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На оккупированной Луганщине СБУ подорвала "председателя таможни "ЛНР" Юрия Афанасьевского, - источники

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

афанасьевский

Сотрудники Службы безопасности Украины на оккупированной части Луганщины взорвали так называемого руководителя "таможни" "ЛНР" Юрия Афанасьевского. В настоящее время он находится в реанимации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Отмечается, что взорвали Афанасьевского в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Он является генерал-майором, агентом центрального аппарата ФСБ и "финансистом" предводителя "ЛНР" Леонида Пасечника.

Афанасьевский "отмывал" средства для финансирования воевавших против Украины вооруженных формирований. На него наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ, шпионивший за Силами обороны, задержан на Сумщине, - СБУ. ФОТО
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Топ комментарии
+35
надіюсь здохне запроданець ...
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05.09.2023 09:49
+26
"...На нього накладено персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії...", але, як виявилося, під санкціями можна непогано жити, а от з осколками в кишках це робити вже набагато гірше.
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05.09.2023 09:51
+20
на кравчучка ******, нє?
один інкубатор - порода...
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05.09.2023 09:51
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надіюсь здохне запроданець ...
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05.09.2023 09:49 Ответить
Гарний початок дня, сподіваємось під кінець дня, а ще краще до обіду чувак нас нє разочаруєт ⚰️➕🕯️🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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05.09.2023 10:15 Ответить
він не запроданець, його з підарашки туди прислали.
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05.09.2023 10:40 Ответить
Залік СБУ.
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05.09.2023 11:47 Ответить
У пеклі в прєдвкушеніі-афанасьєвскій нє падвєді аправдай ажиданія...
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05.09.2023 09:50 Ответить
на кравчучка ******, нє?
один інкубатор - порода...
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05.09.2023 09:51 Ответить
гомо-советікус звичайний
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05.09.2023 10:01 Ответить
Син Пшонки і Кравчука
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05.09.2023 10:04 Ответить
Ну так, тільки Кравчук українець з Рівненщини, а цей, судячи з усього кацап ...
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05.09.2023 10:08 Ответить
Враховуючи що за совка абсолютно нормальними практиками було:
1. виселяти українців, а на їх місце закидати мразійське лайно з дальньосхідних усть-************ ******;
2. мімікрувати мразійське лайно під місцевих, в тому числі і через зміну прізвищ на більш українські; -
я б не став так упевнено називати партійного воротилу кравчука українцем.
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05.09.2023 14:03 Ответить
На идараса он смахивает. Особенно в мундире на два размера больше.
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05.09.2023 14:43 Ответить
Пі@ар-парашутист відповідний значок на пінджаку є
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05.09.2023 20:36 Ответить
"...На нього накладено персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії...", але, як виявилося, під санкціями можна непогано жити, а от з осколками в кишках це робити вже набагато гірше.
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05.09.2023 09:51 Ответить
Митник в пеклі потрібний щоб дохлі кацапи стіралки не проносили.
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05.09.2023 09:56 Ответить
було недавно тут відео, як одному парашнику в окопі з дрона голову підірвали )))) моменто моро! а тут, мабуть, ця жопа "неосторожно обращялась з гранатом" )))
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05.09.2023 09:59 Ответить
...було, всаднік без голови
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05.09.2023 10:10 Ответить
мабуть статуетку конфісковану на митниці додому приніс
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05.09.2023 10:41 Ответить
Найкраща "санкція" це та, яка під автівкою ! 😂
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05.09.2023 10:00 Ответить
Ахах... У них там ещё и таможня была))))
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05.09.2023 10:03 Ответить
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05.09.2023 11:18 Ответить
"відмивав кошти для фінансування збройних формувань"
Навіщо? Невідмиті не приймали?
Від кого він ховався?
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05.09.2023 10:03 Ответить
Бойовики теж ********** користуватись картками visa/mc. Чи ви думаєте, що вони вбивають та катують аби задовільнитись жменею вирваних в жертв золотих зубів і сидіти з такою винагородою в лісі?
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05.09.2023 11:30 Ответить
Респект СБУ! Тільки, будь ласка, не забувайте за самого пасічника!
Зачекався на цього у@обка кабздон
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05.09.2023 10:06 Ответить
Таможни! ЛНР!
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05.09.2023 10:08 Ответить
Насмішили. Де він кошти відмивав? В лугандонії і рашці це нафіг не треба робити, в Європі, США санкції і навіть без санкцій це не так просто. Залишається єдино можливий варіант - в Україні. При такому розкладі виходить що прибрали співучасника і свідка, який міг розпатякати, що кошти надходили з України і хто фінансував сепарів.
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05.09.2023 10:16 Ответить

кобзон: "Поправляйся, жду на концерте"
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05.09.2023 10:18 Ответить
Афанасьєвський стоїть туди в черзі.
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05.09.2023 18:17 Ответить
. На нього накладено персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії. /////////Українські санкції найкращі. Дай Боже всім виродкам.
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05.09.2023 10:25 Ответить
запізнюється на концерт. Вся надія на реанімацію
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05.09.2023 10:29 Ответить
Він зараз в черзі. Вистачить білетів чи ні? я маю надію, що так
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05.09.2023 13:42 Ответить
Дивне у нас СБУ, на окупованих територіях воно воює проти ворога, а на своїй території - проти патріотів.
Певно такий план, всіх СБУшників на забій, рано чи пізно попадуться. А ФСБшників залишити "вдома".
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05.09.2023 10:37 Ответить
це різні СБУ. Є спецназ СБУ, а є жлоби СБУ.
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05.09.2023 11:24 Ответить
Дуже хочеться , щоби падлюка поскоріше відкинув лапті 🙁
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05.09.2023 11:32 Ответить
закрита вечірка у кобзона
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05.09.2023 12:24 Ответить
Паратрупера (судя по значку) запалили!
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05.09.2023 13:16 Ответить
На нього накладено персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії. Джерело: https://censor.net/ua/n3441461


Найдієвіші санкції від СБУ!
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05.09.2023 13:41 Ответить
якщо це не розбірки кланів, то, тоді респект СБУ!!!!!!!!!
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05.09.2023 14:36 Ответить
Долгих лет смерти 😁
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05.09.2023 14:45 Ответить
І шо, по гриби сьогодні не піде?
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05.09.2023 15:18 Ответить
Та і йух з ним!
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05.09.2023 16:08 Ответить
Підірвали голову зі сракою разом чи тільки голову?
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05.09.2023 17:09 Ответить
 
 