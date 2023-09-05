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Новости Происшествия
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обыск (1845) СБУ (18699) Чернигов (793) Ломако Александр (11)

И.о. мэра Чернигова Ломако сообщил, что СБУ проводит обыски у него дома

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако 5 сентября сообщил об обысках у него дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм.

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, меня посетила группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру.

Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но, вопрос, похоже, срочный.

Что будут искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города.

На каком основании: решение Шевченковского суда Киева. Он несколько далеко от Чернигова. Но чиновникам из центра, которым наш город, как кость в горле, там легче "порешать".

В 8 утра должно было быть совещание по вопросам жизнедеятельности города. Дорогие коллеги, совещания не будет – сегодня центр начинает политический шоу-сезон. Цирк абсурда", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международные и украинские организации вызвались оказать помощь жителям Чернигова, жилье которых пострадало вследствие российских обстрелов, - и.о. мера Ломако. ВИДЕО

И.о. мэра Чернигова Ломако сообщил, что СБУ проводит обыски у него дома 01
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Топ комментарии
+36
Я вже нічого не розумію. А чому у Баканова не було обшуків, у Резнікова...?
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05.09.2023 08:31
+34
Мстиве зелене лайно. Йому Чернігів спав поперек горла. Коли ти вже підеш під суд, за все що натворив.
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05.09.2023 08:37
+30
І ні одного обшука у корумповного труханова, який з братвою вже декілька бюджетів здерібанив.
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05.09.2023 08:32
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Я вже нічого не розумію. А чому у Баканова не було обшуків, у Резнікова...?
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05.09.2023 08:31 Ответить
То неначасі...
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05.09.2023 09:18 Ответить
Бо на рояль і закони покладено ізвєсний орган.
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05.09.2023 09:21 Ответить
И.о. мэра Чернигова Александр Ломако, партия "УДАР" Виталия Кличка

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05.09.2023 16:04 Ответить
І ні одного обшука у корумповного труханова, який з братвою вже декілька бюджетів здерібанив.
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05.09.2023 08:32 Ответить
Чого зелень так доколупалася до того Чернігова? У дєрьмака там якісь плани?
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05.09.2023 08:34 Ответить
Бо Отроха з Ломакою морозитись їм платити відкати і бути в їхніх корупційних схемах
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05.09.2023 08:50 Ответить
Просто д"Єрмак хоче "чтоб молоко со всех сосков на Банковую поступало"
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05.09.2023 08:54 Ответить
Цей Чернігів якийсь "пороблений".
Треба мабуть місто перехрестити в ЗЄльнігів і всі дороги в ньому заново переасвальтувати щоб вивести це давнє україно-руське вольтеріанство 😕
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05.09.2023 09:09 Ответить
Тому, що не здали місто...
От до мера Мелітополя в них питань немає, там все за планом....
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05.09.2023 09:16 Ответить
На мера будь-якого українського міста по части оборони котити не треба.
Не в античності живемо і не в середньовіччі, щоб мер мав фортечні мури будувати.
Для цього у нас є Верховна Ставка ЗЄлєніна 👿
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05.09.2023 09:38 Ответить
а при чем тут Ломако в тому что Че не здали???
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05.09.2023 09:46 Ответить
Когда обыск будет у гетьмы и у рези?
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05.09.2023 08:35 Ответить
беню вже обшукували
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05.09.2023 09:32 Ответить
Мстиве зелене лайно. Йому Чернігів спав поперек горла. Коли ти вже підеш під суд, за все що натворив.
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05.09.2023 08:37 Ответить
Шо Чернігів в планах на розмінування?????
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05.09.2023 08:41 Ответить
Поки що "собою" розміновують! Черговий дурний "мєнт" подумав, що, коли він за кермом - то міни під колесами його "поважають" Говорив учора з МНСниками Матюкалися : "Заїхав к ліс Стоїть шлагбаум поперек дороги Поряд транспарант: "Міни" Під"хав до шлагбаума Підняв його Заїхав Опустив шлагбаум Поїхав далі "Гупнуло" Машина - в шмаття Сам водій і його дружина - насмерть порвані Двоє дітей малих - покалічені! Пройшли сапери по дорозі Знайшли ще десяток протитанкових мін
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05.09.2023 09:01 Ответить
Діток жалко.
Видужання їм
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05.09.2023 09:11 Ответить
Зелені падлюки ВСІ зрадники!!
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05.09.2023 08:44 Ответить
Вот тому і потрібни вибори зараз, а не потім. Бо потім це буде вже їнша країна яка входить в тайговий союз.
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05.09.2023 09:00 Ответить
Зе загнув за вибори таку цифру, що США та Західним партнерам дешевше вибори на Марсі профінансувати
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05.09.2023 09:31 Ответить
а тепер, як то кажуть, поставте кому в потрібному місці

вибори НЕ можна перемогти 😕

я за переобрання ЗЕлі та його шобли
але ж на корявих виборах при єдиному киздафоні виберуть знову його.
і при тому - законно! 😕
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05.09.2023 09:43 Ответить
Без виборів Україна загнеться.
Без жорстокого контролю та постійного моніторингу виборчого процесу з боку Заходу відкриті, справделиві, прозорі вибори в Україні неможливі.
Різні посилання на те, що начеб то під час війни в Україні вибори неможливі - брехливі маніпуляції
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05.09.2023 10:02 Ответить
уявіть собі зелений асфальтовий каток не тільки по асфальту,
а щє і по деяких непрогнувшися мерах.
багато чого стає зрозумілішим...
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05.09.2023 08:46 Ответить
Зелені ********* вже й до Садового дочіпилися, вірніше до його дружини, бо до Садового не вийшло! Просто вони зрозуміли, що вибори прийдеться проводити, для потрібного їм результату необхідно залучати в тому числі мерів великих міст, а як їх залучати, якщо вони зельку на х.й посилають майже прямим текстом!
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05.09.2023 08:53 Ответить
Якщо вони будуть приймати рішення, як останнім часом, то ніяки мери їм не допоможуть...
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05.09.2023 08:58 Ответить
То зрозуміло, що їм вони не допоможуть! Та й не допоможе нічого! Слуга народа передбачувано провальний політичний проект, що їм може допомогти, коли навколо тотальна корупція, якої ще ніколи не бачила наша Держава, безпрецедентне порушення прав людей, в тому числі військовослужбовців, а ще цей особливий вид дебілізму - зебілізм, що характерний виключно нинішній псевдовладі, ну і на останок відсоток колаборантів та ухилянтів у правлячій партії ну і звичайно відсоток по людям, що стали на захист держави заставляє бажати кращого
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05.09.2023 09:07 Ответить
" Слуга народа передбачувано провальний політичний проект..."

Слуга народа - геніальний проект ФСБ...
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05.09.2023 09:24 Ответить
Якщо так, то в чому геніальність
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05.09.2023 11:29 Ответить
Якщо треба пояснювати, то вже не треба пояснювати... Не допоможе
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05.09.2023 13:03 Ответить
Це, тіпа, "контрразвідувальна діяльність" у виконанні сбу?
Контора продовжує дуркувати, хоч Баканов, хоч Малюк.
Перестановка ліжок не допомогла...
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05.09.2023 08:48 Ответить
Зелено-сині прутні продовжують колошматити країну зсередини. Слухняний пан малюк нацькував своїх собак на "неслухняного" Ломако, аби покласти владу Чернігова під ноги дєрьмаку-буратінці. Оманські домовленості зобов'язують, чи проста жага накрасти ще більше? Скоріше, і перше, і друге одночасно.
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05.09.2023 08:49 Ответить
Чому у зелених по Чернігову рішення приймають лєві суди? По меру - у Львові, по в. о. мера - в Києві... Мабуть пари в універі, де розповідали про територіальну юрисдикцію, зелені юристи пробухали?
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05.09.2023 08:59 Ответить
В Конституцію внесені малесенькі зміни.

- Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є Єрмак.

- Єрмак здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

- Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно Єрмакові.
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05.09.2023 09:04 Ответить
- СБУ перетворено на кишеньковий каральний орган Єрмака.
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05.09.2023 09:15 Ответить
Це називається державний переворот який здійснили Zе-гниди.

Зеленський незаконно передав свої обов'язки особі неуповноваженній для їх виконання, Дєрьмак самовільно незаконно виконує фунцції державного управління.

Клоун, якого обрали президентом, передав свої повноваження неуповноваженій особі.
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05.09.2023 09:20 Ответить
Гірка реальність
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05.09.2023 13:04 Ответить
"По меру - у Львові," - дела расматривается по-месту совершения правонарушения, т.е. в той области блин
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05.09.2023 09:48 Ответить
Так мер Чернігова навіть не був у Львові! Правопорушенням називають те, що він сказав своєму водієві вивезти його родину. Так він це сказав У ЧЕРНІГОВІ!
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05.09.2023 12:53 Ответить
*****, вот откуда вы только такие беретесь - учите закон блин и понятие "підсудність", т.е. суд происходит в том суде, которому подчиненна территория на которой произошло правонарушение
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05.09.2023 16:53 Ответить
Там ж порушення ніби в тому, що він зловживаючи владою сказав водію вивезти його машину. Незаконне розпорядження мера було дане у Чернігові чи у Львові?
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05.09.2023 20:53 Ответить
p.s "він сказав своєму водієві вивезти його родину" - каапец, вы еще и судь дела в суде не вкурили, а трещите))))
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05.09.2023 17:03 Ответить
Не родину, пардон, машину родині. Ну ок, воділа пригнав тачку у Львівську область, але що є правопорушенням - приїзд тачки на Львівщину чи розпорядження мера в Чернігові?
І так, яким законом регламентується відсторонення мера через суд? У нас усунути мера може лише Верховна Рада або місцева рада (ну ще прописане відкликання), про відсторонення через суд в законі про місцеве самоврядування НІЧОГО НЕМА!
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05.09.2023 21:01 Ответить
не пардон - машина на которой свалила жена на балансе горсовет и в лизинге, т.е. за все время пользования женой машиной горсовет выплачивал деньги+ мер ехал в "командировку" на семейной тесле, но под это была выписанна командировка (траты на бенз )под горсоветовскую машину, на которой ездит жена - я правильно понимаю, что в вашем восприятии данная ситуация норма? Да и что удивительного что таможня не пропустила, если в командировочном листе указана машина, которая не тесла)
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06.09.2023 09:13 Ответить
Він на Теслу гроші на бензин виділяв?)))) Але в будь-якому випадку - все вирішувалося і оформлялося в Чернігові, у Львові лише затримали машину.
Дивіться, якби машину вкрали у Чернігові, а затримали у Львові, то де б суд був?
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06.09.2023 09:37 Ответить
ну нарешти дошло - именно так, на теслу выписали гроши на бензин. "Але в будь-якому випадку - все вирішувалося і оформлялося в Чернігові, у Львові лише затримали машину." - этого БОЛЕЕ чем достаточно что б дело рассматривалось во-Львовском суде, к тому-же адвокат мог подать на расмотрение дела по-месту жительства, чего он не сделал
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06.09.2023 10:30 Ответить
Дерьмак не успокоится пока не поставит туда своих агентов, которые в случае нового наступления сдадут Чернигов рашне.
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05.09.2023 09:00 Ответить
А чому всі дивуються??? Він член партії "УДАР", Кличка. І є лідером цієї партії на Чернігівщині.

А чим зараз зелена наволоч займається?? Прибирають міських керівників, керівників будь яких уставнов, які або під них не прогнулись, або не є членами партії Зе!лідора.

Кличка пресанути не змогли, пішли поки по іншим містам...до виборів готуються, @уки..
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05.09.2023 09:02 Ответить
Мальок виконує замовлення зеленого Попандопуло, якому міська влада Чернігова кісткою в горлянці.
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05.09.2023 09:03 Ответить
Схоже що з таким СБУ Україні треба очікувати пожиттєву зелену владу
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05.09.2023 09:06 Ответить
Все Володьи такие
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05.09.2023 09:10 Ответить
Єрмаківсько-татарівська вакханалія продовжується! А Зелепень-телепень знов води в рот набрав, його цілком влаштовує така розправа з можливими опонентами...
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05.09.2023 09:24 Ответить
Малюк краще б лейтенанта Бакланова знайшов і посадив так років на 100, як в США...
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05.09.2023 09:27 Ответить
Атрошенко, Ломако... це ще не узурпація влади ??? Це не хунта ще ?
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05.09.2023 09:30 Ответить
"Що шукатимуть: мабуть трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста." - ржака что зиму прошли БЕЗ установки этого трансформатора
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05.09.2023 09:49 Ответить
х. з. шо то за Ломако, і шо з ним - не так, АЛЕ 100500 %% не вже він самий афуєвший персонаж???? Невже нема більш актуальних справ в СеБеУ під час війни????????? 😡😡😡😡
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05.09.2023 09:49 Ответить
начинается укрепление власти и ликвидация неугодных -ну прямо россия конца 90_Х
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05.09.2023 10:20 Ответить
Єрмаківці спочатку мера незаконно усунули,тепер взялись за секретаря...Байден,чому ми не в НАТО?!
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05.09.2023 12:43 Ответить
 
 