Общие боевые потери РФ с начала войны – около 265 680 человек (+560 в сутки), 4489 танков, 5649 артсистем, 8670 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 265 680 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 265 680 (+560) человек;

танков - 4489 (+9) единиц;

боевых бронированных машин - 8670 (+7) единиц;

артилперийских систем - 5649 (+38) единиц;

РСЗО - 747 (+6) единиц;

средств ПВО - 504 (+1) единиц;

самолетов - 315 (+0) единиц;

вертолетов - 316 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4512 (+31) единиц;

крылатых ракет - 1447 (+0) единиц;

кораблей /катеров - 19 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 8175 (+26) единиц;

специальной техники - 851 (+4) единиц.

Также читайте: За неделю ВСУ ликвидировали почти 8 тысяч оккупантов, - Military Media Center