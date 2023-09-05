СБУ проводит более 20 обысков в нескольких областях по делу о злоупотреблениях на восстановлении инфраструктуры

Служба безопасности Украины проводит в разных областях Украины более 20 обысков по делу о злоупотреблениях на восстановлении энергетической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины во вторник.

"Сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас в нескольких областях осуществляются более 20 обысков", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что мероприятия "происходят с соблюдением действующего законодательства".

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Напомним, утром 5 сентября исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако сообщил об обысках у него дома.