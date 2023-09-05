Российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях по водным видам спорта
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Международная федерация водных видов спорта решила допускать спортсменов из России и Белоруссии к индивидуальным соревнованиям в нейтральном статусе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации водных видов спорта.
Там заявили, что решение было принято единогласно: спортсмены будут допускаться к соревнованиям в таких видах спорта, где результат определяется индивидуальным выступлением. Также разрешено выступать только по одному спортсмену из РФ и Белоруссии по каждой дисциплине.
"Были проведены опросы среди респондентов, представлявших международных спортсменов юниоров, элиту и мастеров спорта. Результаты свидетельствуют о значительной поддержке ключевых установленных критериев, включая отсутствие активной поддержки вторжения России в Украину и отсутствие национальных флагов и гимнов", - говорится в сообщении.
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Нормальні люди вже давно побачили,що таке всякі оони-)(уйони,моки-)(уйоки.
А як на мене,хай коло керченського моста плавають.
Фашистам можна тільки плавати?
Якісь дебіли...
І оголосіть список "опитаних", які "одноголосно були ЗА".