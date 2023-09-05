И.о. мэра Чернигова Ломако сообщил, что СБУ проводит обыски у него дома
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако 5 сентября сообщил об обысках у него дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм.
"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, меня посетила группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру.
Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но, вопрос, похоже, срочный.
Что будут искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города.
На каком основании: решение Шевченковского суда Киева. Он несколько далеко от Чернигова. Но чиновникам из центра, которым наш город, как кость в горле, там легче "порешать".
В 8 утра должно было быть совещание по вопросам жизнедеятельности города. Дорогие коллеги, совещания не будет – сегодня центр начинает политический шоу-сезон. Цирк абсурда", – написал он.
Пожалуйста, подождите...
Треба мабуть місто перехрестити в ЗЄльнігів і всі дороги в ньому заново переасвальтувати щоб вивести це давнє україно-руське вольтеріанство 😕
От до мера Мелітополя в них питань немає, там все за планом....
Не в античності живемо і не в середньовіччі, щоб мер мав фортечні мури будувати.
Для цього у нас є Верховна Ставка ЗЄлєніна 👿
Видужання їм
вибори НЕ можна перемогти 😕
я за переобрання ЗЕлі та його шобли
але ж на корявих виборах при єдиному киздафоні виберуть знову його.
і при тому - законно! 😕
Без жорстокого контролю та постійного моніторингу виборчого процесу з боку Заходу відкриті, справделиві, прозорі вибори в Україні неможливі.
Різні посилання на те, що начеб то під час війни в Україні вибори неможливі - брехливі маніпуляції
а щє і по деяких непрогнувшися мерах.
багато чого стає зрозумілішим...
Слуга народа - геніальний проект ФСБ...
Контора продовжує дуркувати, хоч Баканов, хоч Малюк.
Перестановка ліжок не допомогла...
- Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є Єрмак.
- Єрмак здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
- Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно Єрмакові.
Зеленський незаконно передав свої обов'язки особі неуповноваженній для їх виконання, Дєрьмак самовільно незаконно виконує фунцції державного управління.
Клоун, якого обрали президентом, передав свої повноваження неуповноваженій особі.
І так, яким законом регламентується відсторонення мера через суд? У нас усунути мера може лише Верховна Рада або місцева рада (ну ще прописане відкликання), про відсторонення через суд в законі про місцеве самоврядування НІЧОГО НЕМА!
Дивіться, якби машину вкрали у Чернігові, а затримали у Львові, то де б суд був?
А чим зараз зелена наволоч займається?? Прибирають міських керівників, керівників будь яких уставнов, які або під них не прогнулись, або не є членами партії Зе!лідора.
Кличка пресанути не змогли, пішли поки по іншим містам...до виборів готуються, @уки..