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Скандинавские страны высказались против допуска спортсменов из Беларуси и России к международным соревнованиям

Новости Цензор.НЕТ Спорт

олимпиада

Олимпийский и Паралимпийский комитеты Северных стран и национальные спортивные федерации Северного региона встретились в городе Нуук в Гренландии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, этом сообщает DIF.dk.

На встрече страны Скандинавии обсудили вопросы возвращения представителей России и Белоруссии в соревнования под нейтральным флагом. В ходе обсуждения было принято решение, которое было объявлено на их последней встрече в феврале: не допустить спортсменов из этих двух стран к участию в международных соревнованиях.

Ситуация с войной в Украине не изменилась.

Поэтому мы твердо стоим на своей позиции – не открывать для российских и белорусских спортсменов и чиновников путь к участию в международных соревнованиях.

Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы рассматривать вопрос об их возвращении, это наша позиция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях по водным видам спорта

Мы, Олимпийские и Паралимпийские комитеты и спортивные конфедерации Северных стран, пользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу твердую поддержку украинского народа и требование мира.

Олимпийские и Паралимпийские комитеты и конфедерации спорта Северных стран будут работать вместе и в тесном диалоге с заинтересованными сторонами, будут продолжать оценивать и внимательно следить за ситуацией", — говорится в заявлении.

Отметим, что это обращение было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК), Европейские олимпийские комитеты (ЕОК), Ассоциацию олимпийских комитетов (АНОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и Европейские паралимпийские комитеты (ЕПК).
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Топ комментарии
+7
Животным там не место. Есть зоопарк - там пусть соревнуются.
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04.09.2023 22:33
+5
В запливах з крокодилами?
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04.09.2023 22:50
+5
Нiчого робити лаптємордим тварюкам посеред нормального людства
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04.09.2023 23:19
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Животным там не место. Есть зоопарк - там пусть соревнуются.
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04.09.2023 22:33 Ответить
В запливах з крокодилами?
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04.09.2023 22:50 Ответить
Просто-таки узяли та смачно харкнули у самісіньке вєлічіє...
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04.09.2023 23:03 Ответить
Нiчого робити лаптємордим тварюкам посеред нормального людства
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04.09.2023 23:19 Ответить
Они предлагают президенту МОК Баху отдать обратно, полученное им от рашистов бабло? Кощунство какое-то
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04.09.2023 23:26 Ответить
А $ робе свої справи 🤬...
Спортсменам з рахи та білорусі дозволили змагатись у водних видах спорту
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04.09.2023 23:33 Ответить
Водные вид спорта по-русски: взорвать гребной канал и отравить бассейн.
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05.09.2023 00:03 Ответить
Эта гнусная и агалтелая русафобия!!!!!!
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05.09.2023 00:27 Ответить
Дякую.
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05.09.2023 00:49 Ответить
Свинота повинна змагатися з свинями.
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05.09.2023 04:13 Ответить
 
 