был назначен начальником Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки - полковник Денис ЧАЮК", - говорится в сообщении.

Он был заместителем командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады. Прошел путь от лейтенанта до полковника, воевал еще на Донбассе с начала войны 2014 года, участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево.

Начало полномасштабной войны РФ против Украины Чаюк встретил в Днепропетровской области. Чаюк получил ранение во время боев в Запорожской области в марте прошлого года от вражеской гранаты.

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Уже 25 апреля того же года президент Владимир Зеленский присвоил Чаюку звание Героя Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский в четверг, 17 августа, ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.