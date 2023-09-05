ВСУ продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, сдерживают врага на Лиманском и Марьинском, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Украинские защитники наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 06:00 5 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Начались пятьсот пятьдесят девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны.

"В течение суток враг нанес 6 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в течение суток произошло 29 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов: это, в частности Бучки, Карповичи, Прогресс Черниговской области, Дружба, Сытное, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино Сумской области и Уды, Вовчанск, Вовчанские Хутора, Огирцово, Ольховатка и Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударок Харьковской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них - Фиголовка, Берестово, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них - Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Веселое, Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отражены атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них - Миньковка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Северное, Дружба, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевка, Северное, Невельское, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Острое, Новомихайловка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Водяного, Пречистовки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Угледар, Водяное, Шахтерское, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Преображенка, Работино, Степногорск Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них - Новодаровка, Ольговское, Зализнычное, Малая Токмачка, Работино, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки, Молодежного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ольговка и Бургунка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.

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