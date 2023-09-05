РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10690 посетителей онлайн
Новости Происшествия
3 505 15
Беларусь (7527) Россия (91316) спорт (2302) соревнования (252)

Российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях по водным видам спорта

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

плавание

Международная федерация водных видов спорта решила допускать спортсменов из России и Белоруссии к индивидуальным соревнованиям в нейтральном статусе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации водных видов спорта.

Там заявили, что решение было принято единогласно: спортсмены будут допускаться к соревнованиям в таких видах спорта, где результат определяется индивидуальным выступлением. Также разрешено выступать только по одному спортсмену из РФ и Белоруссии по каждой дисциплине.

"Были проведены опросы среди респондентов, представлявших международных спортсменов юниоров, элиту и мастеров спорта. Результаты свидетельствуют о значительной поддержке ключевых установленных критериев, включая отсутствие активной поддержки вторжения России в Украину и отсутствие национальных флагов и гимнов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК не допустил российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры-2023
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Тільки в бронежилетах і касках - вони ж проти "НАТО" воюють!
показать весь комментарий
05.09.2023 07:39
+11
Толерасты. Видать федерациям не хватает кровавых денежек рашкиных
показать весь комментарий
05.09.2023 07:47
+8
Пусть вдоль Керченского моста плавают показывают лапотным и местным предателям как с Крыма выбираться надо.
показать весь комментарий
05.09.2023 07:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тунец-2.
показать весь комментарий
05.09.2023 07:37 Ответить
Тільки в бронежилетах і касках - вони ж проти "НАТО" воюють!
показать весь комментарий
05.09.2023 07:39 Ответить
Крейсер мацква теж тільки один виступав
показать весь комментарий
05.09.2023 07:44 Ответить
Толерасты. Видать федерациям не хватает кровавых денежек рашкиных
показать весь комментарий
05.09.2023 07:47 Ответить
Пусть вдоль Керченского моста плавают показывают лапотным и местным предателям как с Крыма выбираться надо.
показать весь комментарий
05.09.2023 07:50 Ответить
Наверно посчитали что по одному они ничего не выиграют.
показать весь комментарий
05.09.2023 08:03 Ответить
Мені вже обридли такі новини.
Нормальні люди вже давно побачили,що таке всякі оони-)(уйони,моки-)(уйоки.
А як на мене,хай коло керченського моста плавають.
показать весь комментарий
05.09.2023 08:14 Ответить
терміново викликаємо агента акулу
показать весь комментарий
05.09.2023 08:21 Ответить
Пусть выступают в намордниках.
показать весь комментарий
05.09.2023 08:33 Ответить
А чому саме водних?

Фашистам можна тільки плавати?

Якісь дебіли...
показать весь комментарий
05.09.2023 08:35 Ответить
Фашистів треба топити
показать весь комментарий
05.09.2023 08:37 Ответить
Коли ці рашистські виродки виступатимуть, не забудьте домішати у воду в басейні червоний пігмент і підсвітити сам зал в багряні кольори. В знак підтримки цією спортивною підєрациєю кривавих убивць.
І оголосіть список "опитаних", які "одноголосно були ЗА".
показать весь комментарий
05.09.2023 08:36 Ответить
Так канешно - вонож не тоне...
показать весь комментарий
05.09.2023 08:51 Ответить
З цеглою на шиї, як Муму...
показать весь комментарий
05.09.2023 09:00 Ответить
 
 