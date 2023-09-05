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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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армия РФ (15394) Генштаб ВС (4304) ликвидация (1952) уничтожение (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 265 680 человек (+560 в сутки), 4489 танков, 5649 артсистем, 8670 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 265 680 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 265 680 (+560) человек;
  • танков - 4489 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин - 8670 (+7) единиц;
  • артилперийских систем - 5649 (+38) единиц;
  • РСЗО - 747 (+6) единиц;
  • средств ПВО - 504 (+1) единиц;
  • самолетов - 315 (+0) единиц;
  • вертолетов - 316 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4512 (+31) единиц;
  • крылатых ракет - 1447 (+0) единиц;
  • кораблей /катеров - 19 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8175 (+26) единиц;
  • специальной техники - 851 (+4) единиц.

Также читайте: За неделю ВСУ ликвидировали почти 8 тысяч оккупантов, - Military Media Center

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 265 680 человек (+560 в сутки), 4489 танков, 5649 артсистем, 8670 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+22
В Словении прошел ежегодный Международный стратегический форум (Bled Strategic Forum, BSF). В этом году его участники активно обсуждали войну на Украине и расширение Евросоюза. В ходе одной из дискуссий премьер-министр Албании Эди Рама решил рассказать анекдот, в котором намекнул на причастность Путина к убийству главаря "Группы Вагнера" Евгения Пригожина.

Рама спросил участников форума, знают ли они, что Россия хочет объединить свои часовые пояса, "потому что разница между разными ее частями - 9 часов". "И вот подходит к Путину премьер-министр и говорит: "Господин президент, у нас проблема! Я отправил семью отдыхать, позвонил, чтобы пожелать доброй ночи, а у них уже утро, они на пляже! Я позвонил Олафу Шольцу, чтобы поздравить с годовщиной, мне сказали, она завтра. Хотел поздравить Си Цзиньпина с Новым годом, они говорят, что у них еще старый год". Путин говорит: "Да, у меня та же проблема - я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнование, а самолет еще не взлетел", - пошутил албанский премьер, чем вызвал шквал смеха у собравшихся.
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05.09.2023 08:23
+17
О,по арті рекорд!
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05.09.2023 08:12
+10
Головне,що на тому човнику здохло 6 свинособак і 2 лишаться калічками...
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05.09.2023 08:35
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Правила форума Совет форумчан
О,по арті рекорд!
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05.09.2023 08:12 Ответить
Рекорд був 44 одиниці.
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05.09.2023 09:53 Ответить
Та то літній 23 червня , а це вже осінній 38. За п'ять днів -142 артсистеми
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05.09.2023 16:38 Ответить
Якщо дивитись з цього боку, то так це на данний момент рекорд за осінній період, а я рахую за весь період.
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05.09.2023 21:10 Ответить
Ти хоч на смайл зверни увагу, я приколююсь 38 це поки що "друге місце", а рекорди мають властивость змінюватись.
Контрбатарейна боротьба вийшла на зовсім інший рівень. Ящо починали цей рік з мінус 2016 одиниць по ствольній артилерії то в на сьгодні вже відмінусували ще 3633 одиниці - майже в півтора рази.
Дуже гарно і по козлорилим, на початок року мінус 105 960, а на сьогодні вже обілетили на гала концерт 159 720 у@банів.
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05.09.2023 23:53 Ответить
На "другому місці" поки що 42 одиниці арти за день.
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06.09.2023 09:16 Ответить
Проблема в тому, що МО не розділяє у цих звітах арту на самохідну, несамохідну і міномети. А це дуже різні речі. Одна справа підбити 38 дуже дорогих САУ, а зовсім інша знищити 38 маленьких мінометів 60 калібру. і те і те йде у втрати ворога. Тому таке. Я по арті тому не дуже дивлюся.
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05.09.2023 10:54 Ответить
Піхоті дошкуляють всі типи арти. ЗСУ половину фронту тримає і контратакує, а на іншій настує майже виключно з-за того, що кацапи не в змозі концентрувати арту і "заливати" вогняним потоком, як вони це робили торік під Ізюмом, попасною, сєвєродонецьком, бахмутом.

Системна контрбатарейна робота та нарощування власних арт-спроможностей даються взнаки - почастішали повідомлення про драпак кацапів з воп-ів тощо
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05.09.2023 11:10 Ответить
А де учорашній катер? Чи то була маломірка і вона не рахується?
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05.09.2023 08:23 Ответить
Там жеш написано - 19, було 18
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05.09.2023 08:29 Ответить
19 з'явилося у вчорашньому звіті. Схоже, відео виклали пізніше
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05.09.2023 08:32 Ответить
Головне,що на тому човнику здохло 6 свинособак і 2 лишаться калічками...
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05.09.2023 08:35 Ответить
Було - ти не побачив!
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05.09.2023 09:27 Ответить
В Словении прошел ежегодный Международный стратегический форум (Bled Strategic Forum, BSF). В этом году его участники активно обсуждали войну на Украине и расширение Евросоюза. В ходе одной из дискуссий премьер-министр Албании Эди Рама решил рассказать анекдот, в котором намекнул на причастность Путина к убийству главаря "Группы Вагнера" Евгения Пригожина.

Рама спросил участников форума, знают ли они, что Россия хочет объединить свои часовые пояса, "потому что разница между разными ее частями - 9 часов". "И вот подходит к Путину премьер-министр и говорит: "Господин президент, у нас проблема! Я отправил семью отдыхать, позвонил, чтобы пожелать доброй ночи, а у них уже утро, они на пляже! Я позвонил Олафу Шольцу, чтобы поздравить с годовщиной, мне сказали, она завтра. Хотел поздравить Си Цзиньпина с Новым годом, они говорят, что у них еще старый год". Путин говорит: "Да, у меня та же проблема - я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнование, а самолет еще не взлетел", - пошутил албанский премьер, чем вызвал шквал смеха у собравшихся.
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05.09.2023 08:23 Ответить
В Україні, а не на Україні. Лапоть з новоязом.
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05.09.2023 08:48 Ответить
А що це за "война на Украине"?
Гражданская?
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05.09.2023 08:51 Ответить
Війна почалася з захоплення спецназом кацапів будівлю парламенту в Сімферополі в лютому 2014 року, яка така громадянська війна - з чого все почалося на Донбасі пан не хоче згадати? Або пан чогось не знає (що буває) - або пан консерва , ну то пан консерва чи чогось не знає?
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05.09.2023 09:18 Ответить
А хто захоплював - напевно двірники з за паребрика чи бабки з загонів ***** чи все таки війскові кацапстану?
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05.09.2023 09:41 Ответить
До речі а яким куєм кацапський спецназ без дозволу Києва опинився в Сімферополі - а якщо дозволу не було то що це як не початок війни .
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05.09.2023 09:45 Ответить
Це питання було до arye.z, a не до всіє шанованої аудиторії цензор.нет...
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05.09.2023 09:38 Ответить
Якої держави були і є громадяни Гіркін та Бородай? А щодо нашої "вати", так у 6-й армії Вермахта, якою командував Паулюс, під Сталінградом воювало, по різним оцінкам, від 29 до 35% радянських громадян. Так що, та війна була теж громадянською?
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05.09.2023 09:46 Ответить
Сам ты "лапоть", 3 копійки

Це був копіпаст.
Усі претензії до - УНИАН - новости Украины |
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05.09.2023 10:03 Ответить
Може не вмієш малювати?
В віршах не добираєш слів?
Прикрась серпневий,світлий ранок,
Тілами дохлих москалів!
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05.09.2023 09:29 Ответить
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05.09.2023 08:32 Ответить
Дата на вашому малюнку неправильна - зараз вересень ...
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05.09.2023 09:13 Ответить
и месяц и дата неправильные - уже 5 сентября
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05.09.2023 09:27 Ответить
Та яка різниця? Аби кацапи дохли!

раньше зверей подкармливали лесники и егеря. Теперь они пошли в ЗСУ, и теперь уже в ЗСУ продолжают заниматься своим любимым делом.
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05.09.2023 09:31 Ответить
Дякую, поспішив )) , виправлю )), але вже завтра ))
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05.09.2023 09:41 Ответить
Минув 3481 день москальсько-української війни.
91!! одиниця техніки та 560! чумардосів.
Арта 44!!, броня 16 та 26! логістика. Відбита чергова повітряна хвиля.
Рахунок ППО спецтехніка - 1:4.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 265 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новоросійськ ...
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05.09.2023 09:46 Ответить
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05.09.2023 09:49 Ответить
до вихідних будемо у Мурманську.
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05.09.2023 14:56 Ответить
Скоріш за все так воно і буде, а завтра нас чекає Коломна
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05.09.2023 16:59 Ответить
Коломну ми проїхали пез зупинки на початку лютого цього року.
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05.09.2023 18:08 Ответить
Протупив - дві Коломни вже по заду, а завтра буде Кострома (через Митищі)
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05.09.2023 18:31 Ответить
ніколи у кобзона не було такого аншлагу
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05.09.2023 22:14 Ответить
Накромсали хорошо!
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06.09.2023 05:01 Ответить
 
 