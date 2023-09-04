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Залужный назначил начальником Львовского ТЦК Героя Украины и боевого полковника Дениса Чаюка

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

чаюк

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный назначил председателем Львовского областного территориального центра комплектования (военкомата) полковника Дениса Чаюка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ТЦК.

"Приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генералом Валерием ЗАЛУЖНЫМ был назначен начальником Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки - полковник Денис ЧАЮК", - говорится в сообщении.

Залужный назначил начальником Львовского ТЦК Героя Украины и боевого полковника Дениса Чаюка 01

Он был заместителем командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады. Прошел путь от лейтенанта до полковника, воевал еще на Донбассе с начала войны 2014 года, участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево.

Начало полномасштабной войны РФ против Украины Чаюк встретил в Днепропетровской области. Чаюк получил ранение во время боев в Запорожской области в марте прошлого года от вражеской гранаты.

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Уже 25 апреля того же года президент Владимир Зеленский присвоил Чаюку звание Героя Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский в четверг, 17 августа, ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.
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Топ комментарии
+18
Як на мене, особливого значення не має хто начальник ТЦК. В ТЦК, комісіях працює багато людей, це вже сформована система і дуже сумнівно, що люди, які звикли заробляти великі суми, від цієї ідеї відмовляться, у зв'язку з зміною керівника. Або стане частиною системи, або система його з'їсть.
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04.09.2023 21:49
+14
Комедійний актор в стилі фарсу, і на цій ролі теж нічого крім фарсу створити не вміє. Замість змінити систему, він грає шоу для своїх недалеких фанів. Зміна начальників обласних ТЦК ні до чого радикального не призведе. Театрально віддави наказ не тому, хто ними керує - Сирському, а Залужному він чекає оплески. А потім все звалить на Залужного.
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04.09.2023 22:08
+13
Начебто, за підпорядкуванням, це підлеглі Сирського. Відповідно, й призначати їх має Сирський. До чого тут Залужний, щоб забруднити?
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04.09.2023 21:54
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Невже й Герой України не зможе устояти перед лукавим?
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04.09.2023 21:49 Ответить
мм? чел умеет хорошо и профессионально убивать (оккупантов), неужели он будет\не будет брать бабки непонятно с кого и непонятно за что и подписывать\не подписывать чего там надо\не надо подписать за что-то там? как видите, понятия совсем не пересекаются. и с депутатами у нас такая же байда все 30+лет (в общем, все плохо). а то что и с министрами (которые должны бы быть явными профессионалами, а не колодой рандомных карт) - это еще хуже.
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04.09.2023 22:34 Ответить
одно другому не мешает
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05.09.2023 07:12 Ответить
Не встоїть, звичайно. І пробувати не буде. Ви що, гадаєте, що в армії хабарів не беруть? Ще й як беруть. І навіть вимагають. Тож і цей пан буде брати. Питання ж не в особистостях, а в системі. Поки суди, поліція, прокуратура, СБУ лишаються заснованими на корупції, а під час війни ще й отримали величезні права (як показав досвід у Дніпрі - навіть права стріляти в цивільних без попередження), то, звичайно, буде брати.

Скажу більше, якщо не буде брати, то його звільнять, бо "не справиться", привід знайдуть. Голови ТЦК заносять нашому герою Сирському, не занесе - посаду не втримає, це просто.
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05.09.2023 08:53 Ответить
Як на мене, особливого значення не має хто начальник ТЦК. В ТЦК, комісіях працює багато людей, це вже сформована система і дуже сумнівно, що люди, які звикли заробляти великі суми, від цієї ідеї відмовляться, у зв'язку з зміною керівника. Або стане частиною системи, або система його з'їсть.
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04.09.2023 21:49 Ответить
А для чого системі його з'їдати?

Він же не лікар. Адже придатність/непридатність визначають лікарі.
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04.09.2023 21:57 Ответить
Наївно думати, що мимо воєнкому лікар багато довідок продасть. Звичайно, саме начальник має "не помічати" твої порушення. Бо ти йому заносиш. А він своєму начальству заносить. На горі цієї харчової піраміди сам зєля.

Тож цар таки теж злий, не лише бояри.
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05.09.2023 08:55 Ответить
Ба більше остаточне рішення за ВЛК не воєнкоми приймають рішення а лише фіксують.Купа людей купа схем.
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04.09.2023 21:59 Ответить
Значить Залужний може призначати і знімати в тцк.
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04.09.2023 21:51 Ответить
Начебто, за підпорядкуванням, це підлеглі Сирського. Відповідно, й призначати їх має Сирський. До чого тут Залужний, щоб забруднити?
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04.09.2023 21:54 Ответить
Яке відношення має до призначення Сирський? Він відповідає за певний фронт і усе.
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04.09.2023 22:43 Ответить
Голови ТЦК підпорядковані командувачу сухопутних військ.
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04.09.2023 22:54 Ответить
Ні, не так.
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04.09.2023 22:59 Ответить
Ви не праві, тцк підпорядковуються саме Сирському - це його відповідальність (пошукайте інформвцію в офіційних джерелах). а от Залужний має займатися саме воєнною стратегією і тактикою на фронтах, а не відволікатися на хотєлкі Зебзда.
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05.09.2023 02:58 Ответить
Так я і прочитала, що Головнокомандувачу і Штабу ЗСУ. А ви де прочитали?
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05.09.2023 09:02 Ответить
і де Ви таку дурню прочитали?
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08.09.2023 01:15 Ответить
Не бреши.
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05.09.2023 06:02 Ответить
А як?
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05.09.2023 08:18 Ответить
Не обов'язково полковників Героїв України у голови ТЦК, треба аби усі хто працюють у системі ТЦК розуміли що, за усі ті правопорушення (хабарі) у них буде не просто звільнення з посади а обнулення трудового стажу, у лікарів ЛВК + скасована можливість працювати лікарями навіть у дитячих садках, номінальне працевлаштування залишиться лише у АТБ, розкладання напоїв по полицях, може тоді решта працівників замислиця, варто чи не варто...
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04.09.2023 22:02 Ответить
Ну, за взятки!
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04.09.2023 22:03 Ответить
Комедійний актор в стилі фарсу, і на цій ролі теж нічого крім фарсу створити не вміє. Замість змінити систему, він грає шоу для своїх недалеких фанів. Зміна начальників обласних ТЦК ні до чого радикального не призведе. Театрально віддави наказ не тому, хто ними керує - Сирському, а Залужному він чекає оплески. А потім все звалить на Залужного.
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04.09.2023 22:08 Ответить
Час покаже, але зазначу, що дуже багато мутного в його біографії
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04.09.2023 22:08 Ответить
Так писали що військоми в підпорядкуванні Сирського.
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04.09.2023 22:21 Ответить
Так і в положені про тцк написано.
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04.09.2023 22:29 Ответить
а той полковник як командир вже непотрібний? Говорилося про інвалідів які не в змозі приймати участь в бойових діях.
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04.09.2023 22:22 Ответить
А читати ?

«Початок повномасштабної війни РФ проти України Чаюк зустрів у Дніпропетровській області. Чаюк зазнав поранення під час боїв у Запорізькій області в березні минулого року від ворожої гранати
Джерело: https://censor.net/ua/n3441408
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04.09.2023 22:43 Ответить
Де написано, що він став інвалідом і вже не може воювати?
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04.09.2023 23:24 Ответить
приїдь в Україну, втікач-ухилянт, і подивись на нього власними очима (заодно і комісію в тцк пройдеш)...
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05.09.2023 03:02 Ответить
Вже 1000 разів тут писав: я в Україні. Але повним дебілам прочитати і осмислити написане не під силу. Ти комісію пройшов? Де геройствуєш? На якому дивані?
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05.09.2023 08:21 Ответить
то ти вже в окопі, ухилянт?
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08.09.2023 01:09 Ответить
Багато коментарів, про корупцію воєнкомів, лікарів… зимою-весною 22 року не було іі, принаймні не чути було, причина проста, люди ішли самі, або по повістці але ішли не бігали не рішали не давали взяток. А тепер всі « розумні», чому я, чому не депутати, чому ще щось, тож ні воєнкоми ні лікарі не є ПЕРШОпричиною, а народ який придумує любу ***** і платить любі гроші щоб відкосити і рішення цієї проблеми посилення відповідальності не тільки для військомів і лікарів, а й для тих хто не зʼявився по повістці, нахамив військовим, розганяє в мережах фігню і т
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04.09.2023 22:42 Ответить
Ты точно так же узко смотришь, как тот "народ" про который ты рассказываешь...
Только тот народ считаешь, что виновата власть. А с твоей точки зрения виноват народ.
И возникает классическое, что первично курица или яйцо...
Между тем, как вполне очевидно, что проблемы с мобилизацией общества в любой стране в любой войне возникает ровно потому, что правители-власть-чиновники НЕ могут Вдохновить большие народные массы на борьбу, лишения и жертвы. Замотивировать так сказать.
Часть народа мотивируется сами (те самые добровольцы), но это всегда 5-10 процентов, но другим требуется дополнительные мотив, стимул, а главное доверие к власти, которая ведёт его (народ) на борьбу. Иначе... будет вот так, как у нас.
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05.09.2023 00:29 Ответить
Так виправ ситуацію і сам піди на фронт Чи ти теж робиш, "як народ"?
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05.09.2023 08:58 Ответить
Дякую за пораду, я б мабуть ніяк не здогадався. Таки більшість ідіоти, до часів фейсбуків це було менше помітно.
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05.09.2023 12:55 Ответить
Добре що дефіциту та потреби на фронті в старших командирах з бойовим досвідом немає,і можна їх задіяти в тиловій канцелярській роботі,а на місце полковника в бригаді можна призначити якогось туберкульозника.
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04.09.2023 22:49 Ответить
там же написано, що людина після поранення (підрив на гранаті)
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05.09.2023 03:05 Ответить
Ага. Купив довідку в тому ж ВЛК, і замість фронту тепер буде гроші лопатою грісти. Ще й герой при цьому. Практичний мужик, молодець.
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05.09.2023 08:59 Ответить
Не знаю про 128 но у зсу хабарництво розквітло, поїхати на п'ять днів додому 15 відпустка без черги 50...
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04.09.2023 22:50 Ответить
Система порочна,толку з того нового воєнкома,якщо не подолана причина корупції,а це купа чиновників і купа зарегульованості всюди,кинули свіжий огірок в банку з квашеними,що з ним буде думаю не важко здогадатись.Поки там в опу татарови і єрмаки а хетьманцев заправляє економікою нема віри що щось зміниться...
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04.09.2023 22:53 Ответить
Поодинці там не працюють. Все комісійно. Кожен відповідає за свого. Волюнтаризму там не має. А константа -це від платоспроможності.
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04.09.2023 22:53 Ответить
Поясню тем, кто еще не понял...
Замена начальников областных тцк (десяток людей) с оставлением на местах всех районных военкомов (почти тысяча людей) приведёт только к Одному эффекту. А именно к максимальному ужесточению мобилизационного процесса. Более ни к чему.
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05.09.2023 00:33 Ответить
Де дівся мільйон солдатів, про який говорив президент зеленський на початку війни? Що з ними сталось? Крім того, ТЦК працюють в режимі постійної мобілізації, постійно поповнюючи резерви. Тобто, війна перемолола вже сотні тисяч щонайменше.
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05.09.2023 00:50 Ответить
Чув є таке що недоліковані бійці які воюють з початку війни по всій Україні які відмовляються їдти на ноль Зе владою запроторені в ізолятори без зарплатні. Числяться у ЗСУ, але під слідством і без зарплатні, їх можна зрозуміти - хвора людина багато не навоює, чув таке що їх тисячі, і не лікують, а тримають в ізоляції для слідства. Хто при таких розкладах захоче воювати загадка.
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05.09.2023 01:26 Ответить
После принятия закона 8271 в 99% случаев дезертирства, неподчинения приказу (даже дебильному, похер) стали сажать на 5 лет вместо 1-2 лет условно или дисбата.
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05.09.2023 07:11 Ответить
Тепер впевнений що Львівське ТЦК енурезніков брати в ЗСУ не буде
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05.09.2023 01:22 Ответить
У меня все же как-то не складывается пазл. Если все так плохо, на чем же Украина держится? Все-таки полтора война идет широкомасштабная, Если кругом зрада, коррупция, агенты Кремля и прочее - как-то не въезжаю. Ну понимаю, что какой-то процент сволочей имеется., но все же не так массово, наверное. Нормальных людей все же побольше. Или ошибаюсь? Отсюда не все видать, а по соцсетям не всегда картина полная.
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05.09.2023 02:05 Ответить
5-10% тягнуть на собі всю країну з останніх сил...
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05.09.2023 03:10 Ответить
А такі, як ти, затягують у прірву.
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05.09.2023 08:23 Ответить
А ви підпишіться хоча б ммм... на канал Луганського https://t.me/telelug


Багато цікавого дізнаєтесь. І по закупкам, і ремонту доріг на окупованих за мільйони, і про мобілізацію. В Труха-Жесть сьогодні цікаве відео зі шмарою, донькою чернігівського воєнкома, як вона важко працює в США на OnlyFans) І ганяє на приватних гвинтокрилах та шикарних яхтах. В Тіктоці наші військові інколи викладають правдиві відео. Насправді у нас все дуже погано, це не поодинокі випадки, це жахлива, гнила система. Як воно все працює? По інерції і на гроші Заходу. Є окремі підрозділи з вмотивованих добровольців, є ті хто донатить, причому не тільки люди а й компаніі, є волонтери, є окремі притомні люди навіть в наскрізь корумпованому СБУ. Але цих людей все менше і вони втомлюються, не знаю на скільки їх вистачить.
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05.09.2023 06:52 Ответить
Та ні**я)) просто є народ і є населення, а їх тепер чомусь путають. Народ міняє владу коли вважає її не правильною, населення терпить, біда в тому, що на виборах не поділиш хто народ, а хто населення, а під час війни це стає очевидним. Розвиваються ті нації де народу достатньо, як у нас буде , побачимо.
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05.09.2023 07:00 Ответить
Це норм що не складається) адже тут і ботів і просто панікерів хватає, а є ще категорія таких собі «я не піду бо все ******@)) слава Богу є і інш
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05.09.2023 07:03 Ответить
На американських грошах тримається. 2/3 бюджету - пряма допомога США. Майже вся зброя - теж США або союзники з дозволу США.

Плюс ще невідомо, скільки Україна протримається. Судячи з істерії влади, залишилося недовго. Лохі (патріоти) закінчилися від слова геть, тепер уже на фронт нікого не затягнеш. Платити нам АДЕКВАТНО ризику життям (не ці копійки, типу 100 тис. гривневих фантиків) ніхто не збирається. Я би пішов під гарантію оплати хоча би 100 тис. доларів США та у випадку смерті чи каліцтво - мільйонів 10 доларів компенсації, причому компенсація має бути перерахована заздалегідь на рахунок умовного депозиту до банку в США, Німеччині чи Швейцарії. Тоді сенс є - ризикнеш життям, але, якщо виживеш, то тобі ЄС не треба буде, ти й так круто будеш жити.

А "за спасибі" хай лохі воюють.
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05.09.2023 09:05 Ответить
та хоча б вдесятеро менше і то вже діло
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05.09.2023 13:18 Ответить
Да вы, батенька, не страну хотите защищать, а карманы набить. Ну это понятно, не вы первый, там до вас еще много желающих
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06.09.2023 01:24 Ответить
Як видалити свій профіль на цензорі? Що не новина то про вільних людей в вільній країні.... Тільки що буде з маєтками в передмістях великих міст після перемоги? Люди залишилися без житла а хтось після війни повернеться в свої пентхауси
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05.09.2023 06:39 Ответить
Популісти мені нецікаві, вистачило обіцянок за 30 років
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05.09.2023 06:40 Ответить
Просто не заходити не пробував?
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05.09.2023 07:04 Ответить
Я хочу по закону про збереження персональних даних окрему кнопку для видалення свого профілю та всього пов'язаного з ним. Ну не цікавить менее це більше... З боку виглядає так, що Україна змагається в дібілізмі з ординцями... Ну не може Україна здобути першість у цьому змаганні - в дібілізмі...
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05.09.2023 17:25 Ответить
Дарма. Ніколи не чекайте тут чогось особливого з новин, всі насправді неоднозначні новини, альтернативні точки зору і роздуми не тут. Тут з 2014 потужний ресурс пропаганди. Але! Разом з тим одне з самих думаючіх ком'юніті. Мозок тут у людей є і вони ним доволі часто користуються, думки полярні, регулярно з-за цього виникають срачі, набіги провладних ботів, з'ясування хто є хто, і так далі. Загалом тут цікаво, бо ком'юніті)
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05.09.2023 07:26 Ответить
Так тримати і далі, Генерале!. Не допускати до кадрових питань продажну злодюжну камарілью! З Богом, Генерале - Армія і Народ тобі вірить!
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05.09.2023 07:41 Ответить
И что,поменяли винтик в системе,ничего не изменится,заплывшие жиром и наглостью податкивцы и таможенники будут продолдать сидеть в тылу,а на фронт поедут полуживые работяги и селяне.
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05.09.2023 08:23 Ответить
ну боевые б в штабе и командовали, передавали опыт, а вот с ранениями - то конечно уже на покой в тцк....
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05.09.2023 09:46 Ответить
 
 