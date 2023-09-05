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РФ пытается вербовать наемников из Кубы на войну против Украины, - заявление МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

куба

МИД Кубы обвинил Россию в вербовке своих граждан для участия в войне против Украины.

Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство внутренних дел Кубы выявило и работает над нейтрализацией и ликвидацией сети вербовки, действующей из РФ, задачей которой было привлечение кубинских граждан, проживающих там (в России. - Ред.), и даже некоторых из них, проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине", - говорится в сообщении МИД.

Попытки такого рода были нейтрализованы, а против лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела, добавляют в ведомстве.

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Как отмечается, Куба в вопросе войны против Украины занимает "твердую и четкую историческую позицию". Она отвергает наемничество, поэтому страна борется с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.

"Враги Кубы распространяют искаженную информацию, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником действий, которые мы решительно отвергаем", - заявляет МИД, добавляя, что страна не участвует в войне против Украины.

МИД подчеркивает, что Куба решительно действует против тех, кто на территории страны "участвует в любой форме торговли людьми с целью наемничества или вербовки, чтобы кубинские граждане могли поднять оружие против любой страны".

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Черговий ніж в псіну....
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05.09.2023 10:42 Ответить
Колись кубинських військових бачив у Анголі. Але вони шифрувались і нашивок не чіпляли на уніформу.
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05.09.2023 10:45 Ответить
І що? Хіба Фідель приховував присутність кубинців в Анголі. Навпаки, він кожний транспорт, який повертався звідти, зустрічав особисто і з кожним військовим вітався за руку.
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05.09.2023 13:43 Ответить
Нічого. Просто як факт мною особисто бачений. А ще в аеропорту Гавани на самому початку 90-х бачив як після оголошення про посадку на якийсь південно- американський рейс пасажири практично знесли стойку перевірки талонів і перевернули візок з інвалідом. Так хотіли швидше залишити місцевий кубінський рай імені Кастро. Це мабуть ті герої, які заробили трохи валюти на африканському континенті та вирішили витратити її на квитки в один кінець.
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05.09.2023 14:04 Ответить
При Фиделе Кастро такой херни не было!!!
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05.09.2023 10:47 Ответить
Не змерзнуть?
Може краще алеутських ескімосів?
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05.09.2023 10:48 Ответить
Зимою протікають,або здохнуть.
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05.09.2023 10:54 Ответить
а коли вже в нас почнуть призивати чотири рази відкосивших і тих квіточок товстомордих, яких мама не для того народжувала?
а то з неврозами, епілептіків, туберкулезних, віч - всіх можна, чому цих нє?
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05.09.2023 10:55 Ответить
Прочитав перші коментарі. З них видно, що деякі читачі їх пишуть, прочитавши лише заголовок. Кубинському уряду - респект! Дякую, що не йдуть у кацапів на повідкуі не дозволяють наймати своїх громадян у лави кацапських бандформувань.
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05.09.2023 11:00 Ответить
 
 