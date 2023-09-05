ВСУ имеют успехи в направлении Работино-Новопрокоповка на южном фронте, закрепляются на достигнутых рубежах, - спикер Ковальчук

Украинские защитники имеют успех в направлении Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

"В направлении Работино-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

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