На оккупированной Луганщине СБУ подорвала "председателя таможни "ЛНР" Юрия Афанасьевского, - источники

Сотрудники Службы безопасности Украины на оккупированной части Луганщины взорвали так называемого руководителя "таможни" "ЛНР" Юрия Афанасьевского. В настоящее время он находится в реанимации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Отмечается, что взорвали Афанасьевского в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Он является генерал-майором, агентом центрального аппарата ФСБ и "финансистом" предводителя "ЛНР" Леонида Пасечника.

Афанасьевский "отмывал" средства для финансирования воевавших против Украины вооруженных формирований. На него наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

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