СБУ проводит более 20 обысков в нескольких областях по делу о злоупотреблениях на восстановлении инфраструктуры
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Служба безопасности Украины проводит в разных областях Украины более 20 обысков по делу о злоупотреблениях на восстановлении энергетической инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины во вторник.
"Сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас в нескольких областях осуществляются более 20 обысков", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что мероприятия "происходят с соблюдением действующего законодательства".
Напомним, утром 5 сентября исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако сообщил об обысках у него дома.
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а) відволікти увагу від ОПівського Шурми й його 320 лямами за постачання електрики окупанту
б) під шум волни знову наїхати на місцеве самоврядування там, де начолі стоять люди з опозиції, як в Чернігові.
Все інше, тіпу, СБУ і Малюк раптом прозріли - навіть і не розглядається! Просто стая акул знайшла велику "поляну чудес" де можна поживитись, не зважаючи на закони, бо "война всЬо спішєт".
Точно, як у шурми з ОПУ !!
Вони тепер, як і шаурма зустрічні позови подадуть!
А як там Управління "К", ліквідоване, як дехто обіцяв?