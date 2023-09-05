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обыск (1845) СБУ (18699) энергетика (2036)

СБУ проводит более 20 обысков в нескольких областях по делу о злоупотреблениях на восстановлении инфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

сбу

Служба безопасности Украины проводит в разных областях Украины более 20 обысков по делу о злоупотреблениях на восстановлении энергетической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины во вторник.

"Сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас в нескольких областях осуществляются более 20 обысков", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что мероприятия "происходят с соблюдением действующего законодательства".

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Напомним, утром 5 сентября исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако сообщил об обысках у него дома.
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А в Шурми коли будуть обшуки?
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05.09.2023 11:20 Ответить
Цей "бєлий шум" навкруги відновленні енергетичної інфраструктури призначений для
а) відволікти увагу від ОПівського Шурми й його 320 лямами за постачання електрики окупанту
б) під шум волни знову наїхати на місцеве самоврядування там, де начолі стоять люди з опозиції, як в Чернігові.
Все інше, тіпу, СБУ і Малюк раптом прозріли - навіть і не розглядається! Просто стая акул знайшла велику "поляну чудес" де можна поживитись, не зважаючи на закони, бо "война всЬо спішєт".
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05.09.2023 11:23 Ответить
Шпійони всі пійманні, диверсії всі проведені, мережа наших шпигунів на росії побудована, залишилися тільки боротьба проти економічної злочиності
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05.09.2023 11:26 Ответить
Ну і ось тобі, маєш, тільки жисть налагодили, а резинка в трусах і лопнула!!
Точно, як у шурми з ОПУ !!

Вони тепер, як і шаурма зустрічні позови подадуть!
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05.09.2023 11:26 Ответить
Оце таким повинна займатись наша головна спецслужба під час кривавої війни зі страшним ворогом?!
А як там Управління "К", ліквідоване, як дехто обіцяв?
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05.09.2023 11:33 Ответить
СБУ отримало завдання робити підготовку до виборів "зезедента"
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05.09.2023 12:44 Ответить
Во время войны СБУ захотелось не своими делами занятся. Если ловить предателей можно выйти на ОПУ, а это сцикотно.
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05.09.2023 13:56 Ответить
 
 