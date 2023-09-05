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Новости За рубежом
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реформы (3866) Анналена Бербок (229)

После вторжения РФ в Украину стало очевидным, что международные организации нуждаются в глубоком реформировании, - Бербок

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бербок

После полномасштабного вторжения России в Украину стало особенно очевидным, что глобальные международные организации нуждаются в глубоком реформировании

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая на совещании руководителей немецких дипломатических ведомств в Берлине.

Особый акцент она сделала на развитии международного права.

"Я считаю, что мы находимся в решающем моменте, когда можно достичь того, что раньше было невозможно: реформировать Римский устав, чтобы преступление агрессии могло преследоваться Международным уголовным судом. Поскольку известно, что нынешняя лазейка в международном праве делает невозможным привлечение лидеров России к ответственности за нарушение мира перед Международным уголовным судом", - сказала Бербок, отметив, что преступление агрессии не должно остаться безнаказанным. По ее словам, это важно, прежде всего, для Украины, а также для всех стран, которым может угрожать агрессия со стороны более могущественного соседа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок о неэффективности санкций против РФ: Рациональные решения демократических стран не остановят войну в Украине

Она подняла вопрос о необходимости "смело" реформировать Евросоюз, который готовится к новой волне расширения. Берлин инициировал процесс с некоторыми партнерами по реформе принятия решений в области общей внешней политики и политики безопасности квалифицированным большинством (а не единогласно, как сейчас. - Ред). До конца года в Берлине состоится конференция, одной из тем которой будет именно этот вопрос.

Нуждается в реформировании и Совет Безопасности ООН, международные финансовые учреждения, органы здравоохранения, такие форматы, как G20, ВТО и т.д., отметила министр.

Бербок отметила, что Германия активно берет на себя больше ответственности в последнее время, в частности, в отношении инициирования реформ.

Читайте также: Бербок об ударах по Москве: "Украина защищается в рамках международного права"
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Топ комментарии
+13
Аналену в Генсеки ООН!
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05.09.2023 06:42
+7
НАРЕШТІ, "Після вторгнення РФ в Україну стало очевидним, що міжнародні організації потребують глибокого реформування".

Засновані на принципах сталінських колгоспів т.зв. міжнародні організації - це ширма для закулісного правління світом різноманітними методами: погрозами, силовим тиском, підкупом, корупцією
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05.09.2023 06:46
+6
Вони потребують викидання на смітник історії.
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05.09.2023 06:45
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Аналену в Генсеки ООН!
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05.09.2023 06:42 Ответить
А краще ліквідації з поміткою «сміття»! Привіт ООН
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05.09.2023 06:43 Ответить
Вони потребують викидання на смітник історії.
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05.09.2023 06:45 Ответить
НАРЕШТІ, "Після вторгнення РФ в Україну стало очевидним, що міжнародні організації потребують глибокого реформування".

Засновані на принципах сталінських колгоспів т.зв. міжнародні організації - це ширма для закулісного правління світом різноманітними методами: погрозами, силовим тиском, підкупом, корупцією
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05.09.2023 06:46 Ответить
Й як проходить "реформування"? )
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05.09.2023 06:55 Ответить
Іфан ,ще не проходить ,це буде ясно тільки "до кінця року" в яких напрямках та яким чином. Ну вам по-любому физда
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05.09.2023 07:17 Ответить
Досить бздуру ліпити, диванний поцрєот
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05.09.2023 08:24 Ответить
І НАТА теж.
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05.09.2023 07:11 Ответить
повний ********* та на@ермування...
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05.09.2023 07:27 Ответить
Вони - не потребують, їм і так добре: крилами машуть - гроші отримують.
Тільки зовнішня харизма може вигнати дармоїдів та відвертих агентів ерефії.
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05.09.2023 07:37 Ответить
Дикий ман'як шматує жертву,а за червоною мотузкою стоїть натовп інтелігентів в очечках,іноді особливо сміливі пошепки засуджують,інші між собою сперечаються,що краще написати на бумажці,щоб засудити дії людожера.Ось на що це схоже.
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05.09.2023 08:06 Ответить
як же приємно бачити розумну і послідовну людину!
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05.09.2023 08:18 Ответить
Ви своїх Шольців реформувати не можете, а про глобальне патякаєте.
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05.09.2023 08:23 Ответить
"... міжнародні організації потребують глибокого реформування"

Нарешті це ще хтось, окрім нас, помітив... Може, тепер, ще хтось почує ці слова?
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05.09.2023 08:26 Ответить
"очевидне" стало "особливо очевидним"
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05.09.2023 08:52 Ответить
і СТУРБОВАНОСТІ, панове, СТУРБОВАНОСТІ, не забувайте!
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05.09.2023 10:21 Ответить
Та ты шо!?
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05.09.2023 11:12 Ответить
Схоже, Бербок - чи не єдина притомна людина в німецькому політикумі.
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05.09.2023 20:45 Ответить
 
 