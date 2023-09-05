503 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине, еще 1120 - ранены. ИНФОГРАФИКА
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В результате полномасштабной войны России на территории Украины 503 ребенка погибли, еще 1120 - получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"По состоянию на утро 5 сентября 2023 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 503 ребенка погибли и более 1120 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Данные не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно захваченных и освобожденных от россиян территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 485, Харьковской – 300, Киевской – 129, Херсонской – 124, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 96, Черниговской – 71, Луганской – 67.
В результате обстрела врагом пгт Сонячное Херсонской области 3 сентября был ранен 11-летний мальчик, добавляют в ОГП.
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