13 273 42
На оккупированной Луганщине СБУ подорвала "председателя таможни "ЛНР" Юрия Афанасьевского, - источники
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники Службы безопасности Украины на оккупированной части Луганщины взорвали так называемого руководителя "таможни" "ЛНР" Юрия Афанасьевского. В настоящее время он находится в реанимации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Отмечается, что взорвали Афанасьевского в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Он является генерал-майором, агентом центрального аппарата ФСБ и "финансистом" предводителя "ЛНР" Леонида Пасечника.
Афанасьевский "отмывал" средства для финансирования воевавших против Украины вооруженных формирований. На него наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.
Топ комментарии
+35 okcana Datsko
показать весь комментарий05.09.2023 09:49
+26 cimbitep
показать весь комментарий05.09.2023 09:51
+20 три - пятнадцать
показать весь комментарий05.09.2023 09:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
один інкубатор - порода...
1. виселяти українців, а на їх місце закидати мразійське лайно з дальньосхідних усть-************ ******;
2. мімікрувати мразійське лайно під місцевих, в тому числі і через зміну прізвищ на більш українські; -
я б не став так упевнено називати партійного воротилу кравчука українцем.
Навіщо? Невідмиті не приймали?
Від кого він ховався?
Зачекався на цього у@обка кабздон
кобзон: "Поправляйся, жду на концерте"
Певно такий план, всіх СБУшників на забій, рано чи пізно попадуться. А ФСБшників залишити "вдома".
Найдієвіші санкції від СБУ!