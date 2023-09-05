На Запорожье украинская пехота продвинулась за российские противотанковые рвы и "зубы дракона", - ISW

На западе Запорожской области украинская легкая пехота продвинулась за противотанковые рвы и "зубы дракона", являющиеся частью российской обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По сообщению военных экспертов, украинские силы, вероятно, намерены удерживать эти позиции.

ISW не готов оценить, прорвали ли украинские войска этот российский оборонительный рубеж, поскольку отсутствует украинская тяжелая техника в этих районах. Географически привязанные видеоматериалы, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что украинские силы продвинулись к позициям на линии деревьев, которые находятся к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений "зубы дракона", являющихся частью трехслойной обороны непосредственно к западу от Вербового.

Геолокационные данные указывают на то, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше вглубь серии подготовленных российских оборонительных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад к Вербовому.

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Кроме этого, украинские силы продвинулись к российским оборонительным позициям между Работиным и Новопрокоповкой.

Как отмечается, ВСУ расширяют брешь, которую они уже сделали в одном из российских оборонительных рубежей, и, по сообщениям, перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тыловые районы этого рубежа.

Украинские военные, похоже, достигают успехов в непосредственной близости от еще не прорванного российского оборонительного рубежа, который проходит к северо-западу от Вербового к северу от Сладкой Балки, проводя пехотные атаки и обстреливая тяжелой артиллерией российские позиции, находящиеся в глубине и к югу от этого рубежа. Развертывание украинской тяжелой техники и значительных сил в этих районах может свидетельствовать как о прорыве этой российской оборонительной линии, так и о попытке расширить этот прорыв.

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