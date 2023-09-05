На Запорожье украинская пехота продвинулась за российские противотанковые рвы и "зубы дракона", - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На западе Запорожской области украинская легкая пехота продвинулась за противотанковые рвы и "зубы дракона", являющиеся частью российской обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По сообщению военных экспертов, украинские силы, вероятно, намерены удерживать эти позиции.
ISW не готов оценить, прорвали ли украинские войска этот российский оборонительный рубеж, поскольку отсутствует украинская тяжелая техника в этих районах. Географически привязанные видеоматериалы, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что украинские силы продвинулись к позициям на линии деревьев, которые находятся к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений "зубы дракона", являющихся частью трехслойной обороны непосредственно к западу от Вербового.
Геолокационные данные указывают на то, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше вглубь серии подготовленных российских оборонительных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад к Вербовому.
Кроме этого, украинские силы продвинулись к российским оборонительным позициям между Работиным и Новопрокоповкой.
Как отмечается, ВСУ расширяют брешь, которую они уже сделали в одном из российских оборонительных рубежей, и, по сообщениям, перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тыловые районы этого рубежа.
Украинские военные, похоже, достигают успехов в непосредственной близости от еще не прорванного российского оборонительного рубежа, который проходит к северо-западу от Вербового к северу от Сладкой Балки, проводя пехотные атаки и обстреливая тяжелой артиллерией российские позиции, находящиеся в глубине и к югу от этого рубежа. Развертывание украинской тяжелой техники и значительных сил в этих районах может свидетельствовать как о прорыве этой российской оборонительной линии, так и о попытке расширить этот прорыв.
Пожалуйста, подождите...
«выучка у войск которых русня завела еще до мобилизации,какая там выучка)))
"Заходят сформированные ещё до объявления мобилизации подразделения - и их поведение напоминает поведение выпущенного на волю зверька, родившегося и выросшего в зоопарке. Одна рота зашла в населённый пункт на позиции рядом с нами, расположилась, выложила БК в правильную геометрическую форму, поставила технику рядом - для удобства. Хорошо, наши офицеры прибыли для увязки, увидели эту картину и давай заталкивать всех в подвал - едва успели, как всех накрыло артой.
Сегодня из той же самой гвардии колонна решила проехать из пункта А в пункт Б и заперлась прямо на позиции противника - мало кто выскочил из огня. Ну что это????? Господа армейские начальники, что вы творите? Мы уже восемь с лишним лет воюем, а в этой операции с первых дней, - кто вам мешает прийти и выстроить взаимодействие, чтобы мы показали, научили, сопроводили, помогли?...."
ВСУ отбили Новопрокоповку, ведут бои за Вербовое. Украинская армия в 20 км от Токмака
По сообщениям с Токмакского направления, российские войска под давлением ВСУ сдали участок фронта шириной 6 км между Работино и Вербово. По словам одного из российских военнослужащих: «зубья Суровикина (защитная линия из противотанковых заграждений "зубы дракона") почти без боя шесть километров ширины сдались, заодно кто-то про..бал Новопрокоповку».
Идут бои в центре села Вербовое. К западу от Работино - серая зона, российские позиции в районе Копаней под угрозой обхода с юго-востока.
Дорогу на Токмак украинской армии преграждают два села: Ильченково и Сладкая Балка. Они стоят на трассе на Токмак и Мелитополь. От Ильченково до Токмака - 19 километров. Российские войска пытаются удержаться на позициях, но штабные офицеры, находящиеся в Геническе, смотрят на эти попытки со скепсисом. «Резервы, брошенные на то, чтобы закрыть брешь под Работино, израсходованы. Противник оказывает постоянное давление и, по всем признакам, может его усилить. В этом случае войска, стоящие восточнее Вербово будут уходить на Бильмак (Камянку). Токмак будет оставлен, под угрозой может оказаться Мелитополь», - говорит один из штабных офицеров, находящихся в Геническе.
По словам гражданских собеседников в Токмаке и Мелитополе, из обоих городов заканчивают вывозить документы прокуратуры, полиции, следственного комитета. Прикомандированные сотрудники ФСБ покинули Токмак еще несколько дней назад (командный состав и офицеры).
Источник из администрации президента РФ, работающий на оккупированной части Запорожской области рассказал, что проведенные 2 сентября в Токмаке и других населенных пунктах Запорожья «досрочные выборы» нужны были исключительно для того, чтобы успеть обеспечить должностями и мандатами местных коллаборационистов и приехавших за карьерными перспективами россиян до того, как территории будут освобождены украинской армией.
«УВП (управление внутренней политики) должно отчитаться, что выборы прошли по плану. А что там через неделю будет снова Украина в АП и Кремле никого не е..ет», - говорит чиновник администрации президента, работавший на «выборах» в этих районах.
- Тю на вас! Та ми колись лопатами Чорне море викопали! А потім Великий князь Київський, Володимир І, дав команду прокопать підземний хід з Києва до Пскова та Новгорода От по ньому наші ДРГ і шастають!
Бережі себе, піхота! і Слава Україні!
вхід в Афганістан був з метою знайти і знищіти бін ладена, тут зроблено.
всі подальші дії там, мета зробити з того ніщо щось, а тим паче вихід звідси, так це було геть щось незрозуміле нікому.
а шо не так було в Іраку?
що хотіли те зробили, не осталися там як в Афгані?
в Афгані сталися - не так, в Іраку не осталися - теж не так
скоро їхний гу-гу в кремлі на прийомі!
в них там сходняк до кінця року по одному до головного валізного на цем в ...