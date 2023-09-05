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Коломойский (1763) Бигус (157) Шурма Ростислав (41)

Шурма обвинил журналистов Bihus.Info, что расследование о связях его компании с россиянами заказал Коломойский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

шурма

Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма прокомментировал расследование Bihus.Info, в котором говорилось, что государство заплатило 320 млн грн солнечным станциям его брата за электроэнергию в оккупации.

Об этом он рассказал в интервью Forbes, передает Цензор.НЕТ.

Шурма на вопрос, правда ли это, сказал: "Я не уточнял эти данные. Знаю только, что все электростанции на оккупированных территориях получали средства за проданную электроэнергию в объединенную энергосистему Украины, это ежемесячно подтверждало "Укрэнерго". Причем получали только около 40% от стоимости этой электроэнергии по зеленому тарифу. Потому что "Гарантированный покупатель" продавал электричество на рынке и передавал компаниям деньги из суммы, которую смог выручить".

Заместитель главы ОП заявил, что "ни одной копейки государственных средств не было никому перечислено".

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"Ко мне обращались участники рынка, у них есть претензии: почему обычный бизнес-вопрос, который надо было урегулировать на уровне регулятора и оператора, настолько политизировали. Поэтому я говорю о заказности расследований вокруг этой темы", - сказал Шурма.

По его словам, это расследование якобы заказал Коломойский.

"Олигарх, который грабил страну в течение многих лет на сотни миллиардов гривен. Наша команда это остановила, вернула государству активов на десятки миллиардов ежегодно, а теперь я плачу личную цену за поступки в пользу государства. ...

У нас есть достаточные подтверждения этому. Из публично доступной информации могу привести результаты медиамониторинга. Компания "Центр контент-анализа" проанализировала 5000 статей и по тезисам и характеру публикаций сделала вывод, что они имели заказной характер. Самый заметный массив критики посвящен незаконности отчуждения "Укрнафты", поэтому очевидно, что по крайней мере один из заказчиков - бывший владелец доли акций этого предприятия", - пояснил он.

Журналисты Bihus.Info в расследовании сообщили, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является близкое окружение заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года.

Позже Шурма подтвердил, что его брат получал деньги за энергию СЭС, которые в оккупации, но расследование об этом назвал "манипулятивным"

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Топ комментарии
+68
Мені як громадянину байдуже, замовне це розслідування чи ні. Якщо скоєно злочин, повинна бути відповідальність.
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05.09.2023 11:08
+54
Ну замовив, і що?
Якщо це правда то похер, хто замовив.
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05.09.2023 11:07
+41
Це такий жарт? У стилі 95 кварталу? Тому і не смішно. Навіть якщо і Бєня замовив, то злочинне мародерство українського б'юджету і фінансування кацапського - це не злочин?
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05.09.2023 11:10
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Ну замовив, і що?
Якщо це правда то похер, хто замовив.
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05.09.2023 11:07 Ответить
Хоч щось гарне Коломойський зробив.
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05.09.2023 12:37 Ответить
Так , "гарне" - виховав цілу плеяду достойних аферюг,що свого наставника зжеруть,а нас і подавно...
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05.09.2023 14:14 Ответить
НУ,МЛЯдь,прочитайте биографию этого "честнейшего" заместителя ермака---под руководством своего варюги папика,бывшего депутата -регионала игоря шурмы--ярого украинофоба и просто наглого подонка----занимал должности в Метинвесте, директором макеевского завода,мариупольского завода,Промет (болгария),ПАТ запорожсталь, указом великого оманского осла назначен членом рады укроборонпром,член наглядовои рады Нафтогазу Украины и вишенка на торте -заместитель руководителя офиса АП---и вы верите,что при нынешней власти,возможны положительные сдвиги , когда такие "гении" рулят страной ??????? просто ДНО !!!!!
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05.09.2023 15:04 Ответить
Так и продолжают верховодить и рулить потомки "товарищей-революционеров"...ничего со временем и не меняется!!!
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06.09.2023 01:14 Ответить
Шаурма💩 , здохни пи…тор ‼️
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05.09.2023 13:41 Ответить
Мені як громадянину байдуже, замовне це розслідування чи ні. Якщо скоєно злочин, повинна бути відповідальність.
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05.09.2023 11:08 Ответить
Відповідальнісь, а не постійне "шоу довгоносиків" зрежисоване...самим ******.
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05.09.2023 11:45 Ответить
ну вот резникова накажут- послом в англию пошлют и заживет еврей припеваючи
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05.09.2023 21:28 Ответить
І шо не так? Спалився ти ''шаурма'' по повній!
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05.09.2023 11:08 Ответить
Почекайте. Він ще мільярд за моральні збитки стрясе. Країна зелених чудес.
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05.09.2023 11:08 Ответить
На гіляку одного та іншого...
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05.09.2023 11:09 Ответить
Це такий жарт? У стилі 95 кварталу? Тому і не смішно. Навіть якщо і Бєня замовив, то злочинне мародерство українського б'юджету і фінансування кацапського - це не злочин?
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05.09.2023 11:10 Ответить
Пи.Си. Тепер я по новому подивився на "Портрет Доріана Грея". Симбіощ Коломойській-Зєлєнскій - це Доріан Грей і його портрет. Щоб бути вічно молодим, Доріану Грею потрібно, щоб старів його портрет. Тобто щоб бути непогрішимим прєзідєнтом, Зєлєнскому потрібно, щоб його портрет - Коломойський демонізувався. Проблема в тому, що жити один без одного вони не зможуть. І душечка Зєлєнскій закінчиться тоді, коли знищить свого демонічного потрета. 😊
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05.09.2023 11:34 Ответить
Ото завернув
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05.09.2023 11:45 Ответить
Ох і розумний
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05.09.2023 12:05 Ответить
Так Игорьвавлерьич патріот і боровся з "режимом Порошенка" та привів до влади преЗЕдента, який є "найвеличнішим" лідером ********* світу.....правда це не заважає йому володіти разом з Мертвечуком провладним каналом Г+Г, але це дрібничка....Шурма пішов проти знедоленого Лондоном патріота?...
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05.09.2023 11:12 Ответить
Звичайний популістичний фарс від "шаурми"
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05.09.2023 11:13 Ответить
"Шурма пішов проти знедоленого Лондоном патріота?"
Навіть між босами мафії інколи виникають "тьоркі"...
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05.09.2023 11:32 Ответить
почему обвиняет шурма, а не шурму?
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05.09.2023 11:14 Ответить
Бо радник завгоспа, це в ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентській республіці Україна, за часів правління зеленої голобороТьки, як боярин при сцаре.
Він- править, він - правий.
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05.09.2023 11:36 Ответить
Так судися з Бенею а не починаи грузити
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05.09.2023 11:15 Ответить
хитровисморканість і брехливість на лобі відпечатані - младоє літцо!
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05.09.2023 11:16 Ответить
Шурмі треба у війську захищати Україну під Бахмутом, а не ховатися в ОПУ та гроші з бюджету пиляти!!
Єрмак може очолити цей підрозділ із здорових військовозобов'язаних з ОПУ !! Але ж на такі дії кишка у них тонка, як і у шурми…
З цього гнилого рядна з ОПУ, толку для України небуде!!
Богдан з Рябошапкою та Гончаруком та Резніковим, можуть підтвердити!
Пильнуймо Україну!
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05.09.2023 11:17 Ответить
Так а що після цього Шурма піде воювати? Потрібно домагатися ії відставки, а не перетвопрювати корупцію в анекдот, за який Шаурма спасибі скаже.
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05.09.2023 11:34 Ответить
Кажи-кажи, мені голос твій приємний..
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05.09.2023 11:18 Ответить
Пардон панове, а яка вбіса різниця хто замовив?
Якщо ти, гнида кончена, ГНИДА КОНЧЕНА, то хайби хто це рослідування не ініціював, ти однак ГНИДА КОНЧЕНА!!!
Та хоть люцифер, хоть архангел Гавріїл - пох*й хто!!!
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05.09.2023 11:19 Ответить
Ой как удобно придумано)))
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05.09.2023 11:20 Ответить
а ну тоді дійсно все норм, дякуємо!))))) хахахахахаха скаааа
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05.09.2023 11:21 Ответить
Кумедні ці євреї...
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05.09.2023 11:22 Ответить
А чего молчит Военный Вождь ? Это же заместитель Вице-Президента Ермака и такое он творит во время войны с ОРДОЙ! Наверное , Вождю Ермак не доложил ... некогда отвлекаться на такие пустяки , когда столько времени уходит на ежедневные звернення и производство видосиков. А еще много времени уходит на съемки многосерийного сериала "Слуга Народа на передовой". Везучий он , этот Шурма ... даже сам Ахметов не смог его по-настоящему достать , когда он его обворовывал будучи гендиректором "Запорожстали".
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05.09.2023 11:24 Ответить
Гроші отримував, але розслідування маніпулятивне. Це за кого він нас рахує, за ідіотів? В мене слів немає, сцють в глаза й кажуть божа роса.
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05.09.2023 11:25 Ответить
мосійчук в курсах? щось зелена шобла пішла в рознос)
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05.09.2023 11:25 Ответить
Без блазня Бені кранти, тому мосейчукча буде захищати блазня до кінця.
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05.09.2023 11:29 Ответить
як що беня накаже, то нікуди не відкрутиться.
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05.09.2023 11:41 Ответить
А навіщо йому наказувати? Якщо структури г+г почнуть утюжити блазня той може не мріяти про другий термін, а в такому випадку Беню екстрадують до США.
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05.09.2023 11:46 Ответить
Без Бені блазню кранти. У Бені в яйці та голка, яка може принести блазню смерть.
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05.09.2023 12:57 Ответить
Мені подобається як павуки одного виду жруть один одного.
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05.09.2023 11:26 Ответить
Це вони роблять такий вигляд мов вони борються.
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05.09.2023 12:59 Ответить
От живодер цей Коломойський, силою запхав в кишеню Шаурмі 320 мільйонів, так може його в США відправити?
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05.09.2023 11:26 Ответить
"...так може його в США відправити?"
Послом?
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05.09.2023 11:34 Ответить
американці, так і кажуть. відправте його нам, ми його тут пристроїмо.
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05.09.2023 11:40 Ответить
Ой, Коломойський))))! Та якби Беню хоч мізинцем зачепили, то на "Лайноплюсах" почалось би те, що почалось коли Порох і Гонтарева прищемили йому хвоста на оборудках. Там п'ять років без зупину прививали ваті ненависть до Пороха під гаслом "Утискають патріотів!!!". Всі маріонетки включились. Від доморощеної Скабеєвої до "кварталістів". А раз на каналі Медведчука+Бені продовжують возвеличувати всю Зелеьоную шваль, то у Бені все в шоколаді, і йде по плану!
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05.09.2023 11:37 Ответить
В тему.
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05.09.2023 11:39 Ответить
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05.09.2023 11:40 Ответить
так і є. коломойський не друг, коломойський хазяїн зе!поца.
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05.09.2023 11:42 Ответить
Не знаю на скільки розслідування Bihus.Info є замовними, бо не здивувався б цьому т.я. багато журналістів цим страждають, але усі виправдання Шурми з цього приводу нагадують намагання "виправдати" згвалтування фразою типу "а зате у моїй хаті вікна більші та чистіші"!
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05.09.2023 11:42 Ответить
В чому влада майстер, так це у переведенні стрілок на когось, в умінні заговорити свої брудні справи. От класичний приклад: заговорив про Коломойського і тема пішла чи він, чи ні. А щодо того чи платили сепарам, то вже начебто і неактуально. Маніпулятор
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05.09.2023 11:44 Ответить
Замість дискусії між ліберальною, консервативною чи радикальною моделями з соціальними або підприємницькими пріортетами країна раз у раз обирає розбірки між донецьким і дніпровським кланами.
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05.09.2023 11:53 Ответить
тераріум!
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05.09.2023 12:06 Ответить
Зрадник і корупціонер жаліється що його виклили? Його хтось затримувати взагалі збирається, чи ціла жОПа ЗЕ така?
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05.09.2023 12:31 Ответить
Я злодій но ще більшій злодій мене замовив, тому у мене алібі.
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05.09.2023 12:56 Ответить
Яка різниця хто замовив? Питання в тому працював з рф чи ні
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05.09.2023 13:10 Ответить
Крист почали хозяїна мочити
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05.09.2023 13:15 Ответить
слуги народа вместе с ПС и Голосом голосовали за дерибан земли
........
могут, когда захотят
........
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05.09.2023 13:28 Ответить
Дабогадюкинг.
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05.09.2023 13:37 Ответить
И я должен идти умереть из за это чмо грабящий мою страну? Значит он с братиком нас грабит и все должны за его схемы сдохнуть? За кого он держит все
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05.09.2023 14:05 Ответить
прищик із токсичної сімеййки в обоймі фільмаршала завкарандашами хєрмака
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05.09.2023 14:24 Ответить
як показує час фігуранти розслідувань бігуса завжди виявлялися саме тими ким їх бігус показував.
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05.09.2023 14:29 Ответить
Не факт, що беня замовив; але неспростовний факт той, що Бігус і його шобла - продажні. Хоча в цьому випадку вони добре ригу насипали, заслужено. Але Бігусу довіряти - себе не поважати. Хоча, якщо перепровірити, і щоб ще отримати аналогічну інфу з іншого незалежного від Бігуса джерела (а то й бажано двох-трьох) - то таки можна й користуватись його інфами. В конкретному випадку, не тільки Бігус, а й шобла шабуні і навіть дехто з нардепів Євросолідарності переказує інші деталі цієї корупційної схеми Шурми; тобто, розказане Бігусом - таки правда.
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05.09.2023 14:51 Ответить
Тут деякі представники богомобраного народу дорікають мені за прояви ... неприхильності.Не стверджую напевне,але мені здається,що це вже в ДНК-коді українців.І скажіть мені,що нема причин для цього.Ну подивіться на це чергове хлєбало.
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05.09.2023 14:51 Ответить
А вот і нє падерьотесь!
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05.09.2023 16:01 Ответить
і ця потвора 3 партіі регіонів при владі це плювок 3е в украінців але там більшість такиx а потім дивуемось що яйця по 17 грн
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05.09.2023 17:14 Ответить
фішечкою оп є перевтілення з дирявих го....донів у вужів на сковорідках.
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05.09.2023 17:38 Ответить
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05.09.2023 17:47 Ответить
Шурма на запитання, чи це правда, сказав: "Я не уточнював ці дані. Знаю лише, що усі електростанції на окупованих територіях отримували кошти за продану електроенергію в обʼєднану енергосистему України, це щомісяця підтверджувало"Укренерго"Джерело:https://censor.net/ua/n3441481

Чим підтвержує "Укрєнерго" поставки е/е з окупованих територій не зрозуміло, показниками лічильників чи листами на адресу дідуся? , та чорт з ними ціми підтасованими показників лічильників, це не так складно підмінити, - покази е/е виробленої в Україні на поставлену з окупованих теріторій, головне що ва нас дозволено торгувати з окупованими територіями?, то може окупанти нам підкинуть зерна і херсонських арбузів , а ми їм за це заплатими на дрони, чи окупанти дозволили поставляти е/е безкоштовно? і за це ні чого не отримали, щось якісь гуманні окупанти виявилися у Шурми, може вони і зовсім тоді не окупанти для нього, а чому може - точно не окупанти, а партнери.
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05.09.2023 19:35 Ответить
Та я, курва, геть невинуватий - мій брат вкрав лише 100 лимонів, це все клятий сусіда замовив кампанію проти мене, той, що вкрав 1000! Які ці Zепідари огидні! Як довбані 73%.
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05.09.2023 20:51 Ответить
Рожа неприємна, кирпича просить
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05.09.2023 21:41 Ответить
Там де цей юний нуворіш напрацював...все окупорвано - явно співпраця з ворогом і фсб...
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05.09.2023 22:13 Ответить
В НАРОДІ КАЖУТЬ, ЩО НА ЗЛОДІЇ І ШАПКА ГОРИТЬ...!!!
І ЩО, ЯБЛУКО ВІД ЯБЛУНІ НЕДАЛЕКО ПАДАЄ...!!!
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05.09.2023 23:19 Ответить
Шаурма конечно поц, но у меня вопрос, а кто же всю эту ******* привёл к власти?
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05.09.2023 23:23 Ответить
Ото ж бо...як кажуть -"не в бровь, а в глаз"
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06.09.2023 05:51 Ответить
Зеля !
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06.09.2023 07:38 Ответить
Гнида як і його опзжний тато
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05.09.2023 23:40 Ответить
Без обид. Но блин, сплошные дети Авраама. Израиль теперь переехал в Украину? Или Украина это древний Египет, с поправкой, где древние евреи четыре тысячи лет держат в рабстве украинцев. На это уже смотреть невозможно. Хотите, баньте.
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06.09.2023 00:51 Ответить
А мені сподобався допис...
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06.09.2023 05:47 Ответить
Включил дурачка. Мне все равно,кто заказал расследование. Если єто правда,следственньіе органьі,уже обязаньі начать расследование.
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06.09.2023 05:56 Ответить
Неужели єтот шурма ,сьінок ублюдка игоря шурмьі????
Трудовая династия. Не всех еще революции вьікосили.
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06.09.2023 06:03 Ответить
 
 