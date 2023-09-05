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Новости Война в Украине
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армия РФ (15394) зима (164) Гуменюк (479)

Подготовки врага к зиме пока не наблюдается, возможно, из-за усложненной логистики, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,россия,преступления

Массовой подготовки российских военных к зиме пока не наблюдается, возможно, из-за того, что у них усложнена логистика.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталия Гуменюк.

"Мы не наблюдаем мощной подготовки к зиме. Возможно из-за того, что у них усложнена логистика. Они едва успевают обеспечивать свои сегодняшние потребности в боеприпасах, средствах защиты, подтягивать какие-то новые единицы техники вместо поврежденных или уничтоженных. Поэтому такого массового завоза, например, вещей на зимование мы пока не наблюдаем", – сказала Гуменюк.

Она предположила то, что россияне изучают обстановку и хотят понять, на какой именно рубеж необходимо снабжение зимним оборудованием, поскольку пока сами не знают, где останутся к тому времени.

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Ще буде багато ударів по бк орків і логистиці до глубокох осени.ЗСУ загоне їх в капкан.
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05.09.2023 10:50 Ответить
уже загнала
орки знають що ЗСУ влаштують їм пекло - за 50 - "так как им нравиться"
срочно купляють білети - кто к кобзону, кто в лифт, кто на самолет...
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05.09.2023 11:18 Ответить
Головне, щоби Україна була вже готова до зими - ЗСУ, насамперед ППО, енергетика, паливна інфрактруктура, уся інша критична інфраструктура та забезпечення продуктами харчування
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05.09.2023 10:51 Ответить
Десь я вже це чув. А коли прийде зима, то почнуть волати у стилі "нікогда такого нє било, і вот, опять..."
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05.09.2023 10:52 Ответить
а в нас вже куртки є "демісезонні" з самої турковні!
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05.09.2023 11:02 Ответить
Це означає, що зими не буде? (Чукчі дрова не заготовляють?).
І так, накопичення "ударних ґрупіровок" біля кордонів також "не спостерігалось" до 24.02.2022...
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05.09.2023 11:15 Ответить
Підготовку до війни теж не бачили.
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05.09.2023 11:17 Ответить
Це повідомлення дуже тривожне. Може означати, що кацапам не треба особливо готуватися до зими: зелена продажна злодюжна камарілья здасть Україну кацапам ще до зими -(підпише принизливий "мирний" договір (читай - капітуляцію) на умовах росії). Партнери цього разу вже "допоможуть", бо Зеленський з бандою уже всім набрид і заїбав, йому ніхто не вірить, від нього вже всі жахаються. Вони, ці кловуни, брешуть, ****ять і крадуть. У них немає іншого виходу, як здати Україну кацапам в обмін на чергове призначення свого обдолбаного аморала на пост президента (губернатора малоросії)
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05.09.2023 12:00 Ответить
Спасибо, что напомнили, щас начнут )
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05.09.2023 14:58 Ответить
 
 