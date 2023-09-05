Общие боевые потери РФ с начала войны – около 265 680 человек (+560 в сутки), 4489 танков, 5649 артсистем, 8670 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 265 680 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 265 680 (+560) человек;
- танков - 4489 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин - 8670 (+7) единиц;
- артилперийских систем - 5649 (+38) единиц;
- РСЗО - 747 (+6) единиц;
- средств ПВО - 504 (+1) единиц;
- самолетов - 315 (+0) единиц;
- вертолетов - 316 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4512 (+31) единиц;
- крылатых ракет - 1447 (+0) единиц;
- кораблей /катеров - 19 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 8175 (+26) единиц;
- специальной техники - 851 (+4) единиц.
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Контрбатарейна боротьба вийшла на зовсім інший рівень. Ящо починали цей рік з мінус 2016 одиниць по ствольній артилерії то в на сьгодні вже відмінусували ще 3633 одиниці - майже в півтора рази.
Дуже гарно і по козлорилим, на початок року мінус 105 960, а на сьогодні вже обілетили на гала концерт 159 720 у@банів.
Системна контрбатарейна робота та нарощування власних арт-спроможностей даються взнаки - почастішали повідомлення про драпак кацапів з воп-ів тощо
Рама спросил участников форума, знают ли они, что Россия хочет объединить свои часовые пояса, "потому что разница между разными ее частями - 9 часов". "И вот подходит к Путину премьер-министр и говорит: "Господин президент, у нас проблема! Я отправил семью отдыхать, позвонил, чтобы пожелать доброй ночи, а у них уже утро, они на пляже! Я позвонил Олафу Шольцу, чтобы поздравить с годовщиной, мне сказали, она завтра. Хотел поздравить Си Цзиньпина с Новым годом, они говорят, что у них еще старый год". Путин говорит: "Да, у меня та же проблема - я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнование, а самолет еще не взлетел", - пошутил албанский премьер, чем вызвал шквал смеха у собравшихся.
Гражданская?
Це був копіпаст.
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Прикрась серпневий,світлий ранок,
Тілами дохлих москалів!
раньше зверей подкармливали лесники и егеря. Теперь они пошли в ЗСУ, и теперь уже в ЗСУ продолжают заниматься своим любимым делом.
91!! одиниця техніки та 560! чумардосів.
Арта 44!!, броня 16 та 26! логістика. Відбита чергова повітряна хвиля.
Рахунок ППО спецтехніка - 1:4.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 265 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новоросійськ ...