РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10665 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
5 066 17
война (46939) Запорожская область (2246) ВСУ (5163) контрнаступление на Юге (280)

ВСУ имеют успехи в направлении Работино-Новопрокоповка на южном фронте, закрепляются на достигнутых рубежах, - спикер Ковальчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

война,контрнаступление

Украинские защитники имеют успех в направлении Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

"В направлении Работино-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запорожье украинская пехота продвинулась за российские противотанковые рвы и "зубы дракона", - ISW
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
ВСУ осталось 700 метров до села Вербовое.

єти дипстейты дают сейчас задержку около недели,так что на сейчас они вообще не показатель только видеофакты наших бойцов и нытье кацев в тг, вот это показатель
показать весь комментарий
05.09.2023 08:47
+5
Знищуйте кацапську мразоту,очищуйте українську землю!
показать весь комментарий
05.09.2023 08:49
+1
На діпстейті Новопрокопівка все ще червона. В чому саме полягає успіх?
показать весь комментарий
05.09.2023 08:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На діпстейті Новопрокопівка все ще червона. В чому саме полягає успіх?
показать весь комментарий
05.09.2023 08:43 Ответить
ВСУ осталось 700 метров до села Вербовое.

єти дипстейты дают сейчас задержку около недели,так что на сейчас они вообще не показатель только видеофакты наших бойцов и нытье кацев в тг, вот это показатель
показать весь комментарий
05.09.2023 08:47 Ответить
они уже біли в селі Вкербове но каці їх вибили - захват села - буде місяц - якшо получиться. це не прорив а мучення
показать весь комментарий
05.09.2023 09:22 Ответить
Ну, ниття - то такий собі показник. Пару місяців тому теж нили, що Кліщіївка от-от впаде. Ну і що? Резерви підігнали, навіть трохи вулиць собі повернули.
показать весь комментарий
05.09.2023 09:25 Ответить
100%💪💪💪
показать весь комментарий
05.09.2023 12:09 Ответить
Успіх поляшає в тому що піхота змогла просунутись на декілька сотень метрів.
показать весь комментарий
05.09.2023 08:56 Ответить
успіх це коли за три дня Мелітополь -Токмак Пологи Каховка - без боїв і 100 тисяч кв км окупувати
показать весь комментарий
05.09.2023 09:23 Ответить
Успіх - це Крим у 2014. Все інше - провал "гібридної війни" того чи іншого ступеня.
показать весь комментарий
05.09.2023 09:26 Ответить
А тепер всунь в фразу " У напрямку Роботине - Новопрокопівка... " Мелітополь, Токмак і Пологи.
показать весь комментарий
05.09.2023 09:38 Ответить
Teper kacapi tam ukreplenije zdelali i derzitsia poka ne odnogo stolpa neostajiotsia,pro doma necego i govorit,kak i svojio pusecnoje miaso dlia nix neinteresna.Poka nevizu stob oni usli bez bojia,daze s posiolka s 3 domov
показать весь комментарий
05.09.2023 09:45 Ответить
Vlezli v okopi eto znacyt oborona kacapov raspalas Novopokrovki.Samoj Novoprokopivke bez okopov nepovojujes,budet zest dobroj voli
показать весь комментарий
05.09.2023 09:06 Ответить
Карта не має права показувати в реальному часі, а ось Вербове хвостик іншого кольору, та і Кліщіївка також. Ви дивіться де червоні квадратики, це там ЗСУ уже працює
показать весь комментарий
05.09.2023 09:20 Ответить
¿¿"... це ж було вже"©!!
показать весь комментарий
05.09.2023 08:45 Ответить
https://m.censor.net/ua/news/3438881/zsu_maly_uspih_u_napryamku_robotynogo_ta_zakriplyuyutsya_na_dosyagnutyh_rubejah_genshtab
показать весь комментарий
05.09.2023 08:49 Ответить
Знищуйте кацапську мразоту,очищуйте українську землю!
показать весь комментарий
05.09.2023 08:49 Ответить
Хто дамбіт Мелітополь?
показать весь комментарий
05.09.2023 08:52 Ответить
 
 