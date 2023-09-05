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ВСУ имеют успехи в направлении Работино-Новопрокоповка на южном фронте, закрепляются на достигнутых рубежах, - спикер Ковальчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники имеют успех в направлении Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении.
"В направлении Работино-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.
Топ комментарии
+9 KosAn30 JT26
показать весь комментарий05.09.2023 08:47
+5 Нина Карпенко
показать весь комментарий05.09.2023 08:49
+1 Neville Rosales
показать весь комментарий05.09.2023 08:43
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єти дипстейты дают сейчас задержку около недели,так что на сейчас они вообще не показатель только видеофакты наших бойцов и нытье кацев в тг, вот это показатель